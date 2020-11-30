Коронавирус: заразился семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 63,5 млн жителей планеты. Свыше 1,47 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 44 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 1 декабря (время московское).

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Локдауны, комендантские часы и иные ограничения на перемещение, введенные для борьбы с распространением вируса, привели к "непреднамеренным последствиям для женщин", заявила лауреатка Нобелевской премии мира за 2018 год Надия Мурад. По ее словам, пандемия "усилила угрозу эксплуатации и жестокости в отношении тех, кто наиболее уязвим". Многие страны в последние месяцы столкнулись с ростом сообщений о домашнем насилии, а предписания властей оставаться дома "загоняют контрабанду людей еще дальше от глаз органов порядка", отметила она.

В России новый пик смертей среди больных COVID-19

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В России за минувшие сутки подтверждено 26 404 новых заражения, а 569 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает оперативный штаб. Это максимальный прирост летальных исходов за время ведения статистики. По данным оперштаба, всего в стране вирус SARS-CoV-2 выявлен у 2 322 056 человек, 40 464 больных умерли, свыше 1,8 млн выздоровели.

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Коронавирус выявлен у семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Люьиса Хэмилтона, сообщила Международная федерация автоспорта (FIA). Гонщик отправлен на карантин и не примет участия в Гран-при Сахира в Бахрейне, запланированном на 4-6 декабря, добавили в команде Mercedes, за которую выступает Хэмилтон.

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В Китае SARS-CoV-2 обнаружен еще у 12 человек. В 8 случаях речь идет о приехавших из-за границы, еще четыре выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки в конце 2019 года была подтверждена у 86 542 человек, число летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже более 6 месяцев.

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В Украине за минувшие сутки возбудитель новой инфекции был обнаружен еще у 12 498 человек, сообщило министерство здравоохранения. Общее количество инфицированных достигло 745 123 человек, из них 12 548 скончались, 355 172 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 в Украине - в Киеве (72 277), Харьковской области (55 702) и Львовской области (46 891), меньше всего в Кировоградской области (5382).

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Гуманитарная поддержка в 2021 году потребуется примерно 235 миллионам жителей планеты, заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Это на 40 процентов больше, чем в 2019 году. Управление объясняет беспрецедентный всплеск последствиями пандемии. По оценке ООН, на борьбу с голодом и бедностью, а также на вакцинацию и образование детей в 2021-м понадобится 35 млрд долларов (в пересчете - 29,2 млрд евро). Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал "сообща мобилизовать ресурсы и выразить солидарность людям в их темнейший час нужды".

В Германии 13,6 тысячи новых заражений

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 13 604 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 1 067 473 заражения. Суточные показатели за субботу и воскресенье обычно ниже, чем за другие дни недели, поскольку по выходным не все региональные ведомства здравоохранения сообщают сведения о распространении коронавируса. С начала ведения статистики 16 636 человек с COVID-19 скончались (прирост в 388 летальных исходов), около 759 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).

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Глава КНДР Ким Чен Ын, члены его семьи и некоторые высшие чиновники были привиты от коронавируса китайской экспериментальной вакциной, утверждает американский эксперт по Северной Корее Гарри Казианис из Центра национальных интересов США в статье на сайте 19FortyFive. По его данным, полученным от сотрудников японских спецслужб, власти КНР предоставили северокорейскому руководителю свою вакцину-кандидата, при этом неизвестно, что это за препарат и насколько он эффективен.

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В Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Концертным залам, театрам и кино теперь не разрешается продавать на спектакли, концерты и показы более четверти билетов (ранее залы нельзя было заполнять больше чем на 50 процентов).

В Хабаровском крае добровольцев просят помочь врачам с транспортом

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Власти Хабаровского края обратились к добровольцам с просьбой помочь с транспортом местным врачам, которые испытывают большие перегрузки из-за пандемии. По словам зампредседателя правительства края по соцвопросам Евгения Никонова, "транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому".

Тестирование на коронавирус в федеральной земле Саксония-Анхальт

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43 из примерно 400 ведомств здравоохранения в Германии сообщили о своей перегруженности - больше, чем каждое десятое. Они сообщили германскому Институту имени Роберта Коха о сложностях третьей категории, когда "меры инфекционного контроля больше не осуществляются в полном объеме из-за нехватки ресурсов". Меры инфекционного контроля включают, в первую очередь, отслеживание контактов инфицированных. Количество ведомств, сообщающих о перегруженности, медленно растет, несмотря на то, что количество новых случаев заражения слегка уменьшается.

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В США ушел в отставку советник Дональда Трампа в рабочей группе Белого дома по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас, сообщает Fox News. Профессор нейрорадиологии и эксперт по вопросам медстраховки проработал на этом посту четыре месяца, отличившись высказываниями о том, что защитные маски и социальная дистанция не помогают в борьбе с коронавирусом. По мнению авторитетного американского иммунолога Энтони Фаучи, входящего в рабочую группу Белого дома, Атлас сообщал президенту неверную информацию о ситуации с коронавирусом. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд также резко критиковал Атласа.

