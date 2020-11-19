Коронавирус в Австрии: местные жители активно скупают оружие

Общественная и экономическая жизнь в Австрии сведена к минимуму из-за локдауна, вступившего в силу 17 ноября. Чтобы не допустить распространения коронавируса, в стране закрыли большинство магазинов и предприятий сферы услуг, что, по прогнозам экспертов, приведет к сильному экономическому спаду. Австрийская торговая палата ожидает падения торгового оборота в стране в 2020 году на 50%.

Однако радикальные карантинные меры не всегда означают убытки. Так, в неожиданном выигрыше оказались австрийские оружейные магазины, которые продолжают работу, несмотря на локдаун, и продажи в них стремительно растут.

Торговцы оружием в Австрии в выигрыше из-за пандемии

Бывший военный, а теперь продавец оружия Маркус Швайгер не жалуется. Согласно постановлению правительства, торговля оружием считается "системно значимой" деятельностью, поэтому соответствующие магазины продолжают работу, несмотря на карантинные меры.

При этом у Швайгера есть еще одно преимущество: собственный тир, который тоже действует, хотя другие спортивные сооружения закрыты из-за локдауна. "Сейчас сюда приходят втрое больше людей, чем обычно", - делится он с DW. Однако из-за ограничений в связи с коронавирусом Швайгер берет с собой в тир, находящийся в подвале, не более двух человек одновременно.

Спрос на курсы по обращению с оружием растет

Во время первого локдауна, который вводили этой весной, австрийские оружейные магазины продали винтовок и пистолетов больше, чем обычно. А теперь еще и резко вырос спрос на курсы по безопасному обращению с оружием, после прохождения которых выдается соответствующее свидетельство (Waffenfürerschein), необходимое для получения лицензии.

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"Справки об умении обращаться с оружием расходятся как горячие пирожки", - доволен Швайгер. Он выдает до 40 таких справок в неделю - это в три-четыре раза больше, чем раньше. На приток клиентов повлиял и случившийся недавно громкий теракт: две недели назад в центре Вены радикальный исламист убил четырех человек и был застрелен полицией.

"После той атаки люди приходят к нам без конца", - признается Маркус Швайгер, который из-за коронавируса ведет курсы онлайн, только экзамены проходят в его тире. По его словам, за три недели он зарабатывает пятизначную сумму. "Дело идет", - не скрывает удовлетворения Швайгер.

"Оружейная лихорадка" в Австрии

Продажи оружия в Австрии растут уже несколько месяцев. С марта, когда власти страны ввели первый локдаун, по август 2020 года количество оружия в личном пользовании австрийцев выросло на 22 000 единиц - это означает, что в неделю покупалось примерно тысяча пистолетов и винтовок, сообщают отраслевые аналитики с сайта Branchenradar. В сентябре дома у 320 000 жителей Австрии хранилось от одной до нескольких единиц оружия.

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Маркус Швайгер сравнивает лихорадочную закупку оружия с ажиотажем вокруг макарон или туалетной бумаги: "Если появляется неуверенность, люди всегда скупают оружие или запасаются боеприпасами".

Люди беспокоятся, что из-за быстрого распространения инфекции могут прекратиться поставки электричества и тепла и начнутся грабежи, объясняет владелец магазина. Оружие в шкафу, по выражению Швайгера, дает им чувство безопасности. Подобное уже было в Австрии во времена миграционного кризиса несколько дел назад, когда, опасаясь наплыва беженцев, австрийцы приобретали для личного пользования по 1400 единиц оружия в неделю.

Кто покупает оружие в Австрии

Паникеры? Помешанные на оружии? Кто эти люди, которые чувствуют себя безопаснее, если у них под боком есть ружье или пистолет? "Время от времени к нам приходит кто-то из препперов (от английского to be prepared - люди, готовящиеся к катастрофам, например, к ядерной войне. - Ред.)", - рассказывает Швайгер. Однако большинство клиентов, по его оценке, "абсолютно нормальные люди, которые, быть может, чуть больше беспокоятся о будущем".

Один из клиентов Маркуса Швайгера с пистолетами и патронами в тире

Швайгер не считает, что среди желающих обзавестись своим стволом много правых радикалов - большинству из них, напоминает он, запрещено иметь оружие. "Разве что им бы пришлось приобретать его нелегально", - говорит владелец магазина. К тому же у его клиентов не особо заметны политические предпочтения, уверяет Швайгер.

Тем не менее в австрийской полиции не рады такому активному вооружению населения. В правоохранительных органах опасаются несчастных случаев или всплеска насилия. Однако, по данным австрийского МВД, число преступлений с применением огнестрельного оружия в стране снижается год от года. Согласно уголовной статистике за 2019 год, с огнестрельным оружием связаны 357 случаев насилия - это значительно меньше, чем с применением холодного, излюбленным орудием преступников по-прежнему остается нож.

Получить охотничье оружие в Австрии проще

Приобретение вооружения частными лицами стало возможным в Австрии, где традиционно много охотников, благодаря принятому закону об оружии. По данным Государственного охотничьего общества, охотников в стране около 130 тысяч. Получить доступ к охотничьему оружию проще: закон разрешает 18-летнему гражданину стран-членов ЕС, проживающему в Австрии, приобрести оружие "категории C".

Одна из моделей пистолета Glock

"В основном это винтовки длиной более 60 сантиметров, поэтому мне не нужны никакие дополнительные справки", - отмечает Швайгер. Человеку достаточно пойти к торговцу и подписать договор купли-продажи.

Затем следует так называемая "фаза охлаждения" - предусмотренные законом три дня между покупкой и получением товара, необходимые для того, чтобы клиент подумал, остыл и, возможно, удержался от опрометчивых действий.

"В течение этих трех дней я проверяю, нет ли у покупателя запрета на покупку оружия, и если все в порядке, клиент может его забрать", - продолжает Маркус Швайгер. Вместе с тем разница между охотничьим ружьем и оружием, используемым снайперами, по мнению Швайгера, не так уж и велика.

В любом случае, добавляет он, никто не может хранить заряженное оружие в прикроватной тумбочке, потому что патроны и пистолеты или винтовки должны быть надежно заперты и храниться отдельно.

Но некоторые виды оружия, например, немецкий пистолет Glock, доступны только при наличии лицензии. Для ее получения нужны справка об умении обращаться с оружием и заключение психолога.

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