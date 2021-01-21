Коронавирус: В Лондоне предполагают более высокую летальность нового варианта

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и проводят вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 98 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 70 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 22 января (время московское).

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что получил первую из двух доз вакцины от коронавируса. На своей странице в Twitter Гейтс указал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил ученых, участников клинических испытаний и медиков.

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Германия объявила более 20 стран и регионов, в частности, Латвию, Литву, Эстонию, Португалию, Словению, Испанию, Чехию, США и Египет, "областями повышенного эпидемиологического риска". С 24 января все, кто въезжают в Германию из этих стран, должны будут предъявить негативный результат теста на коронавирус. До сих пор это правило распространялось только на въезжающих из Великобритании, Ирландии, ЮАР и Бразилии.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о подписании соглашения с компаниями BioNTech и Pfizer о поставках до 40 миллионов доз вакцины от коронавируса через международный механизм COVAX, созданный с целью обеспечения вакциной бедных стран. Кроме того, еще около 150 миллионов доз вакцины будут получены COVAX в первом квартале текущего года от компании AstraZeneca. Немецкая компания BioNTech в свою очередь сообщила, что поставки ее вакцины будут осуществляться в текущем году, COVAX получит препарат по некоммерческой цене.

"Британская" мутация может быть более опасной

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"Британский" вариант коронавируса, возможно, является не только более заразным, но и более опасным. Появились "некоторые свидетельства" того, что впервые выявленная в Лондоне и на юго-востоке Англии мутация коронавируса чаще приводит к смерти, чем исходный вариант вируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции. При этом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что использующиеся в Великобритании вакцины эффективны против старых и новых вариантов коронавируса, добавил он.

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По данным СМИ, шведско-британский концерн AstraZeneca не сможет поставить ЕС согласованное количество вакцины после разрешения на ее использование в европейских странах, которое ожидается в конце января. Причина задержки поставок заключается в необходимости адаптировать препарат к появившимся мутациям коронавируса, пишет газета Bild.

В Германии вакцинированы 1,7 процента населения

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В Германии вакцинированы более 1,3 миллиона человек (1,7 процента населения страны), более 115 тысяч из них уже получили две дозы вакцины, сообщило министерство здравоохранения в Берлине. На первом этапе в Германии прививают медицинских работников, людей старше 80 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, а также жителей домов престарелых.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать на портале госуслуг лист ожидания для вакцинации от коронавируса. В него можно будет записаться в случае отсутствия свободных слотов на в медицинских организациях, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Олега Качанова. Запись на вакцинацию на сайте госуслуг в России началась в тестовом режиме 18 января, а с 31 января эту возможность смогут использовать все желающие.

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Почти половина жителей Германии (48 процентов) из-за пандемии не чувствуют себя комфортно в общественном транспорте, сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на результаты опроса института Forsa. При этом 51 процент респондентов считают существенным риск заразиться коронавирусом в автобусах и поездах, а 87 процентов выступают за более строгие штрафы за отказ от использования масок в общественном транспорте.

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С 1 февраля в самолетах немецких авиакомпаний и в немецких аэропортах будет необходимо использовать медицинские маски или маски FFP2, сообщило Федеральное объединение воздушного транспорта Германии (BdL). Правила распространяются на авиакомпании Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lusthansa, Swiss, TUI fly. В аэропорту Гамбурга необходимо носить медицинские маски уже сейчас в соответствии с распоряжением городских властей.

В Германии в конце декабря на треть возросла смертность

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В конце декабря в Германии показатели смертности значительно превысили средние статистические данные за последние годы. В рождественскую неделю с 21 по 27 декабря в стране скончались не менее 24 470 человек, что на 5832 человека (на 31 процент) больше, чем в среднем за ту же неделю в 2016-2019 годах, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за 52-ю календарную неделю (с 21 декабря) 5040 человек в Германии скончались от COVID-19.

В целом с начала года по 27 декабря в ФРГ скончались 972 155 человек - на 40 973 человека (4 процента) больше, чем в среднем за те же периоды предыдущих четырех лет, указывает далее статистическое ведомство. RKI до 27 декабря зафиксировал 35 415 летальных исходов от последствий заражения коронавирусом.

