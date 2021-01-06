Коронавирус: во Франции прививку от ковида сделали уже 1 млн человек

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 99 млн жителей планеты. Свыше 2,13 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 5 января (время московское).

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Начальник Генштаба Испании Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку на фоне скандала с его вакцинацией от коронавируса. По сообщениям испанской прессы, ранее он вместе с еще несколькими высокопоставленными подчиненными вне очереди привился от SARS-CoV-2.

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В Китае общее число инфицированных достигло 88 991 (суточный прирост - 80 случаев заражения), сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики умерли 4635 больных.

Германия первой в ЕС закупила препарат на основе антител для лечения COVID-19

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Германия первой в Евросоюзе закупила новый препарат на основе антител для лечения больных COVID-19. Об этом министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) рассказал газете Bild am Sonntag. ФРГ закупила за 400 млн евро 200 тысяч доз лекарства, которое смягчает протекание заболевание. Подобный препарат давали экс-президенту США Дональду Трампу, когда он заразился коронавирусом.

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В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны введен комендантский час. Местным жителям нельзя выходить на улицу с 21 часа вечера до 4.30 утра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 95 евро. Исключения сделаны только для владельцев собак.

В Чехии грозят штрафы барам, открывшимся вопреки локдауну

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Десятки ресторанов и баров в Чехии открылись, несмотря на введенные в стране жесткие ограничения. Полиция завела ряд дел на нарушителей локдауна, им грозят ощутимые штрафы. Чешские заведения общепита закрыты с середины октября, им позволяли открыться лишь ненадолго в канун Рождества.

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В Германии ужесточается контроль прилетающих в страну из наиболее опасных в плане распространения коронавируса стран. С воскресенья полиция в аэропорту Франкфурта-на-Майне будет проверять прямо в самолете, еще до фактического погранконтроля, есть ли у пассажиров негативные тесты, чтобы определить, кого необходимо срочно отправить на карантин.

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Во Франции прививки от коронавируса сделали уже миллиону человек. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Жан Кастекс. Французские власти ставили себе целью привить миллион граждан до конца января.

Хроника пандемии 22 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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