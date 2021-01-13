Коронавирус: спад немецкой экономики в 2020 году превысил 5 процентов

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 14 января (время московское).

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В США от коронавируса привиты более 10 миллионов человек, сообщили в Минздраве страны. Это чуть более 3 процентов населения. Всего штатам переданы около 30 миллионов доз вакцин Biontech/Pfizer и Moderna.

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Второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем предыдущий, предупредили в ВОЗ. Там отметили, что за последние две недели заболеваемость вновь достигла пика. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал происходящее в Северном полушарии пандемическим "идеальным штормом". Ему способствует скопление людей в помещениях в холодное время года, а также новые штаммы коронавируса.

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Обвал экономики Германии составил в 2020 году более 5 процентов. Таковы данные опроса экономистов агентством Reuters. ВВП страны снизился впервые с 2009 года. В то же время, ожидается рост ВВП в 2021 году на 3,5 процента. Официальные данные Федерального статистического ведомства будут обнародованы в четверг.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 января >>>

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