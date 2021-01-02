В Китае зафиксирован скачок заражений коронавирусом

В Китае зафиксирован самый значительный за последние месяцы рост числа заражений коронавирусом, сообщают власти страны в четверг, 7 января. В частности, в провинции Хэбэй, расположенной на востоке страны, недалеко от Пекина, всего за несколько дней количество пациентов, у которых была выявлена эта инфекция, выросло более чем на 200 человек.
По официальным данным, у 144 из 234 зараженных заболевание протекало бессимптомно. Сейчас власти КНР готовятся к дальнейшему росту числа пациентов с SARS-CoV-2. Сообщается, что автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение со столицей провинции Хэбэй - городом Шицзячжуан - было прервано на неопределенное время.
Метрополия Шицзячжуан
Население метрополии, составляющее более 11 млн человек, оперативно тестируют на коронавирус. Доступ к некоторым районам города сейчас перекрыт, детские сады закрыты, занятия в начальных и средних школах временно отменены. Кроме того, Пекин мобилизовал и направил в провинцию дополнительный медицинский персонал.
Кроме Шицзячжуана, очагами распространения инфекции считаются города Синтай и Наньгун. Их жителей сейчас также активно тестируют на коронавирус.
Пекин усиливает карантинные меры
В столице Китая также принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать возможной новой волны заражений. На улицах Пекина проводятся проверки. Грузы, прибывающие из провинции Хэбэй, также подвергаются тщательному контролю. Тревога в связи с возможным возвращением пандемии усиливается на фоне приближающегося празднования нового года по китайскому календарю. В этот день, 12 февраля, китайцы, работающие в метрополиях по всей стране, традиционно возвращаются в свои родные деревни, так что транспортные потоки становятся особенно массовыми.
В декабре 2020 года вирус SARS-CoV-2 был выявлен на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. С тех пор им заразились уже более 87 млн жителей планеты. Почти 1,9 млн человек по всему миру с начала пандемии скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Китаю, где, по данным сайта Worlometers, за все время пандемии было подтверждено около 87 тысяч заражений коронавирусом, удалось с помощью строгих карантинных мер в относительно короткий срок ограничить распространение инфекции.
Смотрите также:
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов