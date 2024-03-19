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60 процентов немцев считают себя счастливыми людьми

Вера Фридрих
19 марта 2024 г.

Актуальный опрос жителей Германии показал, что до пандемии они и сами были счастливее, и чаще верили в счастье других. Кроме того, респонденты поделились своими рецептами благополучия.

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Семья фотографируется
Крепкая семья - один из "ключей к счастью", уверены жители ГерманииФото: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/picture alliance

Согласно опросу, проведенному институтами исследования общественного мнения YouGov и Sinus, опубликованному во вторник, 19 марта, большинство жителей Германии счастливее, чем можно было бы предположить. Шестеро из десяти респондентов (60 процентов) назвали лично себя "очень счастливыми" или "скорее счастливыми". 

В ходе аналогичного опроса, проведенного в 2019 году, до пандемии коронавируса, счастливыми назвали себя 66 процентов респондентов. При этом 39 процентов из опрошенных сейчас заявили, что пять лет назад они были точно так же счастливы или несчастны, как и сегодня. 

Лишь 25 процентов участников актуального опроса считают, что у людей, живущих в Германии, в целом есть поводы для счастья. Пять лет назад респонденты были настроены более оптимистично: тогда 46 процентов предположили, что люди в Германии в целом счастливы. Изменение показателя, вероятно, связано с глобальными кризисами, забастовками и демонстрациями, предполагает эксперт YouGov Филипп Шнайдер (Philipp Schneider). 

Что нужно немцам для счастья?

На вопрос о своем личном "ключе к счастью" каждый второй опрошенный вспомнил о здоровье. Таким образом оно - лидер в рейтинге. Далее следуют счастливые отношения (30 процентов), полноценная семья (27 процентов), достаточное количество денег (26 процентов) и уютный дом (23 процента). Этот рейтинг практически не изменился за последние пять лет. Самым счастливым событием опрошенные чаще всего называли рождение собственных детей (24 процента) и знакомство с любимой или любимым (11 процентов).

Актуальное исследование приурочено к Международному дню счастья, который ежегодно отмечается 20 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2012 году с целью напомнить власть имущим о том, что при подсчете благосостояния нации следует учитывать не только экономические показатели, но и уровень счастья граждан.

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