Хроника пандемии 30 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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Второй локдаун в Германии. Фотографии 2 ноября в Германии начался второй локдаун за время коронавирусной пандемии - мягкий или частичный, как здесь его называют. В конце месяца федеральные и земельные власти локдаун решили продлить - пока до 20 декабря. Но канцлер Ангела Меркель отметила, что у страны впереди - "тяжелые месяцы".

Второй локдаун в Германии. Фотографии В этой галерее мы собрали снимки, сделанные в первые недели второго локдауна. Подборка, конечно, субъективная, но мы попытались взглянуть на ситуацию с разных сторон, отметить какие-то характерные моменты. На первом кадре - закрытое кафе в новом аэропорту Берлина, а фотография этого пасхального яйца (!) была сделана в ноябре в одном из музеев.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В Германии во время локдауна в декабре смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домашних хозяйств, без учета детей возраста до 14 лет. В Рождество в большинстве земель, пока - кроме Берлина, запланированы послабления: до 10 человек. Отели для туристов закрыты. На фотографии - пустой причал на курорте Зеллин на острове Рюген.

Второй локдаун в Германии. Фотографии 11 ноября в Германии обычно шумно и весело открывают карнавальный сезон. Власти заранее приняли меры и договорились с организаторами карнавальных мероприятий об отмене торжеств. По всему Кельну, например, развесили плакаты с убедительными просьбами оставаться в этот день дома, а над городом даже летал дирижабль с таким же призывом на местном диалекте.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Несмотря на локдаун, в Кельне все же выбрали карнавальных Принца, Крестьянина и Деву. "Править" будут не один, а два карнавальных сезона. Вот они на службе в соборе. Понятно, что во время пандемии не будет традиционных заседаний, вечеринок и шествий. Карнавальный триумвират сосредоточит свои усилия на благотворительности.

Второй локдаун в Германии. Фотографии От карнавала - к Рождеству. Привычных рынков, базаров или ярмарок в немецких городах не будет, но улицы и площади украшают или уже украсили. Хотя и не везде. В Дортмунде, к примеру, решили отказаться от установки самой большой в мире елки из живых деревьев. Мы об этом рассказывали. А эта фотография сделана в столице Тюрингии - Эрфурте.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во времена пандемии в Германии защитные маски носят даже шоколадные Санта-Клаусы, вернее - немецкие Рождественские деды. Большинство людей, подрабатывающих "Морозами" в праздники, в этом сезоне останется без работы. Увы. Хотя есть надежда на визиты по видеосвязи. Хорошая новость на этом фоне - традиционные рождественские почтамты в Германии заработали.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Предрождественские недели очень важны для торговли. Этот робот напоминает посетителям торгового центра в Дюссельдорфе о необходимости носить маски. Обсуждая дополнительные меры при продлении локдауна, власти решили в декабре ограничить количество посетителей магазинов - в зависимости от торговой площади. Эту меру многие встретили скептически, опасаясь очередей на входах.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Такие знаки или надписи сейчас можно увидеть повсюду в Германии, особенно - в пешеходных зонах. Решение принимают местные власти. Они же следят за исполнением требований. Делают это обычно сотрудники ведомств общественного порядка, иногда - совместно с полицией. Этот снимок - из Мюнхена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии К отдельным мерам относятся в Германии по-разному, не отвергая при этом самой необходимости бороться с вирусом. Но есть и те, кто полностью отрицает сам факт существования вируса. Корона-скептики считают все происходящее заговором. Организуемые ими по всей Германии демонстрации - еще одна сторона пандемии.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Этот и предыдущий снимки сделаны 18 ноября в Берлине, когда бундестаг принял новую редакцию закона о борьбе с инфекционными заболеваниями, чтобы подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни, введенные для борьбы с коронавирусом. Демонстранты около Рейхстага не соблюдали требуемые гигиенические правила и отказались расходиться. Полиции пришлось применить водометы.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Этот снимок сделан 22 ноября в Гамбурге - во время демонстрации тех, кто не согласен с корона-скептиками и поддерживает меры властей. Людей на этой акции меньше? Может быть. Скорее - они просто соблюдают дистанцию.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Вот так борются с последствиями пандемии в палатах интенсивной терапии. Эта фотография сделана в Университетской клинике Ахена. Пока коек для тяжелобольных пациентов в Германии хватает, но число их все же ограничено, даже если задействовать все резервы и персонал.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Общее число жертв пандемии, скончавшихся в результате коронавирусной инфекции или от возникших осложнений, уже превысило в Германии 15 тысяч человек, а подтвержденных случаев болезни - более миллиона. Эта фотография сделана во время экуменической службы в память о жертвах коронавируса в Хильдесхаймском соборе.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Поводы для оптимизма дают сообщения об эффективности разрабатываемых прививок. В Германии уже создают инфраструктуру и готовят планы вакцинации. Этот снимок сделан на одной из немецких фирм, работающих в этой области: IDT Biologika в Дессау. Ее в ноябре посетил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго локдауна, предлагают своим клиентам такой сервис: доставку свежего попкорна и начос на дом. Эта фотография сделана в Кобленце.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля... Автор: Максим Нелюбин

