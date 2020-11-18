 Что нужно знать о риске и побочных эффектах прививки от коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.01.2021

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Коронавирус

Что нужно знать о риске и побочных эффектах прививки от коронавируса

Действительно ли безопасны вакцины от коронавируса, разработанные в рекордные сроки? Какие поствакцинальные реакции и какие побочные эффекты ожидают пациента - в обзоре DW.

Человеку делают прививку от коронавируса

Миллионы людей в мире надеются на возможность в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. В то же время многие сомневаются, поскольку с одной стороны, хотели бы защитить себя от инфекции, а, с другой, опасаются побочных эффектов от прививки. Людей волнует, достаточно ли безопасны вакцины, разработанные в столь короткое время, и достаточно ли изучены возможные побочные действия.

Какие реакции на прививку считаются нормальными, какие побочные эффекты могут наступить? И нужно ли вообще прививаться?

Обычная реакция на прививку

Считается нормальным, что организм реагирует на прививку определенным образом: место укола может покраснеть, опухнуть или вызывать болевые ощущения. В первые три дня после прививки человек может ощущать слабость, у него может подняться температура, болеть голова и суставы. Эти симптомы бывают мягкими и проходят через пару дней. Они показывают, что вакцина действует, она стимулирует иммунитет и побуждает организм защищаться от "ложной" инфекции, за которую принимает введенный препарат.

О подобных реакциях организма сообщалось при использовании вакцин немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, британской AstraZeneca, американской Moderna и российской "Спутник V".

Редкие случаи тяжелых побочных эффектов

В отдельных редких случаях прививка вызывала тяжелые побочные эффекты, например, аллергический шок. В целом, сертифицированные вакцины, по мнению Европейского агентства лекарственных средств (EMA), медицинского регулятора Минздрава США FDA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), являются безопасными, иначе они не допустили бы их к использованию.

Штаб-квартира Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме

Штаб-квартира Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме

Некоторые новые вакцины существенно отличаются от классических, это так называемые мРНК-вакцины (mRNA), вырабатывающие иммунный ответ на генном уровне. Такие вакцины содержат вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию.

Другие, так называемые живые рекомбинантные (векторные) вакцины, используют безопасные для людей или ослабленные вирусы (векторы). В их состав встроен ген - небольшой участок генома SARS-CoV-2. Векторы служат своего рода транспортировщиками патогенных организмов для доставки в клетки. Оказавшись там, генетически модифицированные вирусы размножаются внутри клеток и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2.

Риски и побочные эффекты вакцины BioNTech и Pfizer

Во время клинических испытаний вакцина BNT162b2 не вызвала у его участников никаких серьезных побочных эффектов. Такая типичная реакция на прививку как слабость и головная боль у пожилых пациентов проявлялась редко и в основном в мягкой форме.

Вакцина BioNTech и Pfizer первой зарегистрирована в Евросоюзе

Вакцина BioNTech и Pfizer первой зарегистрирована в Евросоюзе

С начала вакцинации с использованием этого препарата у небольшого числа пациентов прививка вызвала сильную аллергическую реакцию. У одного американца и двух британцев произошел анафилактический шок (состояние резко повышенной чувствительности организма), сопровождавшийся покраснением кожи и одышкой. Поэтому британские органы здравоохранения предупредили аллергиков об опасности для них прививки.

Риски и побочные эффекты вакцины Moderna

Вакцина mRNA-1273 американской компании Moderna тоже содержит вирусную молекулу, по своему составу она очень похожа на препарат BioNTech и Pfizer. Во время клинических исследований его участники, по данным производителя и контрольных органов, хорошо переносили прививку. Поствакцинальная реакция была мягкой и непродолжительной. При этом слабость была зарегистрирована у 9,7% человек, привитых mRNA-1273.

Вакцина компании Moderna по своему составу очень похожа на препарат BioNTech и Pfizer

Вакцина компании Moderna по своему составу очень похожа на препарат BioNTech и Pfizer

У небольшого числа участников исследований была аллергическая реакция на прививку, а в единичных случаях - паралич лицевого нерва. Однако неизвестно, связана ли эта реакция непосредственно с прививкой. Есть предположение, что побочная реакция вызвана не мРНК, а липидной наночастицей, которая служит транспортировщиком патогенных организмов для доставки в клетки и позже выводится из организма.

