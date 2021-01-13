 Лишь в радиусе 15 км: в Берлине готовы ограничить передвижения жителей | Новости из Германии о Германии | DW | 13.01.2021

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Германия

Лишь в радиусе 15 км: в Берлине готовы ограничить передвижения жителей

Власти немецких регионов ужесточают локдаун. В Берлине 16 января может вступить в силу правило, по которому жителям города запретят необязательные частные поездки по стране и за границу.

Центр Берлина у Бранденбургских ворот

На фоне непрекращающегося роста числа умерших от COVID-19 в Германии власти федеральных земель продолжают ужесточать меры по борьбе с пандемией коронавируса. Среди дополнительных ограничений, согласованных в ходе последней видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и глав региональных правительств, - запрет уезжать от места жительства дальше, чем в радиусе 15 километров. В столице страны это правило может вступить в силу в субботу, 16 января.

Жителям Берлина могут запретить поездки по стране и за границу

Согласно решению берлинского Сената (городского правительства), дополнительные ограничения вступают в силу в том случае, если число инфицированных в течение семи дней превысит отметку в 200 новых случаев на 100 тысяч жителей. Столица находится в полушаге от этого критического показателя - на момент сдачи текста он, по официальным данным Сената, составлял 199,9, а по данным городской газеты Der Tagesspiegel, ведущей свой собственный подсчет, уже превысил его (211). 

Полицейский с шевроном федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия

Полицейский из Северного Рейна - Вестфалии - в ряде округов региона введены ограничения на поездки

Распоряжением властей вводится правило, по которому удаляться дальше 15 километров от Берлина можно только по уважительной причине. Причем радиус измеряется от границы города, а не от места жительства конкретного лица. Берлинские газеты уже вовсю публикуют карты города и окрестностей, на которых выделена буферная зона, окружающая столицу, и конечные станции городских электричек - чтобы горожане могли спланировать выезды на природу в выходные.

Запрет на выезд за пределы 15-километрового радиуса не носит тотальный характер. Исключения сделаны для тех, кто добирается на работу или едет заниматься благотворительностью, для ухода за детьми и стариками; для визитов в государственные инстанции, суды и полицию, визитов к врачу, посещений супругов и спутников жизни и походы в школу или дома престарелых. Уже 13 января, по действующим в городе правилам, выходить из дома можно только по уважительной причине.

Пустой торговые центр в Берлине

Торговые центры Берлина закрыты минимум до конца января

В то же время выехать за пределы 15-километровой зоны ради церковной службы, визита к родственникам или велосипедной прогулки будет нельзя. Запрещены будут и частные авиапутешествия - за исключением командировок и авиаперелетов для визита к врачам и ухода за родственниками. Целью всех этих уникальных по своему размаху мер является дальнейшее снижение контактов между людьми как одного из ключевых факторов риска распространения коронавируса, передающегося воздушно-капельным путем. Об этом сказал во вторник министр финансов берлинского Сената Михаэль Коллац (Michael Kollatz).

Широкая поддержка в Сенате Берлина запретительных мер

Введение этой своего рода буферной зоны вокруг Берлина поддерживают правящие в городе социал-демократы, "зеленые" и бывшие коммунисты - а также консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС), находящиеся в оппозиции к правящей коалиции.

Sebastian Czaja

Себастьян Цая

В свою очередь, критика в адрес новых мер звучит со стороны правых популистов из "АдГ", либералов - и из рядов полиции, которая не способна будет контролировать все въезды и выезды из города и расспрашивать водителей о целях поездок. По мнению лидера фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) в городском парламенте Берлина Себастьяна Цая (Sebastian Czaja), введение 15-километрового радиуса "лишено смысла".

В федеральной земле Бранденбург аналогичное ограничение передвижения было введено еще 8 января. Согласно правилу, выезжать за пределы радиуса с целью туризма или занятий спортом нельзя, а за покупками или к врачу - можно. Такие же меры действуют и в других регионах Германии - там, где рост числа инфицированных не удается остановить.

Жители Берлина: Контроль невозможен

Мнения самих жителей Берлина - города, когда-то разделенного стеной - о создании 15-километрового радиуса тоже разнятся, как показывают результаты блиц-опроса DW недалеко от вокзала Фридрихштрассе.

Одни прохожие говорят, что это "абсолютная чушь" , другие считают ограничение разумной и правильном мерой в борьбе с пандемией. И те, и другие едины во мнении о том, что проконтролировать выполнение запрета будет нереально и что все зависит от законопослушания граждан, а не контроля со стороны государства. Однако сумма штрафа уже известна - 500 евро за выезд за пределы радиуса без уважительной причины.

Полиция сообщает о нападениях на сотрудников

Между тем в городском полицейском управлении столицы Германии открыто говорят о росте уровня агрессии среди населения и все более ярко выраженной готовности к применению физического насилия, в том числе против полицейских.

Демонстрация ковид-диссидентов у рейхстага, 18 ноября 2020 года - участников поливают водой

Демонстрация "ковид-диссидентов" у рейхстага, 18 ноября 2020 года

В минувшие выходные на одной станции метро в районе Кройцберг в двух не связанных между собой инцидентах пострадали два сотрудника полиции. В обоих случаях причиной конфликтов стали отсутствовавшие у пассажиров метро маски для защиты рта и носа (штраф за нахождения в общественном транспорте без маски в Берлине - 50 евро). В ответ на просьбы патруля надеть маску прохожие бросались с кулаками на полицейских.

"Общая атмосфера в последние месяцы стала агрессивнее - как среди демонстрантов (против ограничительных мер. - Ред.), так и среди "корона-отрицателей". Наши коллеги постоянно в этом убеждаются. Жители города все больше склонны к физическому насилию, и поэтому в последние недели мы постоянно имеем дело с ранеными полицейскими", - сетует пресс-секретарь полиции Михаэль Гассен (Michael Gassen) . И тем не менее, по его слова, большинство жителей Берлина соблюдают предписания по борьбе с пандемией, доставляя относительно мало хлопот полиции.

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    Автор: Елена Гункель


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