Коронавирус: Канада продлила ограничения на въезд до 21 февраля

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и проводят вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 97 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 69 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 21 января (время московское).

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Десятки торговцев в столице Колумбии Боготе устроили акцию протеста против коронавирусных ограничений. В городе третью неделю действует локдаун. Демонстранты опасаются, что такие меры приведут к их банкротству. Мэр Боготы Клаудия Лопес объясняет ограничения, включающие комендантский час, всплеском заражений и большим числом занятых коек в отделениях интенсивной терапии. В 50-миллионной южноамериканской республике подтверждено около 1,94 млн заражений, более 49 тысяч больных COVID-19 умерли, почти 1,77 млн выздоровели.

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Канада продлила запрет на необязательные поездки в страну до 21 февраля, объявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Эта мера действует с марта 2020 года. Тем, чьи поездки не попадают в категорию необязательных, необходимо провести в карантине 14 дней после прибытия в Канаду, а также подтвердить отсутствие вируса тестом перед поездкой. Вирус в стране с населением в 37,5 млн человек выявлен более чем у 724 тысяч жителей, из них 18,4 тысячи скончались, около 637 тысяч выздоровели.

Хроника пандемии 20 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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