Кто рискует заболеть шизофренией? Ученые близки к разгадке

Благодаря полученным учеными дополнительным знаниям о том, что происходит в человеческом мозгу при развитии шизофрении, в перспективе можно будет разработать более эффективные препараты для ее лечения.

Изучением шизофрении ученые занимаются очень давно. Тем не менее, она остается самым загадочным психическим заболеванием, ранняя стадия развития которого состоит из одного и более эпизодов с психотической симптоматикой, а последующая стадия знаменуется острым психическим расстройством, когда у человека появляются галлюцинации и утрачивается чувство реальности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шизофренией на нашей планете страдает примерно один из 300 человек. Но даже опытные эксперты не знают, что происходит в мозгу такого пациента, почему возникает болезнь и как ее лечить.

"Наши знания о шизофрении близки к нулю", - говорит Штефан Рипке (Stephan Ripke), ученый из берлинского университетского комплекса Charité и соавтор одной из двух статей, опубликованных в научном журнале Nature. Эти статьи содержат результаты исследований, которые могут расширить фундаментальные знания о шизофрении и, возможно, дадут зеленый свет разработке точно подобранных для конкретного пациента лекарств. Дело в том, что Рипке и другие члены интернациональной команды ученых сделали открытие, ставшее революционным с точки зрения биологического понимания шизофрении. Они обнаружили по меньшей мере десять генных мутаций, которые оказывают сильное влияние на вероятность развития заболевания. Впрочем, и 120 других мутаций также могут играть тут ключевую роль.

На пути к созданию нового метода лечения

Шизофрения обычно возникает у пациентов в позднем подростковом или юношеском возрасте. Изучая экологические аспекты заболевания, исследователи обнаружили, что особенности питания во время беременности мамы, место, где человек живет в период своего взросления, а также употребление марихуаны в подростковом возрасте, - все это может играть роль в развитии заболевания.

Некоторые исследования показывают, что курение подростками марихуаны является фактором риска развития шизофрении Фото: Bildagentur-online/Hermes Images/picture alliance

Однако при проведении новых исследований ученые не стали фокусироваться на подобного рода факторах, а сделали упор на изучении биологических процессов, участвующих в развитии шизофрении.

Как отмечает Рипке, с одной стороны, обнаружение генных мутаций не облегчит раннюю диагностику пациентов с шизофренией. С другой стороны, это упростит исследователям оценку риска заболевания и позволит сделать более эффективным его лечение с помощью лекарств.

Чтобы улучшить медикаментозное лечение

По словам Рипке, существующие на сегодняшний день лекарства от шизофрении не устраняют фактическую причину заболевания, а лишь сглаживают его симптомы. Эти медикаменты все еще изготавливаются с оглядкой на открытие, сделанное свыше семи десятилетий назад. Первым антипсихотическим препаратом стал разработанный в 1950 году хлорпромазин, который и сегодня назначается при шизофринии. Хлорпромазин блокирует дофаминовые рецепторы человека. Существуют и другие антипсихотические препараты, но все они действуют аналогично хлорпромазину.

Изначально хлорпромазин был разработан как анестетик. Его использование в психиатрии произошло случайно - после того как врачи вдруг обнаружили, что препарат может предотвращать галлюцинации у пациентов психиатрических клиник.

Согласно утверждениям Рипке, благодаря полученным учеными дополнительным знаниям о том, что происходит в человеческом мозгу при развитии шизофрении, в перспективе можно будет разработать более эффективные препараты для ее лечения.

Влиять на развитие заболевания могут 120 генов

Две статьи, написанные на основе двух изысканий и опубликованные в журнале Nature, рассматривают генетику шизофрении с двух разных сторон. Первое исследование было проведено Консорциумом психиатрической геномики (PGC) под руководством ученых из Кардиффского университета в Великобритании. В ходе этого эксперимента ученые, с целью найти конкретное генетическое изменение, которое повышает риск развития шизофрении, применили очень широкий подход, изучив весь геном, то есть весь генетический материал организма.

