Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2

Это изображение является 3D-фото настоящего коронавируса SARS-CoV-2, полученного из мгновенно замороженной пробы. Его сделала фирма Nanographics, дочерняя компания Технического университета Вены.

Она использовала данные ученых университета Цинхуа в Пекине. Китайским ученым удалось выделить из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Они постарались это сделать так, чтобы по возможности не была изменена структура спайковых белков в образце вируса.

На снимках фирмы Nanographics коронавирусы плотно прилегают один к другому, однако возможно выделить отдельные экземпляры, как на этом изображении.

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