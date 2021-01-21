 Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Ученые сделали первое 3D-фото коронавируса SARS-CoV-2

Так выглядит коронавирус SARS-CoV-2. Австрийские ученые впервые смогли сделать трехмерную фотографию вируса. До сих пор использовались только изображения его компьютерных моделей.

3D-фотография коронавируса SARS-Cov-2

3D-фотография коронавируса SARS-Cov-2

Это изображение является 3D-фото настоящего коронавируса SARS-CoV-2,  полученного из мгновенно замороженной пробы. Его сделала фирма Nanographics, дочерняя компания Технического университета Вены.

Она использовала данные ученых университета Цинхуа в Пекине. Китайским ученым удалось выделить из проб неповрежденные частицы SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате. Они постарались это сделать так, чтобы по возможности не была изменена структура спайковых белков в образце вируса.  

На снимках фирмы Nanographics коронавирусы плотно прилегают один к другому, однако возможно выделить отдельные экземпляры, как на этом изображении.

Смотрите также:

  • Божья коровка

    Микромир крупным планом

    На макроснимках Валентина Гутекунста крошечные насекомые производят большое впечатление.

  • Осенняя анемона крупным планом

    Микромир крупным планом

    Цветы - нередкий мотив, как, например, эта осенняя анемона. Свои снимки биолог из Штутгарта размещает на сайте Makro-Treff. Этот экологический фотопроект, основанный им, привлекает десятки тысяч любителей и профессионалов.

  • Макрофотография снежинки

    Микромир крупным планом

    Снежные кристаллы могут быть размером всего пару миллиметров. Но сложность сфотографировать их заключается еще и в том, чтобы найти отдельно лежащую снежинку на подходящей поверхности. Кроме того, часто хлопья начинают таять, еще не долетая до земли.

  • Макрофотография ящерицы

    Микромир крупным планом

    В макрофотографии снимки объектов делаются в натуральную величину (то есть 1:1) или еще крупнее.

  • Кузнечик

    Микромир крупным планом

    Гутекунст считает, что чем больше человек видит фотографий насекомых, тем больше он хочет о них знать, а значит, тем меньше их боится.

  • Пчела на цветке

    Микромир крупным планом

    Проект Гутекунста был отмечен ООН в рамках программы сохранения биоразнообразия.

  • Божья коровка

    Микромир крупным планом

    Объекты для съемки фотограф находит спонтанно. По словам Гутекунста, чтобы увидеть восхитительную природу, достаточно выйти за дверь дома.

  • Паук-скакун

    Микромир крупным планом

    Автор проекта Makro-Treff увлекся макрофотографией, когда увидел снимок такого же паука-скакуна в журнале. Тогда студент-биолог решил, что хочет его повторить.

  • Макрофотография ногохвостки

    Микромир крупным планом

    В макрофотографии важен не только момент съемки, но и процесс обработки. Чтобы получить одно резкое изображение насекомого, часто приходится объединять несколько кадров с разным фокусом. На фото - ногохвостка.

  • Ногохвостка

    Микромир крупным планом

    Еще один портрет ногохвостки. Этим насекомым студент из Штутгарта собирается посвятить свою дипломную работу.

    Автор: Виктория Взятышева


Смотреть видео 02:58

Придут ли заграничные вакцины от коронавируса в Россию?

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Израиль стал одним из лидеров по вакцинации от коронавируса  

Школы во время локдауна: дистанционное обучение в Германии  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату  

Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального  