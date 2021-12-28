 Индекс счастья россиян упал до десятилетнего минимума | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2021

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Россия

Индекс счастья россиян упал до десятилетнего минимума

Счастливыми считают себя 41 процент россиян, около четверти - несчастными. Значение индекса счастья в России снижается с 2014 года.

Печальный человек в клетчатой рубашке смотрит с балкона

Индекс счастья россиян находится на минимальном с 2011 года значении. Это следует из результатов опроса, проведенного ассоциацией социологических организаций Gallup International. Так, 41 процент респондентов считают себя счастливыми, а 23 процента утверждают, что несчастливы, сообщил во вторник, 28 декабря, исследовательский холдинг "Ромир", который является партнером Gallup International в России.

Разница этих показателей - числа ощущающих себя счастливыми и несчастливыми - составляет значение индекса счастья. В РФ в 2021 году он составил +18 процентных пунктов, годом ранее - +19. Значение показателя для России снижается с 2014 года (59 процентных пунктов). Еще более низкие значения индекса счастья получили лишь Гана (+2), Афганистан (+9), специальный административный район Китая Гонконг (+11) и Ирак (+17).

В то же время максимальное значение индекса счастья зафиксировано в Колумбии (+79 процентных пунктов), Казахстане (+76) и Албании (+74).

Мир обеспокоен будущем экономики

Понятие счастья включает в себя множество культурных, психологических и национальных предрассудков, указал в интервью DW президент Gallup International Канчо Стойчев. По его словам, более состоятельные общества в то же время являются менее счастливыми.

Мировое общественное мнение обеспокоено экономическими перспективами и устало от пандемии COVID-19, отметил он. А нарушение глобальных производственных цепочек, растущая инфляция, всплеск цен на энергоносители сильнее всего скажутся на менее развитым государствам, добавил Канчо Стойчев. При этом в среднем в мире индекс счастья вырос до +43 процентных пунктов.

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    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Народ короче

    "Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen ("Если человек счастлив, не надо хотеть быть еще счастливее"), - это выражение приписывают известному немецкому писателю XIX века Теодору Фонтане. Русская народная мудрость звучит лаконичней: "От добра добра не ищут".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Деление и умножение

    В русском языке тоже есть аналог пословицы "Geteilte Freude ist doppelte Freude" - "Радость на двоих - две радости". Только в русском, в отличие от немецкого, у нее существует еще и первая половина - не менее важная: "Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости".

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    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Хрупкий волк

    Рифмованная присказка "Glück und Glas, wie leicht bricht das" буквально означает: "Счастье и стекло бьются легко", - и говорит о том, как недолговечно, непрочно, хрупко счастье. В русском языке у этой поговорки несколько аналогов. Например, такой: "Счастье - что волк, обманет и в лес убежит".

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Шиллер и Грибоедов

    "Dem Glücklichen schlägt keine Stunde", - это крылатое выражение известно чуть ли не каждому школьнику. Оно означает буквально: "Счастливые часов не наблюдают". Мы знаем его из комедии Грибоедова "Горе от ума", немцы - из драмы Фридриха Шиллера "Пикколомини", написанной на четверть века раньше.

  • Немецкие поговорки про счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Мать и мачеха

    "Для кого-то - радость, а для другого - страдание", - так переводится немецкая поговорка "Das einen Freud, des anderen Leid". Чаще всего используется тогда, когда одна и та же ситуация кому-то приносит удачу, но для другого означает крах. "Кому счастье мать, а кому - мачеха", - гласит русский аналог.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Апрельская погода

    "Das Glück ist wie Aprilwetter", - буквально: "Счастье, как погода в апреле". То есть так же изменчиво.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дуракам везет

    Именно так переводится немецкое выражение "Mehr Glück als Verstand" (буквально: "Больше счастья, чем соображения"). Произносится, как и русское, с оттенком некоторой зависти. И действительно: для счастья ум не обязателен.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Кузнец и счастье

    "Jeder ist seines Glückes Schmied", - это выражение знали еще древние римляне. Из латинского оно перешло в очень многие языки, в том числе и в русский: "Каждый - сам кузнец своего счастья". Кстати, подкова и у немцев - талисман, который приносит удачу.

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Дома лучше

    В буквальном переводе немецкая поговорка "Trautes Heim, Glück allein" означает следующее: "Родной дом - сам по себе счастье". То есть примерно то же, что русское выражение: "В гостях хорошо, а дома лучше". Или английское: "Мой дом - моя крепость".

  • Немецкие поговорки о счастье

    Немецкие пословицы и поговорки о счастье

    Счастливый гриб

    "Glückspilz", - так немцы называют счастливчиков. Glück по-немецки "счастье", но причем здесь "Pilz" - "гриб"? Счастливый гриб? Бессмыслица. Оказывается, это происходит от английского "mushroom", что раньше означало и "гриб", и "выскочка". В немецком языке тоже имело поначалу негативное значение, но оно давно забыто, так что сегодня его русский аналог - "В рубашке родился".

    Автор: Луиза Шефер, Ефим Шуман


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