 Немцы стали чаще бегать: почему? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немцы стали чаще бегать: почему?

В первую среду июня все бегуны мира отмечают Всемирный день бега. В нынешнем году он выпал на 2 июня. В Германии, где любителей бега становится все больше, это тоже праздник.

Двое на пробежке

Если пандемия коронавируса и привнесла в нашу жизнь что-то хорошее, так это то, что она заставила людей больше бегать. И немцы тут - не исключение. Запреты на поездки, комендантский час, работа в домашнем офисе, - все это изменило повседневную жизнь и спортивное поведение. Поскольку из-за локдауна спортзалы и плавательные бассейны надолго закрылись, пика своей популярности достигли виды спорта, которыми можно заниматься под открытым небом. И в первую очередь - бег, который, впрочем, и раньше был одним из самых любимых видов спорта в Германии.

От чего бегут немцы

По результатам исследования, проведенного в разгар пандемии по заказу европейского подразделения японской корпорации Asics, одного из лидеров по производству спортивной одежды и обуви, 34 процента немцев, регулярно занимающихся спортом, с введением ограничений во время локдауна стали двигаться еще больше, чем раньше.

Как признались 79 процентов респондентов, они совершают даже больше пробежек, чем в прежние времена - чтобы "проветрить голову" после длительного нахождения в четырех стенах. А 65 процентов опрошенных бегунов-немцев заявили, что бег дает им чувство уверенности в себе и чувство контроля за происходящим, а также позволяет сохранить ментальное здоровье.

По данным статистики, 19 миллионов немцев, то есть примерно каждый третий взрослый, регулярно отправляются на пробежку: в лес, парк, на берег реки, озера или моря. Как показывают опросы, в будние дни большинство занимаются бегом в промежутке от 17 до 20 часов, а по выходным - в промежутке между 9 и 12 часами.

На пенсии жизнь только начинается?

37,4 километра в неделю преодолевает во время пробежек среднестатистический немец. А вот пенсионер из западногерманского Хюрта Петер Урбах (Peter Urbach) пробегает почти на полтора десятка километров больше. Подвижный, стройный, мускулистый, - трудно поверить, что ему 70 лет. "Семь лет назад, после выхода на пенсию, я выглядел совсем иначе: при росте 1,80 метра весил 120 килограммов. При этом курил, не отказывал себе в еде, любил по выходным посидеть в ресторанчике за кружкой пива", - смеется он.

Пожилой мужчина совершает пробежку

Изменить образ жизни Петер решил, когда стали отекать ноги и начало пошаливать сердце. Первое, что он сделал, - в одночасье прекратил употреблять алкоголь и курить. А потом стал по утрам ходить быстрым шагом вокруг озера неподалеку от своего дома. Поначалу с трудом преодолевал два километра. Но каждодневные тренировки сделали свое дело, и со временем новоявленный спортсмен не только увеличил дистанцию, но и постепенно стал преодолевать ее с помощью неспешного бега.

Сейчас Петер с легкостью пробегает за час 10 километров. Три года назад он даже вступил в беговой клуб, члены которого дважды в неделю по вечерам встречаются на тренажерной площадке в лесопарковой зоне, разминаются, а потом вместе совершают пробежку. По словам Петера, бежать в группе, когда можно посмеяться и поболтать с единомышленниками, гораздо веселее, чем одному.

С легкой руки родителей

Около 4000 клубов бега, ходьбы и скандинавской ходьбы, которые входят в Немецкую ассоциацию легкой атлетики (DLV), насчитывается сейчас в Германии. Информацию о том, где поблизости от ее дома регулярно встречаются для совместных тренировок бегуны, 37-летняя предпринимательница из Кельна Виктория Берндт (Viktoria Berndt) почерпнула на сайте DVL. Бегом она увлекается с детства.

