Китай ужесточает меры в борьбе со вспышкой коронавируса

Новым очагом распространения коронавируса стала, судя по всему, китайская провинция Хэбэй, расположенная в непосредственной близости от Пекина. По данным на субботу, 9 января, число заражений там, несмотря на уже действующие карантинные меры, за последние два дня почти увеличилось и составляет около 350 случаев. 7 января сообщалось о 234 заболевших.
В связи с этим правительство КНР ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции в регионе. По данным государственных СМИ, 9 января в столице провинции с 11-миллионным населением - городе Шицзячжуан - были закрыты все линии метро. Ранее там также перестали ходить автобусы.
Жесткие карантинные меры в провинции Хэбэй
Днем ранее, 8 января, власти закрыли на карантин Шицзячжуан и другой крупный город провинции - Синтай, население которого составляет семь миллионов человек. Без специального разрешения жители этих городов теперь не могут выезжать из них. Транспортное сообщение с мегаполисами также было прервано.
Китайская метрополия Шицзячжуан
К 9 января власти провинции Хэбэй протестировали на коронавирус несколько миллионов человек. 9 января благодаря этому было выявлено 32 новых случая заражения, причем 16 из них являлись бессимптомными. Причина новой вспышки коронавируса в Китае, который благодаря жестким карантинным мерам весной 2020 года сумел ограничить распространение инфекции в относительно короткий срок, пока остается неизвестной.
Статистика заражений коронавирусом в мире
Вирус SARS-CoV-2, заражение которым может привести к развитию опасного легочного заболевания COVID-19, был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор эта инфекция была выявлена у 89 млн жителей планеты. Более 1,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались по всему миру с начала пандемии. Преодолеть последствия заражения коронавирусом, по данным сайта Worldometers, удалось как минимум 64 млн пациентов.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов