Немцы стали чаще бегать: почему?

Если пандемия коронавируса и привнесла в нашу жизнь что-то хорошее, так это то, что она заставила людей больше бегать. И немцы тут - не исключение. Запреты на поездки, комендантский час, работа в домашнем офисе, - все это изменило повседневную жизнь и спортивное поведение. Поскольку из-за локдауна спортзалы и плавательные бассейны надолго закрылись, пика своей популярности достигли виды спорта, которыми можно заниматься под открытым небом. И в первую очередь - бег, который, впрочем, и раньше был одним из самых любимых видов спорта в Германии.

От чего бегут немцы

По результатам исследования, проведенного в разгар пандемии по заказу европейского подразделения японской корпорации Asics, одного из лидеров по производству спортивной одежды и обуви, 34 процента немцев, регулярно занимающихся спортом, с введением ограничений во время локдауна стали двигаться еще больше, чем раньше.

Как признались 79 процентов респондентов, они совершают даже больше пробежек, чем в прежние времена - чтобы "проветрить голову" после длительного нахождения в четырех стенах. А 65 процентов опрошенных бегунов-немцев заявили, что бег дает им чувство уверенности в себе и чувство контроля за происходящим, а также позволяет сохранить ментальное здоровье.

По данным статистики, 19 миллионов немцев, то есть примерно каждый третий взрослый, регулярно отправляются на пробежку: в лес, парк, на берег реки, озера или моря. Как показывают опросы, в будние дни большинство занимаются бегом в промежутке от 17 до 20 часов, а по выходным - в промежутке между 9 и 12 часами.

На пенсии жизнь только начинается?

37,4 километра в неделю преодолевает во время пробежек среднестатистический немец. А вот пенсионер из западногерманского Хюрта Петер Урбах (Peter Urbach) пробегает почти на полтора десятка километров больше. Подвижный, стройный, мускулистый, - трудно поверить, что ему 70 лет. "Семь лет назад, после выхода на пенсию, я выглядел совсем иначе: при росте 1,80 метра весил 120 килограммов. При этом курил, не отказывал себе в еде, любил по выходным посидеть в ресторанчике за кружкой пива", - смеется он.

Изменить образ жизни Петер решил, когда стали отекать ноги и начало пошаливать сердце. Первое, что он сделал, - в одночасье прекратил употреблять алкоголь и курить. А потом стал по утрам ходить быстрым шагом вокруг озера неподалеку от своего дома. Поначалу с трудом преодолевал два километра. Но каждодневные тренировки сделали свое дело, и со временем новоявленный спортсмен не только увеличил дистанцию, но и постепенно стал преодолевать ее с помощью неспешного бега.

Сейчас Петер с легкостью пробегает за час 10 километров. Три года назад он даже вступил в беговой клуб, члены которого дважды в неделю по вечерам встречаются на тренажерной площадке в лесопарковой зоне, разминаются, а потом вместе совершают пробежку. По словам Петера, бежать в группе, когда можно посмеяться и поболтать с единомышленниками, гораздо веселее, чем одному.

С легкой руки родителей

Около 4000 клубов бега, ходьбы и скандинавской ходьбы, которые входят в Немецкую ассоциацию легкой атлетики (DLV), насчитывается сейчас в Германии. Информацию о том, где поблизости от ее дома регулярно встречаются для совместных тренировок бегуны, 37-летняя предпринимательница из Кельна Виктория Берндт (Viktoria Berndt) почерпнула на сайте DVL. Бегом она увлекается с детства.

"Мне было 11 лет, когда родители, сами большие любители бега, стали брать меня с собой несколько раз в неделю на пробежки. Поначалу я этого терпеть не могла, но со временем настолько вошла во вкус, что сейчас свою жизнь без бега уже просто не представляю. И сегодня я бесконечно благодарна родителям за то, что они сумели привить мне любовь к этому виду спорта. Надеюсь, что когда-нибудь мне будут составлять компанию во время пробежек и мои дети", - говорит молодая женщина, пробегающая не менее 45 километров в неделю.

Немецкие марафоны

Как заявляют 83 процента во время локдауна "подсевших" на бег немцев, они не намерены снижать спортивную нагрузку и после пандемии. Особенно ждут возвращения к нормальной жизни любители марафонов - забегов, когда бегуны соревнуются за самое быстрое время на дистанции ровно 42,195 километра. После Берлинского марафона 2018 года действующий мировой рекорд принадлежит победившему в нем кенийцу Элиуду Кипчоге, который пробежал эту дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд.

Берлинский марафон 2019 года

Берлинский марафон, в котором принимают участие около 40 тысяч человек, является одним из крупнейших марафонов в мире. Его превосходят по масштабам только марафоны в Париже, Чикаго и Нью-Йорке. Наиболее часто среди его финалистов представлена Япония. В число самых многочисленных и известных марафонов в Германии входят также марафоны во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Кельне, Мюнхене. В 2019 году совокупно на 20 крупнейших марафонах Германии было арегистрировано 93 тысячи участников, которым удалось добежать до финиша.

Но в общей сложности в Германии ежегодно проводится свыше 200 марафонов, которые собирают около 120 тысяч участников. Доля женщин среди бегунов за последние 30 лет выросла до 25 процентов (для сравнения: в США доля женщин среди марафонцев составляет 44 процента).

Один из тех, кто регулярно участвует в масштабных забегах, - 35-летний ресторатор Флориан Ланге (Florian Lange) из Берлина. За его плечами - участие в Берлинском, Гамбургском, Лейпцигском, Ганноверском и даже Нью-Йоркском марафонах. "Марафон - не воскресная прогулка. К нему нужно долго и серьезно готовиться. Но тот, кто упорно трудится, до финиша дойдет обязательно. И я считаю, что это - уже победа. На марафонах царит прекрасная дружелюбная атмосфера. Не говоря о том, что, несмотря на огромное количество участников, все четко организовано и продумано до мелочей. Самое тяжелое - преодолеть последние километры. Заряд энергии - просто потрясающий. Так что я жду возобновления марафонов", - признается любитель бега из Германии Флориан Ланге.

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