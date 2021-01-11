Коронавирус: Меркель и главы земель ФРГ обсудят ужесточение локдауна

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 93 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 67 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 15 января (время московское).

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В Германии в 2020 году умерло 946 526 человек, что на 33 983 человека больше, чем в 2019 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Согласно данным Институт имени Роберта Коха (RKI), COVID-19 стал прямой или косвенной причиной 29 898 летальных случаев.

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270 миллионов доз вакцин, заказанных Африканским Союзом, будут распределены в соответствии с численностью населения стран - участниц блока, заявил президент Южно-Африканской республики Сирил Рамапоса. На континенте с 1,3 млрд жителей выявлено около 3,2 млн заражений.

Норвегия заявила о временном сокращении поставок вакцины BioNTech/Pfizer в Европу

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Американская компания Pfizer временно сократит поставки в Европу вакцины, разработанной вместе с немецкой BioNTech, сообщил норвежский Институт общественного здоровья. Так, Норвегия на предстоящей неделе получит 36 075 доз препарата вместо ожидавшихся 43 875. Фармкомпания из США объяснила этот шаг необходимостью расширить производственные мощности с 1,3 до 2 млрд доз в год.

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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 1941 заражение. В целом в стране вирус обнаружен у 221 604 человек, 1564 пациента с COVID-19 скончались, 204 500 выздоровели и выписаны, следует из данных Минздрава.

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В Грузии коронавирус выявлен еще у 1177 человек. Общее число инфицированных достигло 245 789, из них 2893 скончались (суточный прирост 26), 229 196 выздоровели.

Канцлер ФРГ и главы земель 19 января обсудят борьбу с пандемией

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 19 января обсудит с главами федеральных земель дальнейшие действия в борьбе с инфекцией. Мероприятие первоначально ожидалось 25 января. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) объяснил перенос даты слишком большим числом новых заражений. В то же время он опроверг информацию ряда СМИ о планируемом прекращении работы общественного транспорта. Между тем, число жителей Германии, которым сделали прививку от COVID-19, преодолело порог в 1 миллион человек, сообщил представитель министерства здравоохранения.

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В Европе составлена петиция с призывом к жесткому локдауну. Цель кампании ZeroCovid - добиться нулевого прироста заражений SARS-CoV-2. Инициаторы призывают приостановить работу заводов, офисов, школ и строек в Европе, а также установить "взнос солидарности" для прибылей компаний, финансовых транзакций и особо крупных доходов.

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Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, пройден, есть тенденция к стабилизации ситуации, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Вирус SARS-CoV-2 станет сезонным подобно гриппу, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Возбудитель COVID-19 "останется с нами", заявила она в рамках дискуссии на площадке Гайдаровского форума. "Как только станет понятно, что вирус обрел свою сезонность, и летом мы им не болеем, вот тогда мы можем сказать, что все встало на свои места", - добавила Попова.

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Суточный прирост заражений в Индонезии (12 818 случаев) стал максимальным с момента проникновения инфекции в островную республику. Всего в стране вирус обнаружен у 882 418 человек, из них 25 484 умерли, 718 696 выздоровели.

Число заражений в России преодолело порог в 3,5 млн случаев

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В России за истекшие сутки выявлено еще 24 715 заражений и 555 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб. По его данным, общее число инфицированных достигло 3 520 531, из них 64 495 скончались, а 2 909 680 выздоровели.

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Власти Филиппин до 31 января продлили приостановку авиасообщения с рядом государств, в то же время расширив их список с 19 до более чем 30. В обновленный перечень стран входят те, где выявлен новый вариант коронавируса, - в частности, Австралия, Германия, Израиль, Италия, Китай, США, Франция и Япония. Изначально сообщение было прекращено до 15 января. В 108-миллионной республике возбудитель COVID-19 обнаружен у 494 605 человек, 9739 больных с новой инфекцией скончались, 459 252 выздоровели.

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Власти бразильского штата Амазонас объявили комендантский час с 19.00 до 06.00 по местному времени. Режим введен на 10 дней с целью замедлить распространение инфекции. Бразильский министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу признал коллапс в системе здравоохранения Манауса, столицы штата. Из-за нехватки кислородных баллонов 235 пациентов, которые не находятся в отделениях реанимации, будут переправлены на лечение в другие регионы страны. Бразилия с 211 млн жителей является наиболее пострадавшим от коронавируса государством Южной Америки (8,32 млн заражений), а по числу смертей среди больных COVID-19 (207,1 тысячи) уступает лишь США.

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В Украине коронавирус обнаружен еще у 8199 человек, передает министерство здравоохранения. С начала ведения статистики в стране подтверждено 1 146 963 заражения и 20 542 смерти среди больных COVID-19, 847 391 пациент выздоровел.

В Пекине

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В материковом Китае подтверждено еще 144 заражения. Это максимальный прирост с марта 2020 года. В 9 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще 90 приходится на провинцию Хэбэй, 43 - на провинцию Хэйлунцзян и по одному - на Гуанси-Чжуанский автономный район и провинцию Шэньси, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки в Китае была выявлена у 87 988 человек, а 4635 больных скончались.

В Германии с начала пандемии выявлено свыше 2 млн заражений

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В Германии за минувшие сутки подтверждено еще 22 368 заражений и 1113 смертельных исходов среди больных с новой инфекцией, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число инфицированных достигло 2 000 958 человек, с момента проникновения вируса в страну скончались 44 994 пациента с COVID-19, а около 1 641 200 выздоровели.

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В Гамбурге полиция пресекла деятельность нелегально работающей кальянной, в которой находились 18 человек - все они получили штрафы. Помещение не обладало вентиляцией, по данным полиции, содержание углекислого газа в нем было на грани нанесения серьезного урона здоровью.

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В связи с сохраняющимися высокими показателями инфицирования в Германии канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена ускорить обсуждение дальнейших действий с главами федеральных земель в связи с пандемией уже на следующей неделе, возможно в ее начале, а не 25 января, как планировалось ранее.

В США на восстановление экономики хотят выделить 1,9 трлн долларов

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Команда избранного президента США Джо Байдена готовит пострадавшей от пандемии коронавируса экономике страны помощь размером в 1,9 триллиона долларов. В частности, до 2 тысяч с 600 долларов будут увеличены одномоментные выплаты миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре.

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В Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны - детская медсестра из города Рамла. Таким образом, вакцину получили уже более 20 процентов израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.

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95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge). Он призвал все государства к солидарности и борьбе за справедливое распределение вакцин.

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Росздравнадзор прокомментировал применение иностранных вакцин в России. В РФ, по данным ведомства, запрещено ввозить и применять не прошедшие регистрацию в стране вакцины от коронавируса, к которым относится и используемая в Германии вакцина BioNTech/Pfizer. Запрещено это делать и в международных медицинских центрах.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 января >>>

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