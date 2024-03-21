Исследование: Жители Финляндии - самые счастливые в мире

Финляндия уже седьмой год подряд признана "самой счастливой страной в мире". Об этом свидетельствуют обнародованные в среду, 20 марта, в Международный день счастья, результаты ежегодного социологического исследования под названием "Глобальный отчет о счастье" (The World Happiness Report) , которое проводится по заказу ООН при участии института исследования общественного мнения Gallup и Оксфордского университета.

За Финляндией в первой пятерке "мирового рейтинга счастья" следуют Дания, Исландия, Швеция и Израиль. Германия, в отличие от итогов предыдущего года, выбыла из первой двадцатки, заняв 24-ю строчку из 143. Всего на одну позицию выше нее оказались США. То, что Соединенные Штаты впервые с начала проведения исследования в 2012 году покинули топ-20 самых счастливых стран мира, авторы исследования связывают со значительным снижением уровня благосостояния американцев моложе 30 лет.

В целом среди десяти самых счастливых государства мира не оказалось ни одного крупного по численности населения, подчеркивает агентство AFP. Лишь у Нидерландов (6-е место) и Австралии (10-е место) этот показатель превышает 15 млн человек.

Россия находится в середине рейтинга - на 72-м месте, тогда как подвергшаяся ее полномасштабной военной агрессии Украина заняла 105-ю строку. На 103-м месте в исследовании значится "государство Палестина", на 31-м - "провинция Китая Тайвань". Беларусь в этом рейтинге не представлена. Наименее счастливой страной, по оценке ее жителей, является Афганистан.

Почему финны считают себя счастливыми

По мнению Дженнифер де Паолы из Университета Хельсинки, высокий уровень восприятия своей жизни как счастливой объясняется тем, что у финнов имеется особенно тесная связь с природой, а также их умением соблюдать баланс между работой и отдыхом. Другими факторами де Паола считает высокий уровень доверия финнов к властям, а также их чувство свободы и автономии.

Ежегодный Глобальный отчет о счастье готовят ученые в США на основе опросов ассоциации социологических организаций Gallup International за последние три года. Индекс счастья подсчитывается с учетом шести ключевых критериев: социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Речь идет при этом о субъективной оценке личной ситуации, высказанной респондентами.

Последний отчет основан на анализе данных с 2021 по 2023 годы.

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