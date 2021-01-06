 Коронавирус: во Франции прививку от ковида сделали уже 1 млн человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.01.2021

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Коронавирус

Коронавирус: во Франции прививку от ковида сделали уже 1 млн человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 99 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями 24 января.

Вакцина от коронавируса

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 99 млн жителей планеты. Свыше 2,13 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 71 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 5 января (время московское).

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Начальник Генштаба Испании Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку на фоне скандала с его вакцинацией от коронавируса. По сообщениям испанской прессы, ранее он вместе с еще несколькими высокопоставленными подчиненными вне очереди привился от SARS-CoV-2.

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В Китае общее число инфицированных достигло 88 991 (суточный прирост - 80 случаев заражения), сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики умерли 4635 больных.

Германия первой в ЕС закупила препарат на основе антител для лечения COVID-19

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Германия первой в Евросоюзе закупила новый препарат на основе антител для лечения больных COVID-19. Об этом министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) рассказал газете Bild am Sonntag. ФРГ закупила за 400 млн евро 200 тысяч доз лекарства, которое смягчает протекание заболевание. Подобный препарат давали экс-президенту США Дональду Трампу, когда он заразился коронавирусом.

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В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны введен комендантский час. Местным жителям нельзя выходить на улицу с 21 часа вечера до 4.30 утра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 95 евро. Исключения сделаны только для владельцев собак.

В Чехии грозят штрафы барам, открывшимся вопреки локдауну

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Посетители чешского бара (фото из архива)

Десятки ресторанов и баров в Чехии открылись, несмотря на введенные в стране жесткие ограничения. Полиция завела ряд дел на нарушителей локдауна, им грозят ощутимые штрафы. Чешские заведения общепита закрыты с середины октября, им позволяли открыться лишь ненадолго в канун Рождества.

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В Германии ужесточается контроль прилетающих в страну из наиболее опасных в плане распространения коронавируса стран. С воскресенья полиция в аэропорту Франкфурта-на-Майне будет проверять прямо в самолете, еще до фактического погранконтроля, есть ли у пассажиров негативные тесты, чтобы определить, кого необходимо срочно отправить на карантин.

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Во Франции прививки от коронавируса сделали уже миллиону человек. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Жан Кастекс. Французские власти ставили себе целью привить миллион граждан до конца января.

Хроника пандемии 22 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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