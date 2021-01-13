Чем обернулось для немецкого певца сравнение локдауна с концлагерем

"KZ Deutschland? То, что позволяет себе это правительство, - просто наглость! Запирать свободных и невинных людей, - да это абсолютно противоречит человеческому достоинству!!!" - такой пост в своем Telegram-канале разместил в начале января немецкий исполнитель шлягеров и бывший член жюри популярного телешоу "Германия ищет суперзвезду" ("Deutschland sucht den Superstar", DSDS) Михаэль Вендлер (Michael Wendler).
Скандально известный исполнитель тем самым сравнил ситуацию жителей страны сейчас с положением узников концентрационных лагерей (Konzentrationslager, KZ) во времена "третьего рейха". Поводом стало ужесточение локдауна - в том числе, специальные правила для населения регионов с особенно неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в частности, ограничения радиуса передвижения 15-ю километрами, если речь не идет о поездках на работу или по неотложным делам.
Кто такой Михаэль Вендлер?
Пик музыкальной карьеры этого исполнителя пришелся на 2010-2012 годы. Хитом стала его песня "Она любит диджея" ("Sie liebt den DJ"). Однако альбомы последних лет выше десятого места в немецких чатах не поднимались и держались там не более трех недель. После этого наибольшее внимание к себе Михаэль Вендлер привлекал скандалами, в том числе, связанными с процедурами банкротства, участием в разных развлекательных шоу, а также разводом, который долго и охотно обсуждали в бульварной прессе и телепередачах. В 2018 году постоянной темой этих же СМИ стал публичный роман - отношения с разницей в 28 лет, закончившиеся в 2020 году заключением брака. Юная избранница Вендлера - Лаура Мюллер (Laura Müller) - за это время успела сделать себе имя в социальных сетях, СМИ и даже попала на обложку немецкой версии журнала Playboy. С осени 2020 года пара постоянно проживает во Флориде.
В 2020 году с участием Михаэля Вендлера вышло довольно много передач или сюжетов на телевидении. В центре внимания чаще всего оказывалась его личная жизнь. В том же году он был приглашен в жюри популярного в Германии музыкального шоу DSDS и занял в нем одно из четырех мест вместе с бывшим солистом Modern Talking Дитером Боленом (Dieter Bohlen). "Поп-титан" Болен, как его называют в Германии, является лицом этой программы с первого сезона, вышедшего в 2002 году. Аналогом этой передачи в России выступает телевизионный проект "Народный артист ".
Жюри телешоу "Германия ищет суперзвезду" (крайний слева - Михаэль Вендлер, справа - Дитер Болен)
Передачи отборочного этапа очередного сезона DSDS записываются заранее. С участием Михаэля Вендлера был отснят материал на тринадцать таких выпусков, после чего частный телеканал RTL разорвал с ним отношения до окончания работ, сократив жюри до трех человек. Это было сделано осенью 2020 года после того, как Вендлер в соцсетях выступил в поддержку конспирологических теорий относительно пандемии коронавируса. В начале января на канале RTL состоялась премьера 18-го сезона DSDS, то есть первого из выпусков, отснятых с участием Вендлера. Как раз незадолго до этого он опубликовал свое скандальное заявление.
Какая последовала реакция
Незамедлительно и резко отреагировали на сравнение, сделанное исполнителем, политики, общественные деятели, пользователи социальных сетей. Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) выступил с призывом отменить новый сезон шоу "Германия ищет суперзвезду", в состав жюри которого входил Вендлер. "Что еще должен сделать Вендлер, чтобы ответственные за программу прозрели", - написал в своем обращении Беккер. Вендлер "слетел с катушек", "окончательно дисквалифицировал себя", и ему не место в программе, которую каждую неделю смотрят миллионы, заявил политик в интервью немецким СМИ.
"Со словом "KZ" не играют, им не злоупотребляют в порыве своих эмоций. Для тех, кто пережил Холокост, такое заявление оскорбительно, отвратительно, оно - за гранью", - заявил в интервью газете Bild исполнительный вице-президент Международного освенцимского комитета (Internationales Auschwitz Komitee - IAK) Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner).
Коллеги Вендлера тоже не смогли оставить это без комментария. "Это просто нагло, мерзко и асоциально. Это сравнение трещит по всем швам. И если по отношению к тебе еще оставались последние "симпатии", то после этого ты их лишился полностью!" - так высказался в адрес Вендлера в своем Twitter-аккаунте популярный в Германии шоумен и телеведущий Оливер Похер (Oliver Pocher). В 2020 году Похер и Вендлер принимали вместе участие сразу в нескольких шоу. Оливер Похер заявил, что удалит из своих аккаунтов все, что имеет какое-то отношение к Вендлеру. Попытку исполнителя еще как-то выкрутиться из сложившейся ситуации и его объяснение, что под "KZ" он имел ввиду кризисный штаб ("Krisen Zentrum"), Оливер Похер назвал следующей глупостью, "самой большой, которую ему приходилось когда-либо слышать".
