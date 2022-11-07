Все больше людей страдают от депрессий

Депрессия, неврозы, тревожность - все больше людей в мире сталкиваются с психическими проблемами. Поэтому сегодня так важны своевременная поддержка и помощь местных и глобальных инициатив. Подробнее - в материале DW.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит своей целью повышение информированности и привлечение внимания общества к вопросам защиты психического здоровья. Эксперты, врачи, сотрудники ВОЗ уже на протяжении многих лет выступают за реформирование всей системы здравоохранения в этой сфере. В 2022 году фокус направлен на переживаемый всеми нами ураган событий, начиная от пандемии и заканчивая военными действиями и экономическим спадом, оказывающих серьезное воздействие на психическое здоровье.

Согласно докладу ВОЗ, в первый год пандемии коронавируса количество случаев депрессий и тревожности увеличилось на 25 процентов. В результате число пациентов, страдающих психическими заболеваниями, достигло почти одного миллиарда человек. "Кроме того, в последнее время работа психиатрических служб была серьезно ослаблена, и недостатки в лечении психических заболеваний резко возросли", - сокрушается представитель ВОЗ.

Специальная инициатива по охране психического здоровья

В 2019 году в ВОЗ стартовала весьма амбициозная "Особая инициатива по психическому здоровью" , в соответствие с которой 100 миллионов человек в 12 странах должны получить доступ к услугам по охране психического здоровья. В число этих стран входят Украина, Иордания и Зимбабве.

"Многие страны имеют крайне устаревшие положения по оказанию помощи в области психического здоровья. Мы помогаем поменять эти подходы, чтобы больше людей могли получить поддержку", - говорит в интервью DW Алисон Шафер (Alyson Schafer), консультант и технический советник Департамента психического здоровья ВОЗ.

Так, с начала реализации этой инициативы в январе 2020 года, услуги по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке с привлечением семьи и местного сообщества уже получили дополнительные пять миллионов человек.

"Для реализации инициативы нам потребовалось два с половиной года, и сейчас мы ожидаем увеличение числа услуг в области психического здоровья", - объясняет Шафер.

Одним из крупных достижений на сегодня стала доступность получения услуг по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке для людей, пострадавших во время кризисов и в тяжелых конфликтах , как, например, в Украине или на Филиппинах. Проведение онлайн-консультаций с психиатрами в таких странах как Парагвай также показали высокую эффективность.

Комплексный подход

Уникальность инициативы ВОЗ заключается в ее целостном подходе. "Какого-то единого рецепта по оказанию услуг и поддержки в области психического здоровья не существует. Нам нужен широкий охват и целая система услуг в этой области, с оказанием помощи не только в секторе здравоохранения, но и в школах, общественных организациях, религиозных группах и на предприятиях", - говорит Шафер.

Одна из целей инициативы - поддержка групп риска. К таким группам относятся люди, подверженные дискриминации или нарушениям прав человека, например, персоны, относящие себя к ЛГБТК+.

"Мы видим первые успехи. Например, понимание обществом того, что сексуальное влечение между людьми одного пола не является психическим расстройством. Однако эти граждане подвержены повышенному риску психических заболеваний из-за стигматизации и дискриминации в обществе и потому нуждаются в поддержке", - объясняет Шафер.

Долгосрочная поддержка

Хотя инициатива ВОЗ демонстрирует первые успехи, завершение проекта запланировано на 2023 год. Рене Элунду (Renée Eloundou), консультант по борьбе с дискриминацией организации "Источники надежды" ("Sources-dʹEspoir") из Берлина, критикует ограниченные по времени инициативы. "Помощь, в которой нуждаются люди, не имеет конечной точки. С психической нестабильностью, с которой они сталкиваются, очень трудно справиться. Требуется время для создания групп поддержки и для того, чтобы люди смогли открыться и заговорить", - убеждена Элунду.

"Источники надежды" предлагает консультации и помощь сообществам мигрантов в Германии. Зависимость между психологическими проблемами и дискриминацией поразительна, отмечает Элунду: "Люди, испытывающие дискриминацию, часто стыдятся или считают себя частью проблемы. Они чувствуют себя отчужденными от государственных структур. Это, в свою очередь, изолирует их и делает уязвимыми к психологическим проблемам", - продолжает она. Команда организации на 98 процентов состоит из темнокожих женщин, приехавших в Германию уже в зрелом возрасте. Элунду подчеркивает, важность того, чтобы психосоциальной поддержкой руководили выходцы из тех же сообществ, что и те, кто нуждается в помощи.

"Содействие сообщества необходимо. У членов нашей команды был личный опыт дискриминации. Поэтому они могут с легкостью поставить себя на чье-то место и проанализировать сигналы о проблемах с психическим здоровьем. Это укрепляет доверие", - говорит Элунду. ʺЕсли вы хотите решить проблемы психического здоровья, вы должны работать с сообществами и экспертами, обладающими соответствующими навыками, - добавляет она, - и тогда вы сможете добиться долгосрочных изменений".

Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian . Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.

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