 Коронавирус: Меркель и главы земель ФРГ обсудят ужесточение локдауна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Коронавирус: Меркель и главы земель ФРГ обсудят ужесточение локдауна

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 93 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели почти 67 млн пациентов. DW следит за событиями 15 января.

Фонарь в форме коронавируса в Шверине

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 93 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 67 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 15 января (время московское).

++16.45++

В Германии в 2020 году умерло 946 526 человек, что на 33 983 человека больше, чем в 2019 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Согласно данным Институт имени Роберта Коха (RKI), COVID-19 стал прямой или косвенной причиной 29 898 летальных случаев.

++16.05++

270 миллионов доз вакцин, заказанных Африканским Союзом, будут распределены в соответствии с численностью населения стран - участниц блока, заявил президент Южно-Африканской республики Сирил Рамапоса. На континенте с 1,3 млрд жителей выявлено около 3,2 млн заражений.

Норвегия заявила о временном сокращении поставок вакцины BioNTech/Pfizer в Европу

++15.30++

Американская компания Pfizer временно сократит поставки в Европу вакцины, разработанной вместе с немецкой BioNTech, сообщил норвежский Институт общественного здоровья. Так, Норвегия на предстоящей неделе получит 36 075 доз препарата вместо ожидавшихся 43 875. Фармкомпания из США объяснила этот шаг необходимостью расширить производственные мощности с 1,3 до 2 млрд доз в год.

++15.00++

В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 1941 заражение. В целом в стране вирус обнаружен у 221 604 человек, 1564 пациента с COVID-19 скончались, 204 500 выздоровели и выписаны, следует из данных Минздрава.

++14.25++

В Грузии коронавирус выявлен еще у 1177 человек. Общее число инфицированных достигло 245 789, из них 2893 скончались (суточный прирост 26), 229 196 выздоровели.

Канцлер ФРГ и главы земель 19 января обсудят борьбу с пандемией

++13.50++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 19 января обсудит с главами федеральных земель дальнейшие действия в борьбе с инфекцией. Мероприятие первоначально ожидалось 25 января. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) объяснил перенос даты слишком большим числом новых заражений. В то же время он опроверг информацию ряда СМИ о планируемом прекращении работы общественного транспорта. Между тем, число жителей Германии, которым сделали прививку от COVID-19, преодолело порог в 1 миллион человек, сообщил представитель министерства здравоохранения.

Кафе на площади в Мюнхене

++13.40++
В Европе составлена петиция с призывом к жесткому локдауну. Цель кампании ZeroCovid - добиться нулевого прироста заражений SARS-CoV-2. Инициаторы призывают приостановить работу заводов, офисов, школ и строек в Европе, а также установить "взнос солидарности" для прибылей компаний, финансовых транзакций и особо крупных доходов.

++13.10++

Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, пройден, есть тенденция к стабилизации ситуации, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

++12.30++

Вирус SARS-CoV-2 станет сезонным подобно гриппу, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Возбудитель COVID-19 "останется с нами", заявила она в рамках дискуссии на площадке Гайдаровского форума. "Как только станет понятно, что вирус обрел свою сезонность, и летом мы им не болеем, вот тогда мы можем сказать, что все встало на свои места", - добавила Попова.

++11.50++

Суточный прирост заражений в Индонезии (12 818 случаев) стал максимальным с момента проникновения инфекции в островную республику. Всего в стране вирус обнаружен у 882 418 человек, из них 25 484 умерли, 718 696 выздоровели.

Число заражений в России преодолело порог в 3,5 млн случаев

Женщина в маске в Государственном Эрмитаже

++11.15++

В России за истекшие сутки выявлено еще 24 715 заражений и 555 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. По его данным, общее число инфицированных достигло 3 520 531, из них 64 495 скончались, а 2 909 680 выздоровели.

++11.00++

Власти Филиппин до 31 января продлили приостановку авиасообщения с рядом государств, в то же время расширив их список с 19 до более чем 30. В обновленный перечень стран входят те, где выявлен новый вариант коронавируса, - в частности, Австралия, Германия, Израиль, Италия, Китай, США, Франция и Япония. Изначально сообщение было прекращено до 15 января. В 108-миллионной республике возбудитель COVID-19 обнаружен у 494 605 человек, 9739 больных с новой инфекцией скончались, 459 252 выздоровели.

