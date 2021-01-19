Смертность от ковида и статистика: почему в Германии растет число умерших

Несмотря на то, что во многих странах мира уже начались прививочные кампании от коронавируса, пандемия не идет на спад. Вирус мутирует и распространяется быстрее, чем происходит вакцинация населения. По этой причине правительства европейских государств ужесточают и продлевают ограничения социальной жизни.

На данный момент в Германии, по данным Института Роберта Коха (RKI), число инфицированных уже превысило 2 млн человек. Противники ограничительных мер распространяют в соцсетях фейковую информацию о якобы имеющих место манипуляциях данными о количестве заражений и смертей от ковида. Якобы это делается для того, чтобы у политиков было основание для введения новых мер. DW - об основных принципах составления статистики по смертности от ковида в Германии.

Откуда берутся данные о числе заболевших ковидом

Главным источником статистических данных, которыми в Германии пользуются в том числе политики и журналисты, является Институт имени Роберта Коха (RKI). На сайте этого института среди самых часто задаваемых вопросов можно найти информацию, поясняющую, откуда берутся данные, которыми оперирует RKI. Эти данные основаны на цифрах, поступающих от ведомств по делам здравоохранения в каждом округе Германии .

Больной с тяжелой формой ковида в палате интенсивной терапии

Местные ведомства по делам здравоохранения получают данные от лабораторий, врачей и других лиц, обязанных сразу же сообщать такую информацию в рамках своих служебных обязанностей, в частности, это руководители школ, домов престарелых и других учреждений. Причем речь идет не только об установленных в результате тестирования случаях заболевания ковидом, но и случаях, когда существуют предположения о вероятном заражении коронавирусом, но тест еще не проведен или результат его неизвестен. Поэтому при передаче данных, как отмечается на странице RKI, могут происходить задержки. Речь идет как о числе заболевших за сутки, так и о среднем показателе за неделю.

Почему в Германии растет смертность от COVID-19

По данным RKI, на 19 января в Германии общее число умерших от и с COVID-19 составляет 47 622 человека. За минувшие сутки умерли 989 человек. Как заметили в RKI, с момента заражения коронавирусом до того, как больной попадает в клинику с тяжелой формой ковида, в среднем проходит четыре дня. Если лечение оказывается безуспешным, смерть наступает в среднем через 12 дней. Эти 16 дней и влияют на актуальные данные - то есть цифры умерших попадают в статистику позже цифр инфицированных.

В статистические данные RKI о числе умерших от коронавируса входят только те случаи, когда у человека было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, в связи или от которого наступила смерть. Как подчеркивают в RKI, риск умереть от ковида выше у людей, имеющих хронические заболевания. Точно установить, в какой степени коронавирус стал прямой причиной смерти человека, сложно. Поэтому в статистику входит и число умерших непосредственно от коронавируса, и тех, кто имел хронические заболевания, которые обострились из-за заражения коронавирусом, и, вероятно, привели к летальному исходу.

В случае, если больной умер предположительно от коронавируса, но при жизни не делал тест, диагноз может быть установлен при вскрытии. В конечном итоге данные о смерти человека вследствие заболевания ковидом попадают в общую статистику от местных ведомств по вопросам здравоохранения.

Самое большое число смертей от ковида в Германии - среди стариков

Самая высокая смертность от ковида наблюдается среди пожилых, у которых ослабленный иммунитет, а также хронические и возрастные заболевания. По этой причине риск заболеть ковидом в тяжелой форме у людей пожилого возраста намного выше, чем у молодежи.

Вакцинация от ковида в доме престарелых в Кельне

87 процентов людей, умерших от коронавируса, были в возрасте 70 лет и старше. А средний возраст умерших - 83 года. Согласно данным портала Statista, основанным на цифрах, предоставленных RKI, в середине января 2021 года 89 процентов смертей от коронавируса было зафиксировано в возрастной группе от 69 лет. Самый высокий показатель смертности с начала пандемии коронавируса составил 46,8 процента в возрастной группе от 80 до 89 лет. А среди людей в возрасте от 0 до 49 лет - лишь 0,9 процента. Самый низкий процент умерших от ковида - в возрастной группе от 10 до 19 лет - 0,01 процента.

Какова смертность от ковида в мире?

Не только в Германии, но и в других странах растет число умерших от коронавируса. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на данный момент общее число умерших от коронавируса достигло на планете 2 042 733.

По количеству смертей из-за ковида лидируют США - 399 003 умерших. Затем следует Бразилия - 210 299, а на третьем месте Индия - 152 556. В России число умерших от коронавируса, по данным американского института, на 19 января составляет 65 632 человека.

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