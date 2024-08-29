В немецких школах появился новый предмет: детей учат счастью

Можно ли научиться быть счастливым? Педагоги в Германии уверены, что да. В немецких школах счастье включено в программу.

Не у всех детей школа ассоциируется с ощущением счастья и радости. Но именно счастье в Германии можно изучать как школьный предмет. Одна из школ, включивших его в программу, находится в гессенском городке Бад-Наухайм.

10 учеников восьмого класса размышляют на занятии над тем, что важно для дружбы. В расписании стоит предмет "Счастье". "Одиночество так же вредно для здоровья, как и курение или излишний вес", - зачитывают школьники информационный материал. Мальчики и девочки обсуждают прочитанное в группах, записывают результаты дискуссии. "Друг должен проявлять уважение, находить для тебя время, быть надежным, терпеливым и приветливым, - представляет их ученик по имени Янис. - Самое главное - чтобы друзья могли друг другу доверять". "Подруга должна быть отзывчивой, честной, лояльной и заслуживающей доверия", - дополняет школьница Зарина.

Что важно для счастья, а что ему мешает

"Дружба очень важна для счастья", - поясняет учитель Марк Энглерт (Marc Englert). По его просьбе ученики выполняют практическое упражнение - так называемый "теплый душ": делают друг другу комплименты. Счастью можно научиться, уверен педагог и замдиректора школы. По его наблюдениям, со времени пандемии коронавируса многие дети находятся в эмоциональной яме, испытывают депрессию. Помимо этого, подростки не уверены в себе. На таких уроках они ищут свою формулу счастья, учатся открытости и повышают самооценку. С тех пор, как в этой средней школе семь лет назад счастье предложили изучать в качестве факультатива, этот предмет не перестает вызывать интерес у восьмиклассников.

Закрытие школ во время пандемии в Германии до сих пор сказывается на детях Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

"Надо уметь ценить мелочи в повседневной жизни, они делают счастливым. И если день не задался, все равно надо постараться увидеть хорошее в плохом", - делится ученик Янис своими выводами. "Счастье - это не всегда подарки, это здоровье и семья", - говорит Зарина. На факультативе подростки учатся распознавать, что помогает почувствовать себя счастливее, а что сказывается негативно.

"Для учеников признание является важным фактором счастья, а чрезмерное пользование соцсетями, переполненными обидными комментариями и красивыми, но зачастую идеализированными образами, вызывает чувство неудовлетворенности", - объясняет Марк Энглерт. На занятиях ребят учат критическому восприятию и уверенности в себе.

Кто придумал школьный предмет "Счастье"

Саму концепцию школьного "Счастья" разработал Эрнст Фриц-Шуберт (Ernst Fritz-Schubert), бывший директор профучилища в Гейдельберге и терапевт. В 2007 году он вместе со своим педагогическим коллективом внедрил этот проект, способствующий психическому здоровью и личностному развитию, в школьные будни. Позже был основан Институт личностного развития имени Фрица-Шуберта в Гейдельберге, который по сей день предлагает семинары. "Счастливый человек - активный творец своей жизни, который нашел для себя смысл, а также внимательно и уважительно относится к себе, к окружающим и природе", - отмечается на сайте института.

На сегодняшний день около 500 педагогов в Германии, Австрии и Швейцарии обучены преподаванию "Счастья". "Речь идет не о том, как помочь ученикам справиться со стрессом или повысить их мотивацию, а о том, что нужно помочь им понять причины", - объяснил недавно в интервью телеканалу ZDF Эрнст Фриц-Шуберт. Предмет "Счастье" включен в программы более 400 школ во всех федеральных землях Германии - в качестве обязательного или факультативного. Более того, в Баварии по следам общеобразовательных школ учить быть счастливыми планируют и некоторые профучилища - правда, предмет там будет называться "Личностное развитие".

Получить дополнительное образование по этой специальности предлагают некоторые немецкие институты повышения квалификации и вузы, например, Технический университет Берлина.

Но вернемся в школу в Бад-Наухайме. Учитель Марк Энглерт предлагает своим подопечным составить распорядок дня. Прогулка с собакой, занятия спортом, встреча с другом - каждый день можно найти что-то, что доставляет нам удовольствие, говорит он. В течение года студентка магистратуры посещала его занятия и вела наблюдение для своей дипломной работы. Ее вывод таков: ученики, изучавшие "Счастье", стали после этого более расслабленными, внимательными и повысили свою академическую успеваемость.