О риске развития шизофрении можно узнать по генам клеток мозга Фото: magicmine/Zoonar/picture alliance

Проанализировав ДНК около 77 000 человек с шизофренией и около 244 000 человек без шизофрении, они обнаружили почти 300 областей генома, генетически связанных с риском развития шизофрении. В этих областях ими открыто 120 генов, которые могут играть роль в развитии заболевания.

Ученые пришли к выводу, что риск развития шизофрении зависит только от мозга и генов, которые сосредоточены в нейронах - клетках мозга, обеспечивающих передачу сообщений из внешнего мира в мозг и наоборот, что позволяет людям двигаться и говорить. Этому процессу способствуют синапсы, соединяющие нейроны с другими клетками мозга и тела.

Ключевую роль играют нейроны и синапсы

В процессе другого исследования использовался более ограниченный подход, однако и его результаты позволяют предположить, что нейроны и синапсы играют ключевую роль в возникновении риска развития шизофрении.

Данное изыскание было проведено командой SCHEMA - исследовательским консорциумом, возглавляемым Институтом Броуда Массачусетского технологического института и Гарвардским университетом. Исследователи обнаружили десять генов с редкими мутациями, которые, судя по всему, повышают риск развития шизофрении, и 22 других мутации, которые также могут играть тут значимую роль.

"В целом, вероятность заболеть в течение жизни шизофренией составляет у человека около одного процента. Но если у вас есть одна из этих мутаций, шанс увеличивается до 10, 20 и даже 50 процентов", - отметил в одном интервью Бенджамин Нил, соавтор SCHEMA и член PGC.

Некоторые из данных генов указывают на проблемы с синапсами как на возможную причину заболевания. Ученые из Института Броуда впервые обнаружили это во время одного исследования в 2016 году. В своей научной работе они впервые связали происхождение шизофрении с конкретными вариантами генов. Это также объясняет, почему шизофрения развивается в подростковом и раннем взрослом возрасте.

Вместо того чтобы изучать весь геном, исследователи SCHEMA специально изучили небольшую часть генома, так называемый "экзом". Экзом кодирует белки. Используя экзомы около 24 000 человек с шизофренией и около 97 000 человек без шизофрении, ученые искали варианты, которые влияют на способность гена формировать функционирующие белки. Две из десяти генных мутаций, обнаруженных командой SCHEMA, были связаны с дисфункцией синапса.

При этом, как указывают ученые, другие восемь генов никогда не были связаны с дисфункцией мозга или специфической функцией нейронов. А это значит, что еще многое необходимо прояснить.

Язык как ключ к диагностике

Научно доказано, что шизофрения в 60-80 процентах случаев передается по наследству. В остальном мы очень мало знаем о генетике данного заболевания. Это связано с рядом проблем, которые характерны не только для шизофрении, но и для многих других психических заболеваний - например, для биполярного расстройства или пограничного расстройства личности, поясняет Рипке.

По словам этого немецкого ученого, возможности изучить заболевание на животных нет - поскольку они не способны рассказать о переживаемых галлюцинациях и вообще описать свое состояние. А язык играет главную роль в диагностике и последующем изучении шизофрении. Кроме того, шизофрению нельзя диагностировать по анализу крови или с помощью сканирования мозга. А взять на анализ клетки мозга больного шизофренией нельзя, ведь это живой орган.

Однако, по словам исследователей, проводимые в настоящее время обширные эксперименты по секвенированию ДНК дают гораздо больше шансов разработать лекарства, которые будут устранять корень проблемы, а не только симптомы вроде галлюцинаций. Но для этого нужны люди, готовые добровольно участвовать в научных экспериментах, говорит Рипке.

"Наше изыскание никогда бы не стало возможным, если бы нам не доверились тысячи пациентов, которые предоставили свои генетические данные. И мы бесконечно благодарны всем этим людям", - подчеркивает ученый из берлинского университетского комплекса Charité Штефан Рипке.

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