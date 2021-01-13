Лишь в радиусе 15 км: в Берлине готовы ограничить передвижения жителей

Власти немецких регионов ужесточают локдаун. В Берлине 16 января может вступить в силу правило, по которому жителям города запретят необязательные частные поездки по стране и за границу.
На фоне непрекращающегося роста числа умерших от COVID-19 в Германии власти федеральных земель продолжают ужесточать меры по борьбе с пандемией коронавируса. Среди дополнительных ограничений, согласованных в ходе последней видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав региональных правительств, - запрет уезжать от места жительства дальше, чем в радиусе 15 километров. В столице страны это правило может вступить в силу в субботу, 16 января.
Согласно решению берлинского Сената (городского правительства), дополнительные ограничения вступают в силу в том случае, если число инфицированных в течение семи дней превысит отметку в 200 новых случаев на 100 тысяч жителей. Столица находится в полушаге от этого критического показателя - на момент сдачи текста он, по официальным данным Сената, составлял 199,9, а по данным городской газеты Der Tagesspiegel, ведущей свой собственный подсчет, уже превысил его (211).
Распоряжением властей вводится правило, по которому удаляться дальше 15 километров от Берлина можно только по уважительной причине. Причем радиус измеряется от границы города, а не от места жительства конкретного лица. Берлинские газеты уже вовсю публикуют карты города и окрестностей, на которых выделена буферная зона, окружающая столицу, и конечные станции городских электричек - чтобы горожане могли спланировать выезды на природу в выходные.
Запрет на выезд за пределы 15-километрового радиуса не носит тотальный характер. Исключения сделаны для тех, кто добирается на работу или едет заниматься благотворительностью, для ухода за детьми и стариками; для визитов в государственные инстанции, суды и полицию, визитов к врачу, посещений супругов и спутников жизни и походы в школу или дома престарелых. Уже 13 января, по действующим в городе правилам, выходить из дома можно только по уважительной причине.
В то же время выехать за пределы 15-километровой зоны ради церковной службы, визита к родственникам или велосипедной прогулки будет нельзя. Запрещены будут и частные авиапутешествия - за исключением командировок и авиаперелетов для визита к врачам и ухода за родственниками. Целью всех этих уникальных по своему размаху мер является дальнейшее снижение контактов между людьми как одного из ключевых факторов риска распространения коронавируса, передающегося воздушно-капельным путем. Об этом сказал во вторник министр финансов берлинского Сената Михаэль Коллац (Michael Kollatz).
Введение этой своего рода буферной зоны вокруг Берлина поддерживают правящие в городе социал-демократы, "зеленые" и бывшие коммунисты - а также консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС), находящиеся в оппозиции к правящей коалиции.
В свою очередь, критика в адрес новых мер звучит со стороны правых популистов из "АдГ", либералов - и из рядов полиции, которая не способна будет контролировать все въезды и выезды из города и расспрашивать водителей о целях поездок. По мнению лидера фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в городском парламенте Берлина Себастьяна Цая (Sebastian Czaja), введение 15-километрового радиуса "лишено смысла".
В федеральной земле Бранденбург аналогичное ограничение передвижения было введено еще 8 января. Согласно правилу, выезжать за пределы радиуса с целью туризма или занятий спортом нельзя, а за покупками или к врачу - можно. Такие же меры действуют и в других регионах Германии - там, где рост числа инфицированных не удается остановить.
Мнения самих жителей Берлина - города, когда-то разделенного стеной - о создании 15-километрового радиуса тоже разнятся, как показывают результаты блиц-опроса DW недалеко от вокзала Фридрихштрассе.
Одни прохожие говорят, что это "абсолютная чушь" , другие считают ограничение разумной и правильном мерой в борьбе с пандемией. И те, и другие едины во мнении о том, что проконтролировать выполнение запрета будет нереально и что все зависит от законопослушания граждан, а не контроля со стороны государства. Однако сумма штрафа уже известна - 500 евро за выезд за пределы радиуса без уважительной причины.
Между тем в городском полицейском управлении столицы Германии открыто говорят о росте уровня агрессии среди населения и все более ярко выраженной готовности к применению физического насилия, в том числе против полицейских.
В минувшие выходные на одной станции метро в районе Кройцберг в двух не связанных между собой инцидентах пострадали два сотрудника полиции. В обоих случаях причиной конфликтов стали отсутствовавшие у пассажиров метро маски для защиты рта и носа (штраф за нахождения в общественном транспорте без маски в Берлине - 50 евро). В ответ на просьбы патруля надеть маску прохожие бросались с кулаками на полицейских.
"Общая атмосфера в последние месяцы стала агрессивнее - как среди демонстрантов (против ограничительных мер. - Ред.), так и среди "корона-отрицателей". Наши коллеги постоянно в этом убеждаются. Жители города все больше склонны к физическому насилию, и поэтому в последние недели мы постоянно имеем дело с ранеными полицейскими", - сетует пресс-секретарь полиции Михаэль Гассен (Michael Gassen) . И тем не менее, по его слова, большинство жителей Берлина соблюдают предписания по борьбе с пандемией, доставляя относительно мало хлопот полиции.
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