Риски и побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Во время клинических исследований вакцины британско-шведской компании AstraZeneca произошел инцидент: у одного из участников после прививки началось воспаление спинного мозга. Исследование было прервано, пока группа независимых экспертов не установила, что воспаление не связано с прививкой.

Вакцина AstraZeneca в ближайшее время будет допущена к использованию в ЕС

Вакцина AstraZeneca в ближайшее время будет допущена к использованию в ЕС

Прививка вакциной AstraZeneca вызывала у пациентов типичные реакции: боль на месте укола, головную и мышечную боль. Поставкцинальные реакции у пожилых пациентов проявлялись реже и протекали мягче. В данном случае речь идет о векторной вакцине.

Риски и побочные эффекты российской вакцины "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России уже в августе 2020 года, до проведения третьей фазы клинических исследований с участием десятков тысяч человек. В "Спутнике V" используются два модифицированных аденовируса rAd26-S и rAd5-S.

Экспертное сообщество критически отнеслось к разработке московского Национального исследовательского центра имени Н. Гамалеи, поскольку в опубликованных результатах исследования в научном журнале Lancet ученые выявили подозрительные повторения, которые могли свидетельствовать о манипуляциях.

Несмотря на это "Спутник V" уже используется в ряде стран, не только в России, но и в Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Бразилии, Индии и Аргентине.

Вакцинация в Аргентине с использованием российского препарата Спутник V

Вакцинация в Аргентине с использованием российского препарата "Спутник V"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 января сообщил, что в российские регионы поставлено 1,5 миллиона доз вакцины, привиты уже более 800 тысяч человек. Согласно российскому Минздраву, у пациентов регистрируют лишь обычные поствакцинальные реакции, такие как головная боль и повышенная температура. В Аргентине, по данным органов здравоохранения, подобные реакции на прививку выявлены у 317 из 32 тысяч человек, получивших вакцину.

О тяжелых побочных эффектах от прививки "Спутником V" сообщений нет. Однако и в России значительное число людей относится с недоверием к этой вакцине. По данным Reuters, опрос среди 3040 медиков и людей, работающих в системе здравоохранения, показал, что 52% из них не хотят прививаться из-за недостатка информации.

Стоит ли подвергать себя риску, сделав прививку?

На этот вопрос каждый должен ответить сам, взвесив все риски и преимущества. Важнее для меня возможность защитить себя и других от заражения коронавирусом и вернуться к нормальной жизни - или же перевешивают риски, связанные с новыми и пока не до конца исследованными вакцинами?

Все до сих пор выявленные побочные эффекты являются лишь отражением знаний, накопленных всего за несколько месяцев. Это необходимо осознавать при всей эйфории от быстрой разработки вакцин. О возможных долгосрочных побочных эффектах отдельных вакцин ничего неизвестно. Знания об этом будут накапливаться в ходе долгосрочных исследований, которые сопровождают кампании по вакцинации во многих странах. На данный момент нет сведений о редких, возможно и тяжелых побочных эффектах, например, при редких хронических заболеваниях, у определенных групп риска, а также у аллергиков.

Каждый должен сам решить, стоит ли прививаться от коронавируса

Каждый должен сам решить, стоит ли прививаться от коронавируса

Такие побочные эффекты могут быть выявлены и изучены только при большом числе людей, получивших прививку, и в ходе длительного периода наблюдений. "Поэтому имеется остаточный риск", - говорит Кристиан Богдан (Christian Bogdan), директор Института клинической микробиологии, иммунологии и гигиены при университетской клинике Эрлангена.

Чего больше - преимуществ или рисков?

Решение о том, делать или не делать прививку, следует принимать, взвесив возможную пользу и риск, считает Богдан, входящий также в Постоянную комиссию по вакцинации при немецком Институте имени Роберта Коха (RKI). "Если вероятность умереть от заражения коронавирусом у пожилого человека составляет 20 процентов, а опасность тяжелых побочных эффектов от прививки 1:50 000 или меньше, то я пошел бы на такой риск", - говорит эксперт.

Прививать детей Кристиан Богдан не советует, поскольку опасность умереть от COVID-19 у них близка к нулю  - и, кроме того, у них впереди еще вся жизнь. Эксперт также не советует делать прививку беременным женщинам и кормящим матерям. При этом американские Центры по контролю и профилактике заболеваний не исключают возможность их вакцинации мРНК-препаратами после медицинского обследования и консультации с врачами.

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    Автор: Марина Барановская


 

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