 ″Спутник V″: за что ученые критикуют разработчиков российской вакцины | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 18.09.2020

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Мир

"Спутник V": за что ученые критикуют разработчиков российской вакцины

Ученые-критики российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" не утихают: они приготовили еще одно открытое письмо. DW поговорила с одним из них.

В поиске вакцины от коронавируса участвуют по всему миру около 140 частных и государственных организаций. На фото: контейнеры для хранения вакцины от COVID-19

В поиске вакцины от коронавируса участвуют по всему миру около 140 частных и государственных организаций

Спор о качестве исследований новой российской вакцины от COVID-19 выходит на новый уровень. В ближайшие дни в журнале The Lancet появится открытое письмо группы ученых, которые высказали сомнения в отношении методов работы и подлинности результатов, полученных российскими коллегами. В этом же издании - одном из самых авторитетных в мире медицины - были опубликованы ранее результаты первой и второй фазы исследований вакцины "Спутник V", проведенных институтом имени Гамалеи. До этого ученые уже опубликовали на итальянском портале Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных теорий, открытое письмо, где выражали сомнение  по поводу российского препарата.

Один из критиков российского исследования и авторов письма в The Lancet - Константин Андреев, вирусолог и специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского института Говарда Хьюза, занимающийся в настоящее время  изучением молекулярных механизмов вируса гриппа в Северо-Западном университете США. Андреев ожидает, что вместе с их письмом журнал опубликует и комментарии разработчиков российской вакцины по поводу высказанных публично сомнений. В интервью DW Андреев сформулировал критические замечания к статье, рассказывающей об исследованиях вакцины "Спутник V".

DW: Как вы обратили внимание на эту работу и почему вы в списке авторов открытого письма? 

Константин Андреев: Мой бэкграунд - в области молекулярной биологии, и мое текущее направление работы связано с целым рядом респираторных вирусных инфекций. И хотя я не занимаюсь исследованиями непосредственно коронавирусов, тем не менее, с интересом слежу за тем, что происходит в этой области. Думаю, помимо вирусологов, к разработке вакцины от вируса SARS-CoV-2 сейчас приковано внимание всего научного сообщества.

Константин Андреев в настоящее время работает в Северо-Западном университете США

Константин Андреев в настоящее время работает в Северо-Западном университете США

Первое, что мне показалось странным, когда я прочитал статью в The Lancet, это то, что выборка пациентов, взятая для данного исследования, составила всего лишь 76 человек, по 38 - на каждую фазу исследования. Для сравнения, в ходе второй фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, было задействовано более тысячи участников.

Также смущает отсутствие контрольной группы, получавшей плацебо, и то, что исследование не включало в себя возрастные группы пациентов, которые наиболее подвержены побочным явлениям.

Во-вторых, непонятно, был ли соблюден временной интервал между первой и второй фазами исследования, и почему результаты исследования были опубликованы, не дожидаясь окончания 180-ти дневного срока наблюдений, как было заявлено самими разработчиками в протоколах клинических испытаний на сайте clinicaltrials.gov (сайт для регистрации клинических испытаний - Ред.).

- Зачем вам понадобилось писать второе письмо, уже в журнал The Lancet, буквально через несколько дней после публикации первого на сайте Cattivi Scienziati?

- Строго говоря, это будет первое. Дело в том, что в научной среде официальный комментарий на статью должен также получить одобрение экспертов. Пост в личном блоге или на странице соцсетей, при всех его плюсах, вряд ли можно считать документом, на который можно ссылаться в ходе экспертной дискуссии. По научной традиции, замечания и вопросы в виде открытого письма отправляются в сам журнал, где вышла статья. Дальнейшее обсуждение происходит там же, на его страницах.

- Много говорится о том, что в российском исследовании у разных пациентов часто одинаковый уровень антител, хотя они получили разные комбинации вакцин. В чем проблема?

- Да, наибольшее количество вопросов вызывает распределение независимых друг от друга экспериментальных значений сразу на нескольких графиках. Например, уровень разных типов Т-лимфоцитов (CD4 и CD8) у девяти пациентов из девяти оказались абсолютно идентичными.

Аналогичная картина наблюдается и с повторяющимся разбросом концентраций антител у разных пациентов. При этом данных цитометрии, на основании которых строились графики и которые могли бы пролить свет на этот вопрос, на настоящий момент в открытом доступе нет. Для сравнения - к ранее упомянутой статье о вакцине Оксфордского университета и AstraZenecа прилагаются дополнительные материалы с исходными данными на более, чем ста страницах. Тем не менее, не хотелось бы делать преждевременных выводов до тех пор, пока мы не получим комментарии авторов. 

- То есть полностью исключить возможность совпадений нельзя?

- Разумеется, нет. Однако вероятность этого примерно такая же, как у всех девяти человек, собранных в одной комнате, обнаружить одинаковое соотношение длины пальцев ног с количеством волос на голове. Эта величина составляет порядка сотых долей процента.

- Вы призываете российских коллег предоставить в распоряжение общественности экспериментальные данные, полученные в ходе исследований, Если российские ученые не смогут объяснить расхождения в результатах, ожидаете ли вы, что статья будет отозвана из журнала?  

- Открытое письмо не ставит своей целью добиться отзыва статьи. Наша задача прежде всего состоит в том, чтобы привлечь внимание научного сообщества к возможным методологическим ошибкам в исследовании и исключить любую вероятность фальсификации результатов. Необходимость скорректировать выводы, озвученные в статье, или же отозвать ее из печати, - это в любом случае остается на усмотрение журнала.
 

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    Автор: Штефани Хёпнер


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