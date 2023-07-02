Дежавю - это вам не показалось. У науки есть объяснение

Минуточку, разве мы незнакомы? Ах, я бывал здесь уже раньше! Извините, если вам кажется, что вы слышите эти фразы не в первый раз, то это должно быть дежавю. Вы когда-нибудь переезжали в новый город, как вдруг вам все здесь казалось уже знакомым? Или вы встретили человека и почувствовали, что уже видели его раньше? Если это так, то вы один из тех, кто испытал дежавю.

Как дежавю объясняют ученые

Французский философ и исследователь Эмиль Буарак придумал фразу, обозначающую Déjà-vu - "уже виденное" - еще в 1876 году, однако ученые пытались объяснить это явление еще задолго до этого. Древнегреческий философ Платон, например, считал это признаком прошлых жизней. Позже психоаналитик Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) описал дежавю как воспоминание о бессознательной фантазии в сочетании с желанием улучшить текущую ситуацию. Психиатр Карл Юнг (Carl Jung), с другой стороны, считал, что это связано с коллективным подсознанием, в то время как в голливудских фильмах дежавю изображается как "ошибка в матрице".

"Ничто из этого не имеет ничего общего со сверхъестественными событиями. Дежавю совершенно нормально явление, когда возникает ощущение, что действия, мысли и чувства переживались людьми раньше, хотя на самом деле их не было", - считает Джеймс Дж. Джордано, профессор неврологии Джорджтаунского католического частного университета в Вашингтоне.

Около 90 процентов населения планеты в какой-то момент испытывали дежавю. Однако у него есть одна особенность: чем старше мы становимся, тем реже сталкиваемся с этим явлением.

Почему у вас возникает дежавю?

"На самом деле причин для дежавю нет. По сути, наш мозг работает как машина времени в пространстве. Он берет все, что есть в нашем настоящем, и связывает это с похожим или непохожим опытом из нашего прошлого. Это позволяет нашему мозгу планировать будущее. Однако бывает, что такие сигналы вызывают в нашем воображении путаницу", - объясняет профессор Джордано в интервью DW.

Джордано считает, что этот феномен зарождается в так называемом таламусе, участке мозга, который находится в его центральной части. Вся информация, полученная посредством слуха, вкуса, осязания должна пройти через таламус, чтобы попасть в самый внешний слой - кору головного мозга, к которой эта информация проходит дальнейшую интерпретацию и обработку.

"Если скорость этих совершенно разных взаимодействий неравнозначна, то наше восприятие настоящего может показаться воспоминанием. Таким образом, наш мозг иногда может перепутать настоящее с прошлым", - объясняет профессор Джордано.

Наш мозг должен обрабатывать множество впечатлений одновременно Фото: Alexander Limbach/Zoonar/picture alliance

Родерик Спирс, доцент, занимающийся изучением мигрени и клиническими исследованиями в частном Брауновском университете в городе Провиденсе штата Род-Айленд, согласен с тем, что нет четкого объяснения, почему и как возникает дежавю. Ученым трудно это сделать, не имея конкретного и осязаемого материала.

Как часто возникает дежавю?

"За дежавю трудно наблюдать, потому что оно происходит спонтанно. Мы не знаем, как мы можем вызвать такие эпизоды в лабораторных условиях", - не скрывая сожаления, подчеркивает Родерик Спирс.

Популярной теорией, с точки зрения неврологии, является так называемая двойная неврологическая обработка, при которой информация хранится и извлекается в мозге с помощью двух разными процессов. Например, вы сидите в гостиной и читаете эту статью. Из кухни доносится запах вашего ужина, кошка устроилась поудобнее в корзине рядом с вами, ваш мобильный телефон сигнализирует о том, что получено новое сообщение, а вы чувствуете тепло вечернего солнца на своей коже. Все эти разные по своей природе ощущения и восприятия во время обработки мозгом связываются друг с другом и фиксируются как единый опыт.

Согласно теории, если мозг обрабатывает эти входные данные с небольшой задержкой, он интерпретирует этот опыт как два последовательных события и таким образом заставляет вас почувствовать, что вы знакомы с одним из них из вашего прошлого.

Физик-теоретик Митио Каку считает, что дежавю - это расстройство памяти, которое возникает, когда "фрагменты воспоминаний, хранящихся в мозгу, вновь вызываются, если мы оказались в среде, напоминающей о том, что мы это уже когда-то переживали". Ученый занимается изучением теории о том, можем ли мы переключаться между параллельными Вселенными, и хочет ли дежавю нам поведать о нашем положении и ощущениях в этих Вселенных.

Другие исследования предполагают, что свою роль в дежавю может играть стресс. "Мозг работает лучше, когда он отдохнул и полон энергии. Когда вы сильно нервничаете или сильно волнуетесь, мозг устает. Тогда картина нашей мозговой активности может немного измениться", - поясняет Джордано.

Спирс добавляет, что люди с высоким уровнем образования чаще, чем менее образованные, испытывают дежавю: "Люди, которые придерживаются либеральных взглядов и много путешествуют, помнят свои сны и чаще сталкиваются с дежавю".

Дежавю - признак психического расстройства?

"Вовсе нет, - уверяет Джордан, - совершенно здоровые люди время от времени испытывают дежавю. Чаще всего это происходит в возрасте от 15 до 25 лет".

Тем не менее, Спирс советует тем, кто испытывает дежавю чаще, чем несколько раз в год, скажем, несколько раз в месяц, обратиться за медицинской помощью. Кроме того, если дежавю связано с потерей сознания или с необычным состоянием, похожем на сон, это может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем.

В редких случаях дежавю может быть признаком нетипичного эпилептического припадка. "Большинство припадков возникает в височной доле мозга, когда она чрезмерно стимулируется, а человек все еще находится не в бессознательном, а полуобморочном состоянии. Это тоже может привести к ощущению дежавю", - уточняет Родерик Спирс.

В целом существует широкий консенсус в отношении того, что такое дежавю и чем оно вызвано. Спирс сожалеет: "У нас пока еще нет надежного структурного объяснения этому".

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