++10.20++

Власти бразильского штата Амазонас объявили комендантский час с 19.00 до 06.00 по местному времени. Режим введен на 10 дней с целью замедлить распространение инфекции. Бразильский министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу признал коллапс в системе здравоохранения Манауса, столицы штата. Из-за нехватки кислородных баллонов 235 пациентов, которые не находятся в отделениях реанимации, будут переправлены на лечение в другие регионы страны. Бразилия с 211 млн жителей является наиболее пострадавшим от коронавируса государством Южной Америки (8,32 млн заражений), а по числу смертей среди больных COVID-19 (207,1 тысячи) уступает лишь США.

++09.40++

В Украине коронавирус обнаружен еще у 8199 человек, передает министерство здравоохранения. С начала ведения статистики в стране подтверждено 1 146 963 заражения и 20 542 смерти среди больных COVID-19, 847 391 пациент выздоровел.

Женщины в защитных масках на улице Пекина

В Пекине

++09.00++

В материковом Китае подтверждено еще 144 заражения. Это максимальный прирост с марта 2020 года. В 9 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще 90 приходится на провинцию Хэбэй, 43 - на провинцию Хэйлунцзян и по одному - на Гуанси-Чжуанский автономный район и провинцию Шэньси, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки в Китае была выявлена у 87 988 человек, а 4635 больных скончались.

В Германии с начала пандемии выявлено свыше 2 млн заражений

++08.20++

В Германии за минувшие сутки подтверждено еще 22 368 заражений и 1113 смертельных исходов среди больных с новой инфекцией, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число инфицированных достигло 2 000 958 человек, с момента проникновения вируса в страну скончались 44 994 пациента с COVID-19, а около 1 641 200 выздоровели.

++07.45++

В Гамбурге полиция пресекла деятельность нелегально работающей кальянной, в которой находились 18 человек - все они получили штрафы. Помещение не обладало вентиляцией, по данным полиции, содержание углекислого газа в нем было на грани нанесения серьезного урона здоровью.

Табличка в Дрездене с призывом надеть маску

++06.00++

В связи с сохраняющимися высокими показателями инфицирования в Германии канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена ускорить обсуждение дальнейших действий с главами федеральных земель в связи с пандемией уже на следующей неделе, возможно в ее начале, а не 25 января, как планировалось ранее.

В США на восстановление экономики хотят выделить 1,9 трлн долларов

++05.10++

Команда избранного президента США Джо Байдена готовит пострадавшей от пандемии коронавируса экономике страны помощь размером в 1,9 триллиона долларов. В частности, до 2 тысяч с 600 долларов будут увеличены одномоментные выплаты миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре.

++03.50++

В Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны - детская медсестра из города Рамла. Таким образом, вакцину получили уже более 20 процентов израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.

Ампула с этикеткой COVID-19

++02.45++

95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge). Он призвал все государства к солидарности и борьбе за справедливое распределение вакцин.

++01.15++

Росздравнадзор прокомментировал применение иностранных вакцин в России. В РФ, по данным ведомства, запрещено ввозить и применять не прошедшие регистрацию в стране вакцины от коронавируса, к которым относится и используемая в Германии вакцина BioNTech/Pfizer. Запрещено это делать и в международных медицинских центрах.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 января >>>

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

    Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:58

Придут ли заграничные вакцины от коронавируса в Россию?

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовая вакцинация: почему Франция отстает от других стран Европы  

Немецкие медработники не спешат делать прививки от COVID-19  

Также по теме

Portugal Corona-Pandemie | Krankenhaus Porto

Коронавирус: Португалия готовится ко второму локдауну 11.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 90,5 млн человек во всем мире, свыше 1,9 млн скончались. Выздоровели почти 65 млн пациентов. DW следит за событиями 11 января.

Coronavirus | Impfstoff | Moderna

Коронавирус: Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna 06.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 86 млн человек во всем мире, свыше 1,8 млн скончались. Выздоровели более 61 млн пациентов. DW следит за событиями 6 января.

Deutschland Coronavirus Flughafen Frankfurt

Коронавирус: в ФРГ ужесточили правила въезда из стран "повышенного риска" 13.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 92 млн человек во всем мире, свыше 1,9 млн скончались. Выздоровели более 65 млн пациентов. DW следит за событиями 13 января.

Реклама

Самые читаемые

Спор Украины и России по Крыму: к каким выводам пришел ЕСПЧ  

Чем на Всебелорусское народное собрание Лукашенко ответит оппозиция  

Оппозиция - за ограничение президентских сроков в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно