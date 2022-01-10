 Немецкий психолог советует, как правильно начать новую жизнь | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.01.2022

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Культура и стиль жизни

Немецкий психолог советует, как правильно начать новую жизнь

Бросить курить, заняться спортом, правильно питаться, - кто из нас в начале нового года не обещал чего-то подобного самому себе? Но грандиозные планы нередко терпят фиаско. Как быть? Советы немецкого специалиста.

Запись в календаре: Вести более здоровый образ жизни

В календаре написано: "Вести более здоровый образ жизни"

Похудеть, бросить курить, начать правильно питаться, употреблять меньше алкоголя, больше медитировать... Мало кто торжественно не давал себе важных обещаний в канун 2022 года - как, впрочем, и всякий раз под новый год. Но найдется немного таких, кто эти обещания действительно выполняет.

Энтузиазм, с которым мы вступаем в каждый новый год, похож на фейерверк в новогоднюю ночь: фонтан бесподобных ярких огней, озаривший небо после громкого взрыва, снова гаснет. И контроль над ситуацией опять в руках нашего внутреннего лентяя. И так - из года в год. Однако выход есть: стоит принять во внимание всего несколько аспектов - и 2022-й может стать отличным годом! Читаем советы эксперта.

1. Не надо пытаться решить все проблемы разом

"Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, - это взяться за чересчур много дел сразу", - предостерегает психолог Марио Шустер (Mario Schuster), специализирующийся на решении вопросов достижения оптимальной работоспособности у людей. По его словам, если вы хотите сразу и бросить курить, и исключить сладости из своего рациона, и начать бегать трусцой, вы точно перегрузите свою психику.

Чтобы отказаться от старых привычек, нужна сила воли. Но ни у кого ее нет в избытке. Поэтому если мы будем стремиться к одновременному достижению нескольких целей, нашей силе воли придется работать сразу по нескольким направлениям, а это непросто. В итоге мы ни к чему не придем. Нет ничего плохого в том, чтобы изменить нескольких привычек. Однако главное при этом - не браться за все сразу, а делать одно за другим, советует Шустер.

2. Менять что-то в жизни надо с удовольствием

Итак, пришла пора выбрать цель, на достижении которой нам предстоит полностью сосредоточиться. Вот только какую именно выбрать? Ведь все, что мы на этот год задумали, имеет важное значение. Ответ звучит просто: "То, за что мы собираемся взяться, должно доставлять удовольствие. Нам нужен позитивный подход к изменениям, которых мы хотим добиться", - подчеркивает эксперт.

"Я должен бросить курить!" или "Я хочу бросить курить!"? На слух эти фразы различаются лишь незначительно. Зато с психологической точки зрения, для долгосрочного успеха задуманного проекта поистине решающее значение имеет то, должны мы осуществлять его или хотим.

Женщина, с улыбкой ломающая сигарету

3. Важно оставаться реалистом

Те, кто в 2021 году проводил большую часть своего свободного времени на диване, а в 2022 году планирует четыре раза в неделю по часу бегать трусцой, ставят перед собой очень сложную задачу. Скорее всего, даже невыполнимую.

Человек, привыкший возлежать на диване, может гордиться собой, если ему удастся встать с него хотя бы дважды в неделю, чтобы совершить прогулку или пробежку - пусть даже она займет всего полчаса.

"Регулярность важнее продолжительности и интенсивности", - указывает психолог Марио Шустер. Смысл в том, чтобы закрепить спорт как новую привычку. Если вы не станете сразу же перегружать себя, то у вас будет больше шансов продолжать получать от спорта удовольствие (см. пункт 2), а это значит, срыва удастся избежать - и цель будет достигнута.

4. Сделайте так, чтобы вам уже некуда было деваться

Итак, абстрактная цель обрела более или менее четкие формы. "Вот тут-то и наступил момент, когда стоит поделиться своими планами с другими людьми", - считает психолог. По его словам, это укрепит вашу мотивацию. Ведь обещания, которые мы даем себе наедине с самим собой, нарушаются чаще, чем те, которые мы провозглашаем вслух.

5. Мотивационная дыра: ни в коем случае нельзя отчаиваться

Может быть и такое: вы мобилизуете свою силу воли – и с наступлением 2022 года реализуете то, что задумали: например, бросаете курить и начинаете заниматься спортом. Все идет по плану, вас переполняет гордость за самого себя. И вдруг вдохновение иссякает: вас сковывает апатия, ваша новая жизнь начинает вам казаться скучной и муторной, и вы уже не видите особого смысла в необходимости перемен. В итоге вы ложитесь на диван и достаете сигарету. Как выбраться из образовавшейся мотивационной дыры?

"Ни в коем случае не осуждайте себя за это!" - предупреждает Марио Шустер. По его словам, излишние угрызения совести могут быстро привести к тому, что весь проект пойдет насмарку. Возможность и даже вероятность неудач присутствует всегда - и это нормально, уверяет психолог.

Следует сосредоточиться на достигнутых успехах, какими бы незначительными они ни казались. Это укрепит вашу самооценку, поясняет Шустер. Если вы сохраните веру в себя, в эффективность собственных действий и в свой успех, вы не станете так быстро опускать руки.

6. Лучше никаких планов, чем план, который вас доконает

Даже благие намерения могут обернуться плохо - например, в том случае, если они интегрируются в вашу жизнь с большим трудом, а в борьбе между "хочу" и "должен" побеждает установка "должен".

Если в случае неудачи наше самобичевание полностью убивает нашу самооценку, нам следует уяснить, что даже самое благое намерение не гарантирует хорошего результата. Тогда уж лучше вступать в новый год, вообще не давая себе обещаний.

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    Автор: Элла Володина


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