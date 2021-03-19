В Берлине рассчитывают взять пандемию под контроль до конца 2021 года

Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) считает, что пандемию удастся взять под контроль до конца 2021 года. При этом он указал на растущие объемы поставок вакцин. Выступая в пятницу, 26 марта, на пресс-конференции в Берлине, Вилер указал на растущие объемы поставок вакцин от коронавируса SARS-CoV-2.

Одновременно Вилер предупредил, что третья волна коронавируса будет еще серьезнее, чем две предыдущие. "Нас ожидают очень тяжелые недели", - отметил он. По его словам, показатели инфицированных будут расти, а от британской мутации B.1.1.7 пострадают прежде всего работающие жители страны, а также дети и подростки. В настоящее время заражения происходят, главным образом, дома, а также в детских садах, школах и на рабочих местах, отметил далее Вилер и предупредил, что Германия находится только в начале третьей волны.

В соответствии с этим глава RKI призвал жителей страны оставаться дома во время пасхальных праздников, приходящихся в этом году на начало апреля, и провести их в узком кругу, сократив до минимума встречи с другими людьми. "Поездки и контакты являются движущей силой этой пандемии", - заявил он. По словам эксперта, в ближайшее время возможен еще более резкий рост показателей новых инфицированных. "Ясно, что они могут увеличиться и до 100 тысяч в день", - уверен он.

Шпан заявил о последнем этапе пандемического марафона

В свою очередь министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) также считает, что контроль над пандемией удастся взять в обозримом будущем. "Мы достигли последнего этапа пандемического марафона", - отметил он и признал, что это будет наиболее тяжелая фаза. Министр напомнил, что особенную угрозу в данный момент представляют новые варианты коронавируса, являющиеся более заразными и приводящие к более тяжелому течению заболевания. По словам Шпана, он ожидает, что без сдерживающих мер уровень нагрузки на систему здравоохранения страны окажется максимально допустимым уже к середине апреля.

За минувшие сутки в Германии выявлено более 21,5 тысячи новых инфицированных коронавирусом (днем ранее – более 22,6 тысячи), общее число случаев с начала пандемии превысило 2,7 миллиона. Число смертей от последствий заражения возросло на 183 до 75 623. За последние семь дней в среднем по стране зарегистрировано 119,1 случая на 100 тысяч жителей.

Смотрите также: