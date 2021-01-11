Полный локдаун: как Европа переживает жесткий карантин из-за COVID-19
Рост числа заражений коронавирусом в европейских странах вынудил власти ввести жесткий локдаун. Но перелома пока добиться не удалось. Какие ограничения приняты в Европе и сколько продлятся?
Жесткий локдаун в Европе: общественная жизнь поставлена на паузу
Несмотря на жесткий локдаун, введенный в конце прошлого года в большинстве стран Европы, число инфицируемых коронавирусом не снижается, поэтому об отмене ограничительных мер речь в ближайшее время не идет. Как переживают зимний карантин европейские государства - в обзоре DW.
Германия: локдаун до Пасхи?
Объявленный в ноябре так называемый "мягкий локдаун" власти ФРГ обещали отменить уже к Рождеству, но надежда на то, что принятых мер будет достаточно для снижения числа заражений SARS-CoV-2, не оправдалась. Поэтому вместо обещанной отмены ограничений немецкие политики ввели жесткий карантин: с 16 декабря по всей стране закрыты магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращено очное обучение, не работают детские сады. Первоначально локдаун планировался до 10 января, однако затем был продлен до 31 января - и стопроцентной гарантии, что его отменят к этой дате, нет.
Немецкие школьники останутся на удаленке минимум до конца января
12 января таблоид Bild процитировал высказывание канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей на закрытом заседании правительственной рабочей группы по внутренним вопросам, что стране "необходимы еще восемь-десять недель жестких мер". Исходя из этого, издание допустило, что локдаун может быть продлен до Пасхи, которую в этом году в Европе празднуют 4 апреля. Цель ограничительных мер состоит в том, чтобы число новых случаев инфицирования коронавирусом на протяжении семи дней (кумулятивный семидневный показатель) держалось на отметке 50 и ниже на 100 тыс населения. В настоящее время он составляет около 165 на 100 тыс.
Нидерланды: страх перед британской мутацией вируса
Несмотря на локдаун, действующий с середины декабря, количество случаев инфицирования коронавирусом в Нидерландах практически не снижается. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в последнюю неделю декабря оно составило 760 на 100 тыс населения. В связи с этим правительство решило оставить магазины и школы закрытыми до 9 февраля.
Центральные улицы Амстердама опустели
В начале января в стране были зарегистрированы 50 заражений новой мутацией коронавируса, которая впервые обнаруженной в декабре в Великобритании и на 50-70 процентов более заразной. Опасаясь дальнейшей возможности распространения британского штамма, власти допускают ужесточение ограничительных мер.
"Если мы не увидим хотя бы небольшого спада, и в стране возобладает британская мутация вируса, не исключены еще более жесткие меры", - предупредил вирусолог Менно де Йонг в интервью телеканалу АТ5. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил о возможности введения в стране комендантского часа.
Австрия: когда откроют школы?
Третий по счету жесткий локдаун был введен в Австрии с 26 декабря. В стране не работают магазины (за исключением продуктовых и продающих товары первой необходимости), закрыты рестораны, предприятия сферы услуг и культурные учреждения, школы и другие учебные заведения переведены в режим онлайн. Правительство надеется, что число новых случаев инфицирования в неделю опустится ниже 100 на 100 тыс населения. Пока что кумулятивный семидневный показатель составляет 163 на 100 тыс и, по выражению экспертов, движется, скорее, "вбок", не демонстрируя ни существенного подъема, ни спада.
Очередь перед входом в магазин в Вене
Предварительно власти планировали возобновить занятия в школах 18 января, но, по данным австрийских СМИ, все указывает на то, что этого не произойдет. Канцлер Себастьян Курц высказался за то, чтобы уроки в режиме онлайн продлились еще, как минимум, одну неделю. Газета Österreich пишет, что правительство обсуждает возможность оставить школы закрытыми до середины февраля.
Италия: темпы вакцинации - самые высокие в ЕС
В первую волну пандемии Италия пострадала больше остальных европейских стран, и введенный весной жесткий локдаун длился несколько месяцев. Сейчас в Италии действует общенациональный карантин, страна поделена на зоны в зависимости от числа заражений. Если кумулятивный семидневный показатель превышает 250 случаев на 100 тысяч жителей, регион объявляется "красной зоной" со строгим комендантским часом, магазины и рестораны закрываются, а занятия в школах переводятся в режим онлайн. В настоящее время этот показатель по стране - 203 на 100 тыс.
Акция в Риме против домашнего обучения. Надпись на плакате: "Невежество убивает больше, чем COVID"
Надежды вселяют темпы вакцинации в Италии. К середине января прививку тут получили более полумиллиона человек - больше, чем в других странах Евросоюза. Папа римский Франциск призвал всех итальянцев вакцинироваться, отметив, что это необходимо "с этической точки зрения". Сам понтифик, по его словам, намерен сделать прививку от коронавируса в ближайшее время.
Ирландия: контакты почти полностью запрещены
Особенно сильно от зимней пандемии пострадала Ирландия. С начала декабря число новых инфицированных стремительно выросло, а распространение в стране британского штамма гриппа влечет за собой еще больше заражений. Кумулятивный семидневный показатель за первую неделю января достиг отметки в 1291 случай на 100 тысяч населения. В некоторых графствах, таких как Монахан и Лаут, цифры примерно вдвое выше.
Незадолго до конца 2020 года глава правительства Ирландии Майкл Мартин объявил о введении очередного локдауна - на этот раз минимум на месяц. Некоторые ограничения гораздо жестче, чем в других странах ЕС: к примеру, частные визиты полностью запрещены.
Исключением являются лишь свадьбы, на которые можно пригласить максимум шесть гостей, и похороны, куда могут прийти до 10 человек. Спортом на открытом воздухе можно заниматься на расстоянии не более пяти километров от дома. Все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, закрыты.
Швеция: введут ли власти локдаун?
Единственной страной в Европе, отказавшейся от локдауна и в первую, и во вторую волну пандемии, является пока Швеция. Результатом этого решения стал взрывной рост количества смертей от COVID-19 по сравнению с соседними странами - особенно много их было весной. Сейчас в Швеции кумулятивный семидневный показатель - 515 на 100 тысяч населения.
Плакат в стокгольмском метро: Швеция до сих пор полагалась на благоразумие и здравый смысл
Тем не менее вводить локдаун власти пока не планируют. Однако 8 января в Швеции по ускоренной процедуре был принят закон о пандемии, позволяющий правительству принимать жесткие меры, включающие, к примеру, закрытие магазинов и спортклубов. Шведские СМИ говорят о "демократическом чрезвычайном положении" и "единовременной смене курса". Какие шаги за этим последуют, станет ясно в течение ближайших недель.
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.