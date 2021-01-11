Полный локдаун: как Европа переживает жесткий карантин из-за COVID-19

Несмотря на жесткий локдаун, введенный в конце прошлого года в большинстве стран Европы, число инфицируемых коронавирусом не снижается, поэтому об отмене ограничительных мер речь в ближайшее время не идет. Как переживают зимний карантин европейские государства - в обзоре DW.

Германия: локдаун до Пасхи?

Объявленный в ноябре так называемый "мягкий локдаун" власти ФРГ обещали отменить уже к Рождеству, но надежда на то, что принятых мер будет достаточно для снижения числа заражений SARS-CoV-2, не оправдалась. Поэтому вместо обещанной отмены ограничений немецкие политики ввели жесткий карантин: с 16 декабря по всей стране закрыты магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращено очное обучение, не работают детские сады. Первоначально локдаун планировался до 10 января, однако затем был продлен до 31 января - и стопроцентной гарантии, что его отменят к этой дате, нет.

Немецкие школьники останутся на удаленке минимум до конца января

12 января таблоид Bild процитировал высказывание канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей на закрытом заседании правительственной рабочей группы по внутренним вопросам, что стране "необходимы еще восемь-десять недель жестких мер". Исходя из этого, издание допустило, что локдаун может быть продлен до Пасхи, которую в этом году в Европе празднуют 4 апреля. Цель ограничительных мер состоит в том, чтобы число новых случаев инфицирования коронавирусом на протяжении семи дней (кумулятивный семидневный показатель) держалось на отметке 50 и ниже на 100 тыс населения. В настоящее время он составляет около 165 на 100 тыс.

Нидерланды: страх перед британской мутацией вируса

Несмотря на локдаун, действующий с середины декабря, количество случаев инфицирования коронавирусом в Нидерландах практически не снижается. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в последнюю неделю декабря оно составило 760 на 100 тыс населения. В связи с этим правительство решило оставить магазины и школы закрытыми до 9 февраля.

Центральные улицы Амстердама опустели

В начале января в стране были зарегистрированы 50 заражений новой мутацией коронавируса, которая впервые обнаруженной в декабре в Великобритании и на 50-70 процентов более заразной. Опасаясь дальнейшей возможности распространения британского штамма, власти допускают ужесточение ограничительных мер.

"Если мы не увидим хотя бы небольшого спада, и в стране возобладает британская мутация вируса, не исключены еще более жесткие меры", - предупредил вирусолог Менно де Йонг в интервью телеканалу АТ5. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил о возможности введения в стране комендантского часа.

Австрия: когда откроют школы?

Третий по счету жесткий локдаун был введен в Австрии с 26 декабря. В стране не работают магазины (за исключением продуктовых и продающих товары первой необходимости), закрыты рестораны, предприятия сферы услуг и культурные учреждения, школы и другие учебные заведения переведены в режим онлайн. Правительство надеется, что число новых случаев инфицирования в неделю опустится ниже 100 на 100 тыс населения. Пока что кумулятивный семидневный показатель составляет 163 на 100 тыс и, по выражению экспертов, движется, скорее, "вбок", не демонстрируя ни существенного подъема, ни спада.

Очередь перед входом в магазин в Вене

Предварительно власти планировали возобновить занятия в школах 18 января, но, по данным австрийских СМИ, все указывает на то, что этого не произойдет. Канцлер Себастьян Курц высказался за то, чтобы уроки в режиме онлайн продлились еще, как минимум, одну неделю. Газета Österreich пишет, что правительство обсуждает возможность оставить школы закрытыми до середины февраля.

Италия: темпы вакцинации - самые высокие в ЕС

В первую волну пандемии Италия пострадала больше остальных европейских стран, и введенный весной жесткий локдаун длился несколько месяцев. Сейчас в Италии действует общенациональный карантин, страна поделена на зоны в зависимости от числа заражений. Если кумулятивный семидневный показатель превышает 250 случаев на 100 тысяч жителей, регион объявляется "красной зоной" со строгим комендантским часом, магазины и рестораны закрываются, а занятия в школах переводятся в режим онлайн. В настоящее время этот показатель по стране - 203 на 100 тыс.

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Надежды вселяют темпы вакцинации в Италии. К середине января прививку тут получили более полумиллиона человек - больше, чем в других странах Евросоюза. Папа римский Франциск призвал всех итальянцев вакцинироваться, отметив, что это необходимо "с этической точки зрения". Сам понтифик, по его словам, намерен сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.

Ирландия: контакты почти полностью запрещены

Особенно сильно от зимней пандемии пострадала Ирландия. С начала декабря число новых инфицированных стремительно выросло, а распространение в стране британского штамма гриппа влечет за собой еще больше заражений. Кумулятивный семидневный показатель за первую неделю января достиг отметки в 1291 случай на 100 тысяч населения. В некоторых графствах, таких как Монахан и Лаут, цифры примерно вдвое выше.

Незадолго до конца 2020 года глава правительства Ирландии Майкл Мартин объявил о введении очередного локдауна - на этот раз минимум на месяц. Некоторые ограничения гораздо жестче, чем в других странах ЕС: к примеру, частные визиты полностью запрещены.

Исключением являются лишь свадьбы, на которые можно пригласить максимум шесть гостей, и похороны, куда могут прийти до 10 человек. Спортом на открытом воздухе можно заниматься на расстоянии не более пяти километров от дома. Все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, закрыты.

Швеция: введут ли власти локдаун?

Единственной страной в Европе, отказавшейся от локдауна и в первую, и во вторую волну пандемии, является пока Швеция. Результатом этого решения стал взрывной рост количества смертей от COVID-19 по сравнению с соседними странами - особенно много их было весной. Сейчас в Швеции кумулятивный семидневный показатель - 515 на 100 тысяч населения.

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Тем не менее вводить локдаун власти пока не планируют. Однако 8 января в Швеции по ускоренной процедуре был принят закон о пандемии, позволяющий правительству принимать жесткие меры, включающие, к примеру, закрытие магазинов и спортклубов. Шведские СМИ говорят о "демократическом чрезвычайном положении" и "единовременной смене курса". Какие шаги за этим последуют, станет ясно в течение ближайших недель.

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