Чем обернулось для немецкого певца сравнение локдауна с концлагерем

"KZ Deutschland? То, что позволяет себе это правительство, - просто наглость! Запирать свободных и невинных людей, - да это абсолютно противоречит человеческому достоинству!!!" - такой пост в своем Telegram-канале разместил в начале января немецкий исполнитель шлягеров и бывший член жюри популярного телешоу "Германия ищет суперзвезду" ("Deutschland sucht den Superstar", DSDS) Михаэль Вендлер (Michael Wendler).

Скандально известный исполнитель тем самым сравнил ситуацию жителей страны сейчас с положением узников концентрационных лагерей (Konzentrationslager, KZ) во времена "третьего рейха". Поводом стало ужесточение локдауна - в том числе, специальные правила для населения регионов с особенно неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в частности, ограничения радиуса передвижения 15-ю километрами, если речь не идет о поездках на работу или по неотложным делам.

Кто такой Михаэль Вендлер?

Пик музыкальной карьеры этого исполнителя пришелся на 2010-2012 годы. Хитом стала его песня "Она любит диджея" ("Sie liebt den DJ"). Однако альбомы последних лет выше десятого места в немецких чатах не поднимались и держались там не более трех недель. После этого наибольшее внимание к себе Михаэль Вендлер привлекал скандалами, в том числе, связанными с процедурами банкротства, участием в разных развлекательных шоу, а также разводом, который долго и охотно обсуждали в бульварной прессе и телепередачах. В 2018 году постоянной темой этих же СМИ стал публичный роман - отношения с разницей в 28 лет, закончившиеся в 2020 году заключением брака. Юная избранница Вендлера - Лаура Мюллер (Laura Müller) - за это время успела сделать себе имя в социальных сетях, СМИ и даже попала на обложку немецкой версии журнала Playboy. С осени 2020 года пара постоянно проживает во Флориде.

В 2020 году с участием Михаэля Вендлера вышло довольно много передач или сюжетов на телевидении. В центре внимания чаще всего оказывалась его личная жизнь. В том же году он был приглашен в жюри популярного в Германии музыкального шоу DSDS и занял в нем одно из четырех мест вместе с бывшим солистом Modern Talking Дитером Боленом (Dieter Bohlen). "Поп-титан" Болен, как его называют в Германии, является лицом этой программы с первого сезона, вышедшего в 2002 году. Аналогом этой передачи в России выступает телевизионный проект "Народный артист ".

Жюри телешоу "Германия ищет суперзвезду" (крайний слева - Михаэль Вендлер, справа - Дитер Болен)

Передачи отборочного этапа очередного сезона DSDS записываются заранее. С участием Михаэля Вендлера был отснят материал на тринадцать таких выпусков, после чего частный телеканал RTL разорвал с ним отношения до окончания работ, сократив жюри до трех человек. Это было сделано осенью 2020 года после того, как Вендлер в соцсетях выступил в поддержку конспирологических теорий относительно пандемии коронавируса. В начале января на канале RTL состоялась премьера 18-го сезона DSDS, то есть первого из выпусков, отснятых с участием Вендлера. Как раз незадолго до этого он опубликовал свое скандальное заявление.

Какая последовала реакция

Незамедлительно и резко отреагировали на сравнение, сделанное исполнителем, политики, общественные деятели, пользователи социальных сетей. Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) выступил с призывом отменить новый сезон шоу "Германия ищет суперзвезду", в состав жюри которого входил Вендлер. "Что еще должен сделать Вендлер, чтобы ответственные за программу прозрели", - написал в своем обращении Беккер. Вендлер "слетел с катушек", "окончательно дисквалифицировал себя", и ему не место в программе, которую каждую неделю смотрят миллионы, заявил политик в интервью немецким СМИ.

"Со словом "KZ" не играют, им не злоупотребляют в порыве своих эмоций. Для тех, кто пережил Холокост, такое заявление оскорбительно, отвратительно, оно - за гранью", - заявил в интервью газете Bild исполнительный вице-президент Международного освенцимского комитета (Internationales Auschwitz Komitee - IAK) Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner).

