Как сигареты мешают карьере: немецкие работодатели курильщиков не любят

"Я как раз покурил", - флегматично сообщает адвокат Петер Гроль (Peter Groll) голосом Джеймса Бонда, после того, как я, заранее договорившись об интервью, перезваниваю ему из студии. До этого он уже успел очаровать мою коллегу по телефону. Петер Гроль - заядлый курильщик. Он знает, что курение вредит здоровью. А вот вредит ли оно карьере?

Врать про курение разрешено

"Курит человек или нет, это его личное дело, - убежден Петер Гроль, основатель адвокатской конторы во Франкфурте-на-Майне. - Работодатель может спросить вас об этом, но отвечать искренне на этот вопрос на собеседовании вы не обязаны. К работе эта привычка никакого отношения не имеет". Однако заядлым курильщикам, скрывшим этот факт, адвокат не рекомендует во время испытательного срока "бегать по офису с сигаретой".

Харальд Швамборн (Harald Schwamborn), эксперт в области трудового права из Гамбурга, придерживается такого же мнения: "Можно врать, не опасаясь последствий". В принципе в Германии считается недопустимым на собеседовании задавать кандидату вопросы о привычках, состоянии здоровья или беременности. Получается, что и беременность, и заболевание, и вредную привычку при трудоустройстве можно скрыть, чтобы получить заветное место.

Как утверждают эксперты, работодатель не имеет права отказать вам в месте из-за курения. Однако не исключено, что ваш будущий работодатель окажется яростным противником этого "явления" в офисе. Узнав о том, что вы курите, он может отказать вам и взять другого человека на свободное место. "И в этой ситуации вы уже не сможете ничего изменить", - говорит Юлия Зохар, русскоязычный адвокат из Мангейма. Вряд ли работодатель признается в том, что курение стало решающим фактором.

Сигареты - не лекарство

Пусть курение - ваше личное дело, но оно превращается в общественное в тот момент, когда вы захотите получить дозу никотина на работе. Дело в том, что на большинстве предприятий Германии курить запрещено. Работодатель не только имеет право повесить табличку с надписью "no smoking", но он также должен соблюдать закон, который обязывает его беречь здоровье некурящих сотрудников, ограждая их от дыма. А вот забота о том, чтобы у курильщиков были специальные места, не входит в круг обязанностей работодателя.

Кстати, перекуры довольно часто становятся причиной споров и конфликтов в коллективе. Никто не может запретить курить в обеденный перерыв, но "сигаретные паузы" трудовым кодексом не предусмотрены. "Ни один врач не пропишет вам курение в обеденное время, - иронично замечает эксперт по трудовому праву Харальд Швамборн. - Сигареты - не лекарство".

Перекур раздора

Выбегающие покурить сотрудники нередко вызывают раздражение у коллег. В некоторых немецких фирмах они вынуждены даже фиксировать свои перекуры. Паузы, потраченные на курение, потом вычитаются из общего рабочего времени.

Петер Гроль - адвокат и заядлый курильщик

Петер Гроль считает, что упреки в адрес "табачников" не всегда уместны. "Когда сотрудник курит, не трудно определить, сколько времени он проводит не за рабочим местом, - замечает Петер Гроль. - Если же некурящий будет просто сидеть за столом и рассматривать стены офиса, никто не обратит на это внимание. А ведь в этот момент некурящий сотрудник приносит не больше пользы, чем его коллега-курильщик".

Тяжелые временя для курильщиков

На самом деле судебные иски по поводу курения в Германии - редкость. Несмотря на то, что недовольные есть всегда, двух непримиримых лагерей курильщиков и их противников в Германии нет. "У работодателя всегда есть право запретить курение на рабочем месте, - говорит эксперт Харальд Швамборн. - Курильщикам ничего не остается, как смириться с тем, что закон - на стороне работодателя. Более того, сейчас уже можно прогнозировать, что времена для курильщиков станут еще тяжелее".

Заядлый курильщик адвокат Петер Гроль решился на кардинальные меры. В своей адвокатской конторе он наложил запрет на курение. "Я не могу допустить того, чтобы из-за прокуренного помещения страдала моя деловая репутация", - говорит он. А вот, стоит ли запрещать сотрудникам курить в офисе, на этот вопрос, пока однозначного ответа эксперты не дают.

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