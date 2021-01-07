 Китай ужесточает меры в борьбе со вспышкой коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2021

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Мир

Китай ужесточает меры в борьбе со вспышкой коронавируса

Несмотря на карантинные меры, число заражений коронавирусом в китайской провинции Хэбэй за два дня практически удвоилось.

Массовое тестирование на коронавирус в городе Шицзячжуан, Китай, 6 января 2021 года

Массовое тестирование на коронавирус в городе Шицзячжуан

Новым очагом распространения коронавируса стала, судя по всему, китайская провинция Хэбэй, расположенная в непосредственной близости от Пекина. По данным на субботу, 9 января, число заражений там, несмотря на уже действующие карантинные меры, за последние два дня почти увеличилось и составляет около 350 случаев. 7 января сообщалось о 234 заболевших.

В связи с этим правительство КНР ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции в регионе. По данным государственных СМИ, 9 января в столице провинции с 11-миллионным населением - городе Шицзячжуан - были закрыты все линии метро. Ранее там также перестали ходить автобусы.

Жесткие карантинные меры в провинции Хэбэй

Днем ранее, 8 января, власти закрыли на карантин Шицзячжуан и другой крупный город провинции - Синтай, население которого составляет семь миллионов человек. Без специального разрешения жители этих городов теперь не могут выезжать из них. Транспортное сообщение с мегаполисами также было прервано.

Китайская метрополия Шицзячжуан в провинции Хэбэй

Китайская метрополия Шицзячжуан

К 9 января власти провинции Хэбэй протестировали на коронавирус несколько миллионов человек. 9 января благодаря этому было выявлено 32 новых случая заражения, причем 16 из них являлись бессимптомными. Причина новой вспышки коронавируса в Китае, который благодаря жестким карантинным мерам весной 2020 года сумел ограничить распространение инфекции в относительно короткий срок, пока остается неизвестной.

Статистика заражений коронавирусом в мире

Вирус SARS-CoV-2, заражение которым может привести к развитию опасного легочного заболевания COVID-19, был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор эта инфекция была выявлена у 89 млн жителей планеты. Более 1,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались по всему миру с начала пандемии. Преодолеть последствия заражения коронавирусом, по данным сайта Worldometers, удалось как минимум 64 млн пациентов.

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    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

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    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

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    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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