"Мне было 11 лет, когда родители, сами большие любители бега, стали брать меня с собой несколько раз в неделю на пробежки. Поначалу я этого терпеть не могла, но со временем настолько вошла во вкус, что сейчас свою жизнь без бега уже просто не представляю. И сегодня я бесконечно благодарна родителям за то, что они сумели привить мне любовь к этому виду спорта. Надеюсь, что когда-нибудь мне будут составлять компанию во время пробежек и мои дети", - говорит молодая женщина, пробегающая не менее 45 километров в неделю.

Немецкие марафоны

Как заявляют 83 процента во время локдауна "подсевших" на бег немцев, они не намерены снижать спортивную нагрузку и после пандемии. Особенно ждут возвращения к нормальной жизни любители марафонов - забегов, когда бегуны соревнуются за самое быстрое время на дистанции ровно 42,195 километра. После Берлинского марафона 2018 года действующий мировой рекорд принадлежит победившему в нем кенийцу Элиуду Кипчоге, который пробежал эту дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд.

Берлинский марафон 2019 года

Берлинский марафон 2019 года

Берлинский марафон, в котором принимают участие около 40 тысяч человек, является одним из крупнейших марафонов в мире. Его превосходят по масштабам только марафоны в Париже, Чикаго и Нью-Йорке. Наиболее часто среди его финалистов представлена Япония. В число самых многочисленных и известных марафонов в Германии входят также марафоны во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Кельне, Мюнхене. В 2019 году совокупно на 20 крупнейших марафонах Германии было арегистрировано 93 тысячи участников, которым удалось добежать до финиша.

Но в общей сложности в Германии ежегодно проводится свыше 200 марафонов, которые собирают около 120 тысяч участников. Доля женщин среди бегунов за последние 30 лет выросла до 25 процентов (для сравнения: в США доля женщин среди марафонцев составляет 44 процента).

Один из тех, кто регулярно участвует в масштабных забегах, - 35-летний ресторатор Флориан Ланге (Florian Lange) из Берлина. За его плечами - участие в Берлинском, Гамбургском, Лейпцигском, Ганноверском и даже Нью-Йоркском марафонах. "Марафон - не воскресная прогулка. К нему нужно долго и серьезно готовиться. Но тот, кто упорно трудится, до финиша дойдет обязательно. И я считаю, что это - уже победа. На марафонах царит прекрасная дружелюбная атмосфера. Не говоря о том, что, несмотря на огромное количество участников, все четко организовано и продумано до мелочей. Самое тяжелое - преодолеть последние километры. Заряд энергии - просто потрясающий. Так что я жду возобновления марафонов", - признается любитель бега из Германии Флориан Ланге.

Смотрите также:

  • Мари Ланг

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Мари Ланг

    Эта 32-летняя красавица разрабатывает модели одежды, а также сама участвует в дефиле. А еще Мари Ланг (Marie Lang) - чемпионка мира по кикбоксингу, заниматься которым она начала в 16 лет. "Для меня это отличный баланс", - уверяет девушка. По ее словам, кикбоксинг привлек ее тем, что он подавляет негативные эмоции, снижает агрессивность, улучшает самоконтроль и дисциплину.

  • Регина Хальмих

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Регина Хальмих

    Когда речь заходит о немецком женском боксе, сразу вспоминается имя многократной чемпионки мира Регины Хальмих (Regina Halmich). Именно она внесла самый весомый вклад в популяризацию этого вида спорта в ФРГ. Сейчас Регине 42 года, из профессионального спорта она ушла. Но тот период, когда она выходила на ринг, останется яркой страницей в истории.

  • Никки Адлер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Никки Адлер

    В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.

  • Сюзи Кентикян

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сюзи Кентикян

    "Королева-убийца" ("Killer Queen") в шутку называют 31-летнюю немецкую спортсменку армянского происхождения, чемпионку мира по боксу Сюзи Кентикян (Susi Kentikan). Дело в том, что на ринг она любила выходить под одноименную песню рок-группы Queen. Сейчас в спортивной карьере Сюзи (справа на архивном снимке) перерыв.

