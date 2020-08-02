В Абхазии опасаются вспышки пандемии после открытия границы с РФ  

Министерство здравоохранения непризнанной Абхазии провело в воскресенье, 2 августа, экстренное совещание в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки после открытия границы с Россией, которое произошло 1 августа. Об этом министерство сообщает на своей странице в соцсети Facebook. Только за первые сутки с открытия границы в Абхазию въехали 7,5 тысячи человек.

"У нас среди местного населения еще до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще", - заявил на заседании заместитель министра здравоохранения непризнанной республики Алхас Конджари.

По словам чиновника, система здравоохранения Абхазии не была готова к открытию границы в нынешнем виде. "Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать", - подчеркнул он.

В 2008 году грузинский регион Абхазия при поддержке России объявил о независимости. Эту независимость признают только пять стран - Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

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