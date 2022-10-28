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Фото: Colourbox/Aleksandr
ОбществоРоссия

Расходы россиян на антидепрессанты выросли за год на 70%

Анна Мельникова
1 ч. назад

С января по сентябрь россияне потратили на антидепрессанты 5 млрд рублей - на 70% больше, чем в 2021 году, сообщил Центр развития перспективных технологий.

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С января по сентябрь 2022 года расходы на антидепрессанты в России достигли 5 млрд рублей - на 70% больше, чем за аналогичный период 2021-го. В упаковках рост составил 48%: россияне за девять месяцев купили 8,4 млн пачек антидепрессантов. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 28 октября, ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ и оператор маркировки "Честный знак").

ЦРПТ отмечает, что приток препаратов для лечения депрессии увеличился на 32%. Их ввозили из-за рубежа на 42% чаще. Выросло и производство отечественных антидепрессантов - на 24% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Самый высокий уровень спроса на такие лекарства зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Карелии и Ростовской области.

Потребление успокоительных, указывает ЦРПТ, возросло на 44% в количестве проданных упаковок и на 56% в расходах по сравнению с первыми девятью месяцами 2021-го. Наиболее активно эти препараты покупали в Псковской, Тамбовской, Липецкой и Смоленской областях. Импорт успокоительных сократился на 12%, а российское производство возросло на 21%. Их объем на рынке стал в итоге на 15% больше.

Если темпы продаж останутся на том же уровне, запасов антидепрессантов хватит до апреля 2023 года, а успокоительных - до марта, предполагают эксперты ЦРПТ.

Как изменилось потребление антидепрессантов в 2022 году

Практически с самого начала военного вторжения России в Украину на российском рынке фиксируют резкий рост продаж антидепрессантов и успокоительных. Так, с 28 февраля по 6 марта, по данным агентства DSM Group, спрос на антидепрессанты вырос в три раза, а затраты составили около 526 млн рублей - в 4,4 раза больше, чем в тот же период прошлого года.

В июле аналитические компании констатировали, что за первые шесть месяцев 2022 года в России антидепрессанты покупали, по разным подсчетам, на 52-66% чаще и потратили на это на 77-87% больше средств, чем с января по июнь 2021 года. "Люди переживают за родственников на Украине и за свое будущее", - комментировал изменения директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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