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В Лондоне опровергли информацию СМИ о готовящихся выплатах заразившимся коронавирусом и вынужденным соблюдать самоизоляцию гражданам. Никаких новых выплат в этой связи не планируется, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В Германии выявлена "бразильская" мутация коронавируса

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Впервые в Германии зафиксирована новая мутация коронавируса, получившая распространение в Бразилии. Мутировавший вирус выявлен в федеральной земле Гессен у вернувшегося из Бразилии человека, сообщило земельное министерство социальных дел в Висбадене. По его данным, речь идет о первом случае "бразильского" варианта коронавируса на территории Германии.

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В одном из центров вакцинации в Лондоне

Власти Великобритании обсуждают проект документа, предусматривающего выплаты гражданам за нахождение дома в случае, если они сдали положительный тест на коронавирус. По информации газеты The Guardian, план разработан на фоне опасений того, что многие британцы избегают сдачи анализов на наличие коронавируса или не выполняют правила самоизоляции.

Подготовленный чиновниками проект, еще не получивший одобрения, предусматривает выплаты в размере 500 фунтов стерлингов (685 долларов США). В настоящее время финансовую помощь в случае необходимости соблюдать карантин получают лишь жители Великобритании с низким уровнем дохода. Если инициатива будет поддержана на законодательном уровне, то реализация проекта обойдется правительству примерно в 2 млрд фунтов стерлингов в месяц.

Данные по Украине и России

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В Украине за сутки зафиксировано 5348 новых случаев заражения, скончались 163 пациента. Как говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, по состоянию на утро понедельника число инфицированных с начала пандемии составляет 1 182 969 человек, 21 662 человека умерли от COVID-19, выздоровели 928 969 человек.

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В России за минувшие сутки зарегистрированы 21 513 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в России достигло 3 677 352 человек. Скончались за сутки 580 пациентов. Всего с начала эпидемии в стране умерли 68 412 пациентов. Выздоровели 3 081 536 человек.

В Японии намерены ужесточить наказания за несоблюдение антиэпидемических норм

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Правительство Японии разработало два законопроекта, направленных против нарушителей мер, принятых властями для борьбы с эпидемией. Один из проектов, в частности, предусматривает тюремное заключение или штраф в размере более чем 9600 долларов США (в пересчете с иен) для отказывающихся от госпитализации. Принятие проекта ожидается после обсуждения в парламенте в начале февраля.

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 903 человека, общее число подтвержденных случаев достигло 251 974. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 3022 человека: за минувшие сутки скончались еще 24 человека. Выздоровели 238 101 инфицированных. В Грузии проживают около 4 миллионов человек.

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Полицейский на вокзале в Шицзячжуане (провинция Хэбей)

Из-за новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа заражений в Юго-Восточной Азии снижаются фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на массовую вакцинацию, резким скачок новых случаев заражения отмечен в КНР, где ранее коронавирусная инфекция была взята под контроль. В ряде районов Пекина и других городах в пятницу началось массовое тестирование населения. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, накануне были выявлены 103 новых случая заражения SARS-CoV-2, из них 94 - не ввезенные из других стран.

Новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. На этот праздник по традиции все члены больших семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны.

В Японии опровергли сообщение в СМИ об отмене летней Олимпиады в Токио

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В Токио опровергли сообщения СМИ о том, что власти Японии приняли решение отменить летние Олимпийские игры и перенести их на 2032 год. "Информация не соответствует действительности, - заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи на пресс-конференции. - Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в какой-то момент мы решим, действительно ли проводить это мероприятие, но до тех пор японское правительство будет делать то, что должно быть сделано", - сказал он.

Ранее британская The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила о консенсусе, к которому якобы пришли власти: поскольку перенесенные с 2020 года Олимпийские игры в Токио обречены, необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.

Число жертв коронавируса в Германии превысило 50 000 человек

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 17 862 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 106 262 случая заражения. За последние 24 часа скончались 859 человек, общее число летальных исходов составило 50 642. Выздоровели 1 780 200 человек. Между тем средний показатель распространения инфекции вновь снизился - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 115 случаев заражения.

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Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даглас Форд обрушился с критикой на американскую компанию Pfizer из-за задержки с поставками в страну вакцины, разработанной вместе с германской фирмой BioNTech. Pfizer объяснила проблему необходимостью расширить производственные мощности на бельгийском заводе. Форд назвал это "чушью". По официальным данным, среди 37,5 млн жителей Канады выявлено около 731 тысячи заражений, 18,6 тысячи больных с новой инфекцией умерли, а более 645 тысяч выздоровели.