Оливер Похер и Михаюль Вендлер
Негодование общественности возымело действие. Правда, не сразу. Сначала телеканал RTL попытался просто дистанцироваться от своего бывшего члена жюри, заявив, что отношения с ним расторгнуты, но отснятый материал в эфир выйдет. Однако по мере того, как недовольство нарастало, канал все-таки решил принять меры. Первые две передачи уже вышли в эфир, но все кадры с Вендлером, которые можно было вырезать, - вырезали, а там, где это по техническим причинам сделать не удалось, бывшего члена жюри просто заретушировали.
В начале телешоу и перед выходом на рекламу канал также показывал соответствующе заявление о неприемлемости такого рода сравнений. Все сцены с участием Михаэля Вендлера в последующих передачах будут также вырезаны или обработаны. Телекомпания также сделала заявление, что Вендлер исключен из программы телеканала RTL, который "однозначно" дистанцируется от высказываний артиста в связи с ограничительными мерами правительства Германии из-за пандемии коронавируса, переведенными поп-исполнителем в контекст реалий национал-социализма.
Как заявил глава RTL Йорг Граф (Jörg Graf), телекомпания решительным образом осуждает все формы антисемитизма, расизма, а также дискриминации. По его словам, во времена, когда для преодоления серьезного кризиса необходимы социальная сплоченность, внимательное отношение друг к другу и взаимоуважение, RTL не будет площадкой для людей, которые пропагандируют раскол в обществе и занижают степень существующей опасности.
Как отреагировали фанаты шоу
Аккаунты телешоу "Германия ищет суперзвезду" в социальных сетях всегда отличались высокой активностью пользователей. Приведем здесь некоторые комментарии из Facebook.
"Вендлер был и остается невыносимым. С исчезновением изображения этой персоны мы ничего не потеряли, а наоборот, выиграли - ведь он больше не мелькает на телеэкране", - пишет пользовательница Сильвия Фрей (Silvia Frey).
"Это абсолютно правильно! Вендлера совершенно не следует показывать по телевидению. То, до чего он опустился, за гранью", - соглашается с ней Рози Шмитт (Rosi Schmitt).
В свою очередь, Барбаре Демель (Barbara Demel) не понравилось то, что изображения Вендлера заретушировали или закрыли. "Я не одобряю его высказывание, но то, что вы тут делаете, становится неприятным. Одно дело - осуждать дискриминацию, а другое - насмехаться таким образом над кандидатами шоу", - обращается она к организаторам.
Зато пользователя better.enertainment меры, принятые RTL, возмутили. "Михаэль Вендлер мне не друг. Как человека я его не знаю. Как музыкант он не в моем вкусе. Я не отрицаю опасность коронавируса и тем более не являюсь сторонником теории заговора. Напротив, я считаю, что все темы вокруг короны необходимо открыто обсуждать. Я за свободу слова! И я обеими руками за то, чтобы поднимать такую значимую тему, как Холокост. Однако все это не оправдывает никакой формы травли, а также полемики и пропаганды, граничащей с дискриминацией. А ведь именно такое предпринимается по отношению к Михаэлю Вендлеру. Господин Вендлер - свободный немецкий гражданин, который имеет право высказывать свое мнение, пусть даже оно нам не подходит".
"Наконец-то, Вендлера лишили платформы. RTL правильно отреагировал!" - такой комментарий разместил пользователь под ником elkekl4 в Instagram-аккаунте.
"RTL могло бы прийти в голову сделать это еще до трансляции первой передачи сезона!" - вторит ему юзер huser.beat.
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Освобождение
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Мемориалы и памятники
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"Хрустальная ночь"
Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.
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Бухенвальд
Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.
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Геноцид цыган
Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.
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Лагерь смерти Лангенштайн-Цвиберге
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Дора-Миттельбау
Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.
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Берген-Бельзен
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Места памяти в Германии
Заксенхаузен
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Флоссенбюрг
"Я слышал о Дахау и Освенциме, но никогда еще о Флоссенбюрге" - такая цитата встречает посетителей в бывшем концлагере на территории Баварии. В этом лагере скончалось 30 тысяч человек. Его узником был известный немецкий пастор, теолог и участник заговора против Гитлера Дитрих Бонхёффер, а среди советских военнопленных - отец бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрей.
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Барак № 13
В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.
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Равенсбрюк
Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.
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Места памяти в Германии
"Бараки Сименса" в Равенсбрюке
Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.
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Места памяти в Германии
Печи для Освенцима
Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.
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Места памяти в Германии
''Камни преткновения''
Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.
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Места памяти в Германии
Гестапо
Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.
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Места памяти в Германии
Гомосексуалы
С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).
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Места памяти в Германии
Противники режима
Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.
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Места памяти в Германии
Серые автобусы
"Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.
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Места памяти в Германии
Замок Графенек
Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.
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Зонненштайн
Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.
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Преступники
Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.
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Логистика Холокоста
В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.
Автор: Максим Нелюбин