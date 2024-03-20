В Германии есть министерство счастья и благополучия

Министра счастья зовут Джина Шёлер. Она уверена: "Счастье - это не про эгоизм, а про здоровье". К Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, ее министерство приурочило особую акцию.

У немецкого министерства счастья и благополучия есть свой портфель - с набором лайфхаков. И есть свой министр - Джина Шёлер (Gina Schöler). Родилась она в Германии в 1986 году. Училась в Мангеймском университете коммуникационному дизайну. Получив от профессора задание раскрутить не какой-то осязаемый продукт, а нечто нематериальное, некую характеристику, важную для блага общества, Джина со студентом-коллегой отправилась на поиски идеи. Так и возникло министерство счастья, ставшее в итоге основной работой девушки.

Да, руководительница данного министерства (пока!) не присутствует на заседаниях правительства ФРГ. Это не настоящее ведомство, а инициатива, своеобразный креативный проект. Популяризация идеи о необходимости счастья - его главная задача. Министр счастья изо всех сил старается, чтобы как можно больше людей стали счастливыми, научившись улавливать это состояние и как можно дольше его удерживать. Джина Шёлер уверена: "Счастье - это не про эгоизм, а про здоровье всех вовлеченных".

Бутан как пример для счастливого подражания

Бутан - маленькое королевство, расположенное в Гималаях. Люди там исповедуют буддизм, медитируют и стремятся к саморазвитию. Бутан до сих пор остается аграрным государством и входит в число наименее развитых стран мира, однако здесь есть министерство счастья, причем самое настоящее. Качество жизни в королевстве определяется балансом между материальными и духовными ценностями. Вместо валового внутреннего продукта (ВВП) в стране замеряют уровень валового национального счастья (ВНС). Удовлетворенность жизнью граждан занимает одну из ключевых позиций в национальной политике. То, насколько люди счастливы, в стране регулярно проверяют.

Джина Шёлер в политику не стремится, однако привыкла ставить перед собой амбициозные задачи и мечтать на широкую ногу. По ее мнению, любое важное изменение начинается снизу. При этом в качестве консультанта в вопросах повышения удовлетворенности жизнью граждан ее уже привлекало настоящее правительство ФРГ. Джина регулярно проводит семинары для руководителей различных уровней, для педагогов, для бизнесменов, стремящихся повысить производительность труда своих предприятий путем роста мотивации сотрудников.

Джина Шёлер хочет, чтобы как можно больше людей были счастливы Фото: Justus Schoeler

Министр счастья написала уже несколько книг о том, как стать счастливым и почему это важно. Она объездила с лекциями и тренингами всю Германию, ведет подкаст, выступает в СМИ. Финансируется министерство за счет этой бурной деятельности, без участия спонсоров, то есть счастье в Германии идет независимым путем.

И, судя по тому, какое место страна заняла в глобальном рейтинге счастья 2024 года, путь этот будет долгим: Германия сдала позиции и переместилась в списке с 16 места, занятого в прошлом году, на 24-е. Страной с самым счастливым населением на планете снова признана Финляндия, отмечают авторы ежегодного Глобального отчета о счастье, представленного в Нью-Йорке в Международный день счастья. На втором месте - Дания, на третьем - Исландия, на четвертом - Швеция, а замыкает пятерку лидеров Израиль. Россия занимает в актуальном рейтинге счастья 72 место.

Возможно ли счастье в трудные времена?

"Когда дела в мире идут наперекосяк, один кризис следует за другим и, возможно, в вашем ближайшем окружении есть люди, которым сейчас плохо, может показаться роскошью думать о счастье, и даже чувствуешь угрызения совести, когда позволяешь себе момент легкости и радости в жизни, - отмечает Джина Шёлер. - Однако совершенно необходимо инвестировать в нашу собственную устойчивость и в себя как в ресурс особенно в трудные времена. Это как с батарейкой: если мы только отдаем и ничего не делаем для себя, если мы больше не наслаждаемся жизнью, она садится быстрее и быстрее. Как мы сможем быть рядом с другими людьми, дарить им надежду и оказывать помощь, если мы больше не можем делать этого для самих себя?"

Министр счастья уверена, только практикуя заботу о себе и своем душевном равновесии, защищая свое психическое здоровье, можно справиться с текущими и будущими проблемами, удержаться на плаву и не дать утонуть своим близким.

К Международному дню счастья, который ежегодно отмечается 20 марта, министерство приурочило акцию "Часть целого" (#TeilDesGanzen ). На сайте проекта можно купить пазл с фрагментами белого цвета. Как считают в министерстве, пазл очень похож на наше общество, а фрагмент - на каждого из нас. Не будет одного фрагмента - не будет и целого: каждый индивидуум важен, необходим - иначе не будет общей картины. Можно оставить пазл себе как напоминание о собственном значении, можно раздать фрагменты друзьям. Собранные от продажи пазлов средства будут перечислены на счета организаций, заботящихся о психологической устойчивости граждан, в частности - Немецкой помощи в борьбе с депрессией (Deutsche Depressionshilfe ).

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