Лидеры стран ЕС хотят сохранить внутренние границы открытыми

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Лидеры стран Евросоюза на видеоконференции выступили против закрытия внутренних границ. "Мы уверены, что границы должны остаться открытыми", - подчеркнул председатель Евросовета Шарль Мишель. В то же время Брюссель убежден в необходимости предусмотреть ограничения для поездок, не относящихся к необходимым, добавил он. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала ЕС "единой эпидемиологической зоной" и выделила необходимость поддержать функционирование общего рынка.

На конференции было одобрено предложение о взаимном признании результатов ПЦР-тестов на коронавирус и использования антигенных экспресс-тестов, которое призвано облегчить трансграничные перемещения. Также ЕС, являющийся крупным донором программы COVAX (обеспечение вакциной стран с низким уровнем дохода), создаст дополнительно собственный механизм поддержки более бедных стран-партнеров, с которыми Брюссель намерен делиться закупленными препаратами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в ходе пресс-конференции:

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В Китае общее число инфицированных достигло 88 804 (суточный прирост - 103 случая заражения), сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики умерли 4635 больных новой инфекцией.

Карнавал в Рио-де-Жанейро в 2020 году

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Карнавал в Рио-де-Жанейро отменен из-за пандемии. Мероприятие было перенесено с февраля на июль, однако в свете второй волны заражений бессмысленно надеяться на его проведение, объяснил мэр города Эдуарду Паес. Градоначальник подчеркнул экономическую важность культурного события и выразил надежду, что карнавал удастся провести в 2022-м. В 211-миллионной Бразилии выявлено около 8,7 млн заражений, более 214 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, почти 7,6 млн выздоровели.

Премьера фильма об "агенте 007" перенесена на 8 октября

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Мировой кинематограф продолжает испытывать последствия пандемии. Премьера фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде перенесена в третий раз, теперь выход картины ожидается 8 октября. Изначально 25-й фильм об "агенте 007" должен был появиться в кинотеатрах еще в апреле 2020-го.

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Приезжающие во Францию из других государств должны будут с 24 января предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до поездки, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Эта мера не коснется тех, кто регулярно пересекает границу по работе. Вирус SARS-CoV-2 в 67-миллионной республике обнаружен почти у 3 млн человек, около 72 тысяч больных COVID-19 скончались, более 214 тысяч выздоровели и выписаны.

Британский фестиваль в Гластонбери вновь отменен

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Музыкальный фестиваль под Гластонбери в Великобритании второй год подряд отменен из-за пандемии. Купленные билеты будут действительны в 2022 году, заверили организаторы фестиваля. Одно из главных музыкальных событий Великобритании ведет историю с 1970 года. В 69-миллионном Соединенном Королевстве подтверждено 3,54 млн заражений, около 95 тысяч пациентов умерли, а 1,6 миллиона выздоровели.

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Нидерланды впервые со Второй мировой войны введут комендантский час. Он вступит в силу 23 января и будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени (23.00-06.00 мск). Нарушителям грозит штраф в 95 евро. В королевстве в середине декабря был введен локдаун. Возбудитель COVID-19 в 17-миллионной стране обнаружен у 932 884 человек, 13 337 больных скончались.

Албания высылает российского дипломата за нарушение антикоронавирусных мер

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Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата за неоднократное нарушение антикоронавирусных мер. Албанские власти получали жалобы по этому поводу с апреля 2020 года, подчеркнуло министерство иностранных дел и по делам Европы. Оно не уточнило, о каких именно нарушениях идет речь. Сотрудник посольства РФ в Тиране должен покинуть страну в течение 72 часов. Коронавирус в почти 3-миллионной Албании выявлен у 69 916 человек, из них 1296 умерли, 42 426 выздоровели.

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Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией ради борьбы с распространением нового варианта вируса, впервые обнаруженного в Соединенном Королевстве. Мера вступит в силу 23 января и не затронет рейсы, возвращающие граждан на родину, заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта. В 10-миллионной республике подтверждено 595 149 заражений, 9686 пациентов с COVID-19 скончались, 434 237 выздоровели.

Хроника пандемии 21 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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