  • Сара Борман

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сара Борман

    Чемпионке мира по боксу Саре Борман (Sarah Bormann) 29 лет. За спиной девушки - свыше 120 сражений. Ее день начинается в 5 утра: она подрабатывает в булочной. Около полудня - перерыв, который девушка почти полностью проводит в спортзале. Вечером - снова тренировка. В местном спортклубе Сара - единственная женщина.

  • Орнелла Ванер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Орнелла Ванер

    26-летняя Орнелла Ванер (Ornella Wahner) - первая в истории Германии боксер-любитель, ставшая чемпионкой мира. Этот титул она завоевала в 2018 году на турнире в Индии, где одержала победу над знаменитой индийской спортсменкой, членом сборной Индии по боксу Сонией Чахал. Взойдя на пьедестал, Орнелла не смогла сдержать слез от счастья. А в ее родном Халле победительницу встречали овациями.

  • Надин Апец

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Надин Апец

    Две бронзовые медали на чемпионатах мира по боксу, последняя из которых завоевана в конце ноября 2018 года в Нью-Дели, и пять побед на национальных чемпионатах: 33-летняя Надин Апец (Nadine Apetz) - одна из самых успешных женщин-боксеров среди любителей. При этом боксом девушка начала заниматься всего 12 лет назад. Параллельно она успевает писать кандидатскую диссертацию в области нейробиологии.

  • Кристина Хаммер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Кристина Хаммер

    "Леди Молот" (Lady Hammer) называют 28-летнюю немецкую спортсменку, чемпионку мира по боксу, уроженку Казахстана Кристину Хаммер (Christina Hammer). На ринге она любит провоцировать, а действия ее непредсказуемы. Почти десять лет лет она была непобедимой. Но вот в апреле 2019 года во время поединка с американкой Кларессой Шилдс Леди Молот проиграла. Однако, по ее словам, она еще возьмет реванш.

  • Зейна Нассар

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Зейна Нассар

    Это первая в Германии девушка, боксирующая в хиджабе. Таким образом 21-летняя немецкая спортсменка ливанского происхождения, чемпионка ФРГ Зейна Нассар (Zeina Nassar) бросает вызов предубеждениям. У нее немало интересов и помимо спорта. В Потсдамском университете она изучает педагогику и социологию, а еще - играет на сцене Театра имени Максима Горького в Берлине.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Первая в Германии кафедра экологии спорта

Авторалли, гребля, походы в горы: как спорт влияет на состояние окружающей среды и наоборот? Изучением этой проблемы занимается уникальная кафедра в Байройтском университете.  

Немецкая чемпионка фитнес-бикини с сибирскими корнями

Двукратная чемпионка Германии и дважды вице-чемпионка мира по женскому фитнесу, фитнес-модель Оксана Зеленски-Хегель родилась и выросла в Красноярске. Сбылись ли ее мечты?  

Совещание на тренажерах: средний бизнес в Германии качает мышцы

В чем сила? Малый и средний бизнес Германии пошел по стопам крупных концернов. В здоровой компании - здоровой дух.  

Как занимаются фитнесом в Германии

Сидение за компьютером вместо прогулки, автомобиль вместо велосипеда, - более половины немцев ведут малоподвижный образ жизни. Как реагируют на это в фитнес-отрасли?  

Фитнес для сильно занятых: новинки из Германии

Заниматься спортом нужно три раза в неделю. Но что делать тем, кому некогда? Корреспондент DW побывала на крупнейшей в мире фитнес-ярмарке и даже попробовала батончики из сверчков.  

Немцы ищут спасения в йоге

Около 5 миллионов немцев увлечены йогой. А около 20 тысяч получили специальное образование и ведут курсы. Эксперты говорят о настоящем буме.  

Аудио- и видеофайлы по теме

FIBO-2017: cамые новые тренды в мире фитнеса, или Спорт миллионов (06.04.2017)  

"Умный" спортинвентарь и одежда на CeBIT 2015 (19.03.2015)  

Спорт на обед - новая стратегия  

Реклама