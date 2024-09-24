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Ученые из Дрездена сделали прорыв в изучении легастении

Александер Фройнд | Елена Дожина
24 сентября 2024 г.

Нарушение способности к чтению и письму было у Эйнштейна и Хемингуэя. Немецкие исследователи смогли локализовать ответственную за это область мозга, что позволит создать новые терапевтические подходы.

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Легастеники борются не только с буквами, словами и предложениями, но прежде всего с предрассудками. Ребенок перед доской "потерялся" в мире букв и звуков
Легастеники борются не только с буквами, словами и предложениями, но прежде всего с предрассудкамиФото: Zoonar.com/Robert Kneschke/Zoonar/picture alliance

Людям с легастенией, то есть с нарушением способности читать и писать, сложно распознавать звуки, узнавать рифмы или слова, начинающиеся с одной и той же буквы, они путают местами буквы и цифры. Дети-легастеники делают много ошибок в правописании, у них часто бывает очень неразборчивый почерк. Огромные трудности они испытывают и при чтении текстов: читают монотонно и прерывисто, звуки не сливаются друг с другом, часто "проглатываются" окончания слов, а буквы, слоги или целые слова опускаются, заменяются или добавляются другие.

Легастения является одним из наиболее распространенных нарушений способностей к обучению и затрагивает миллионы детей и взрослых по всему миру - от пяти до десяти процентов населения. Только в Германии, по данным немецкого Федерального общества легастении и дискалькулии, легостеников от трех до восьми процентов, то есть примерно четыре-восемь миллионов человек. Симптомы проявляются в раннем возрасте и, согласно исследованиям, у мальчиков это встречается в два-три раза чаще, чем у девочек.

Легастения не влияет на интеллект

Нарушения способностей читать и писать бывают разной степени, но часто остаются на всю жизнь, даже несмотря на практические занятия. Легастеникам трудно воспроизвести содержание прочитанного. Поэтому удетей возникают трудности в школе, особенно по тем предметам, где надо много читать и писать: при изучении иностранных языков или математики, когда нужно решать текстовые задачи.

Но людям с расстройством навыков чтения и письма приходится бороться не только с буквами, словами и предложениями. Прежде всего, они борются с предрассудками. На протяжении всей жизни - в школе, на работе и просто в повседневной жизни. В то же время подобные нарушения ничего не говорят об интеллекте легастеников, что доказали такие выдающиеся личности, как Эйнштейн, Бетховен, Дарвин, Хемингуэй, Черчилль и многие другие, у которых тоже были подобные расстройства.

Почему возникает легастения

Причины легастении до конца не изучены. Однако исследователи из Дрездена впервые смогли выяснить, что она связана с изменениями в функции и структуре определенной части головного мозга, так называемого зрительного таламуса. Он является ключевой областью, соединяющей глаза с корой головного мозга. Поступающая визуальная информация обрабатывается в двух его отдельных половинках с разными задачами: в меньшей распознаются движения и быстро меняющиеся изображения, в большей обрабатываются в основном цвета. Он играет важную роль в регулировании уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания. При этом зрительный таламус не просто распределяет информацию - в нем сенсорные импульсы проходят первичную обработку, какие-то сигналы отсекаются, а какие-то усиливаются. Однако его структуры очень трудно исследовать с помощью обычной магнитно-резонансной томографии (МРТ), поскольку зрительный таламус расположен глубоко в мозгу и имеет небольшие размеры.

Феномен легастении зарождается в зрительном таламусе, который находится в мозге. Вся информация, полученная посредством слуха, вкуса, осязания проходит в таламусе дальнейшую интерпретацию и обработку
Феномен легастении зарождается в зрительном таламусе, который находится в мозгеФото: Alexander Limbach/Zoonar/picture alliance

Однако при помощи специальной системы МРТ в Институте конгнитивистики и нейробиологии Общества Макса Планка в Лейпциге зрительный таламус удалось изучить с ранее невозможной степенью детализации.

Что выяснили немецкие ученые

Согласно результатам, у легастеников наблюдаются изменения в функции и структуре той части зрительного таламуса, которая чувствительна к движению. Изменения особенно заметны у мужчин. В исследовании, опубликованном в журнале "Brain" ("Мозг"), приняли участие 25 человек с легастенией и 24 представителя контрольной группы.

Ученые говорят о прорыве в изучении этой важной ключевой области. "Эта находка открывает путь для дальнейших исследований, направленных на более полное понимание механизмов мозга, лежащих в основе легастении", - отмечает Катарина фон Кригштайн (Katharina von Kriegstein), профессор по когнитивной и клинической нейробиологии в Техническом университете Дрездена.

Новые методы лечения

В перспективе этот прорыв может также привести к появлению новых методов лечения, считает Криста Мюллер-Акст (Christa Müller-Axt), которая является научным работником кафедры когнитивной и клинической нейробиологии Технического университета Дрездена. "Это может открыть возможности для использования методов неинвазивной нейростимуляции в качестве перспективного терапевтического метода, позволяющего стимулировать активность этих структур мозга и тем самым облегчать некоторые симптомы легастении", - пояснила она в интервью DW для подкаста Science Unscripted. При этом она отметила, что для того, чтобы разработать достаточно эффективные и устойчивые терапевтические методы, потребуется время. Однако главное, что соответствующая область мозга теперь обнаружена: "Я думаю, что мы нашли ту зону в мозге, которая напрямую связана с нарушениями чтения при легастении. И если мы сконцентрируемся на этой области и сумеем научиться стимулировать ее активность, это могло бы действительно помочь людям в будущем".

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