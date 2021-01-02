 В Китае зафиксирован скачок заражений коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

В Китае зафиксирован скачок заражений коронавирусом

Из-за роста числа заражений коронавирусом в провинции Хэбэй, наблюдающегося на протяжении последних нескольких дней, Китай готовится к возможной новой волне пандемии.

Жителя города Шицзячжуан тестируют на коронавирус, 6 января 2021 года

Жителя города Шицзячжуан тестируют на коронавирус

В Китае зафиксирован самый значительный за последние месяцы рост числа заражений коронавирусом, сообщают власти страны в четверг, 7 января. В частности, в провинции Хэбэй, расположенной на востоке страны, недалеко от Пекина, всего за несколько дней количество пациентов, у которых была выявлена эта инфекция, выросло более чем на 200 человек.

По официальным данным, у 144 из 234 зараженных заболевание протекало бессимптомно. Сейчас власти КНР готовятся к дальнейшему росту числа пациентов с SARS-CoV-2. Сообщается, что автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение со столицей провинции Хэбэй - городом Шицзячжуан - было прервано на неопределенное время.

Метрополия Шицзячжуан

Метрополия Шицзячжуан

Население метрополии, составляющее более 11 млн человек, оперативно тестируют на коронавирус. Доступ к некоторым районам города сейчас перекрыт, детские сады закрыты, занятия в начальных и средних школах временно отменены. Кроме того, Пекин мобилизовал и направил в провинцию дополнительный медицинский персонал.

Кроме Шицзячжуана, очагами распространения инфекции считаются города Синтай и Наньгун. Их жителей сейчас также активно тестируют на коронавирус.

Пекин усиливает карантинные меры

В столице Китая также принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать возможной новой волны заражений. На улицах Пекина проводятся проверки. Грузы, прибывающие из провинции Хэбэй, также подвергаются тщательному контролю. Тревога в связи с возможным возвращением пандемии усиливается на фоне приближающегося празднования нового года по китайскому календарю. В этот день, 12 февраля, китайцы, работающие в метрополиях по всей стране, традиционно возвращаются в свои родные деревни, так что транспортные потоки становятся особенно массовыми.

В декабре 2020 года вирус SARS-CoV-2 был выявлен на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. С тех пор им заразились уже более 87 млн жителей планеты. Почти 1,9 млн человек по всему миру с начала пандемии скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Китаю, где, по данным сайта Worlometers, за все время пандемии было подтверждено около 87 тысяч заражений коронавирусом, удалось с помощью строгих карантинных мер в относительно короткий срок ограничить распространение инфекции.

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  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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