Коллеги Вендлера тоже не смогли оставить это без комментария. "Это просто нагло, мерзко и асоциально. Это сравнение трещит по всем швам. И если по отношению к тебе еще оставались последние "симпатии", то после этого ты их лишился полностью!" - так высказался в адрес Вендлера в своем Twitter-аккаунте популярный в Германии шоумен и телеведущий Оливер Похер (Oliver Pocher). В 2020 году Похер и Вендлер принимали вместе участие сразу в нескольких шоу. Оливер Похер заявил, что удалит из своих аккаунтов все, что имеет какое-то отношение к Вендлеру. Попытку исполнителя еще как-то выкрутиться из сложившейся ситуации и его объяснение, что под "KZ" он имел ввиду кризисный штаб ("Krisen Zentrum"), Оливер Похер назвал следующей глупостью, "самой большой, которую ему приходилось когда-либо слышать".

Оливер Похер и Михаюль Вендлер

Негодование общественности возымело действие. Правда, не сразу. Сначала телеканал RTL попытался просто дистанцироваться от своего бывшего члена жюри, заявив, что отношения с ним расторгнуты, но отснятый материал в эфир выйдет. Однако по мере того, как недовольство нарастало, канал все-таки решил принять меры. Первые две передачи уже вышли в эфир, но все кадры с Вендлером, которые можно было вырезать, - вырезали, а там, где это по техническим причинам сделать не удалось, бывшего члена жюри просто заретушировали.

В начале телешоу и перед выходом на рекламу канал также показывал соответствующе заявление о неприемлемости такого рода сравнений. Все сцены с участием Михаэля Вендлера в последующих передачах будут также вырезаны или обработаны. Телекомпания также сделала заявление, что Вендлер исключен из программы телеканала RTL, который "однозначно" дистанцируется от высказываний артиста в связи с ограничительными мерами правительства Германии из-за пандемии коронавируса, переведенными поп-исполнителем в контекст реалий национал-социализма.

Как заявил глава RTL Йорг Граф (Jörg Graf), телекомпания решительным образом осуждает все формы антисемитизма, расизма, а также дискриминации. По его словам, во времена, когда для преодоления серьезного кризиса необходимы социальная сплоченность, внимательное отношение друг к другу и взаимоуважение, RTL не будет площадкой для людей, которые пропагандируют раскол в обществе и занижают степень существующей опасности.

Как отреагировали фанаты шоу

Аккаунты телешоу "Германия ищет суперзвезду" в социальных сетях всегда отличались высокой активностью пользователей. Приведем здесь некоторые комментарии из Facebook.

"Вендлер был и остается невыносимым. С исчезновением изображения этой персоны мы ничего не потеряли, а наоборот, выиграли - ведь он больше не мелькает на телеэкране", - пишет пользовательница Сильвия Фрей (Silvia Frey).

"Это абсолютно правильно! Вендлера совершенно не следует показывать по телевидению. То, до чего он опустился, за гранью", - соглашается с ней Рози Шмитт (Rosi Schmitt).

В свою очередь, Барбаре Демель (Barbara Demel) не понравилось то, что изображения Вендлера заретушировали или закрыли. "Я не одобряю его высказывание, но то, что вы тут делаете, становится неприятным. Одно дело - осуждать дискриминацию, а другое - насмехаться таким образом над кандидатами шоу", - обращается она к организаторам.

Зато пользователя better.enertainment меры, принятые RTL, возмутили. "Михаэль Вендлер мне не друг. Как человека я его не знаю. Как музыкант он не в моем вкусе. Я не отрицаю опасность коронавируса и тем более не являюсь сторонником теории заговора. Напротив, я считаю, что все темы вокруг короны необходимо открыто обсуждать. Я за свободу слова! И я обеими руками за то, чтобы поднимать такую значимую тему, как Холокост. Однако все это не оправдывает никакой формы травли, а также полемики и пропаганды, граничащей с дискриминацией. А ведь именно такое предпринимается по отношению к Михаэлю Вендлеру. Господин Вендлер - свободный немецкий гражданин, который имеет право высказывать свое мнение, пусть даже оно нам не подходит".

"Наконец-то, Вендлера лишили платформы. RTL правильно отреагировал!" - такой комментарий разместил пользователь под ником elkekl4 в Instagram-аккаунте.

"RTL могло бы прийти в голову сделать это еще до трансляции первой передачи сезона!" - вторит ему юзер huser.beat.

Смотрите также: