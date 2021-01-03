Коронавирус: при вакцинации в США хотят вкалывать половину дозы препарата

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 85 млн жителей планеты. Свыше 1,84 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 60,3 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 4 января (время московское).

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В целях ускорения вакцинации от коронавируса американское правительство рассматривает возможность ввести части населения лишь полдозы препарата, разработанного американской компанией Moderna. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых в рамках американской госпрограммы ускоренной разработки и распространения вакцины.

Он отметил, что официальные лица ведут переговоры с Moderna и медицинским регулятором США (FDA) на этот счет. По его словам, подобный подход позволит привить "вдвое больше людей" с теми же объемами вакцины. "Мы знаем, что иммунный ответ идентичен" реакции на полную дозу, отметил Монсеф Слауи. Препарат Moderna предполагает вакцинирование посредством двух инъекций.

Хроника пандемии 3 января >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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