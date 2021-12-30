Что ждет Германию в 2022 году? От пандемии до защиты климата

Как и год назад, самой важной темой для немцев остается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что на пороге 2022 года есть хорошие новости в борьбе с распространением коронавируса, пандемия еще не закончилась. Но есть очень важное отличие: год назад предстоящая кампания вакцинации только начиналась и давала надежду на то, что скоро с коронавирусом будет покончено.

Но и по прошествии года показатели инфицирования остаются высокими. Чтобы заставить людей прививаться, скоро даже может быть введена всеобщая обязательная вакцинация. Если это произойдет, то станет вопиющим нарушением обещаний - ведь и предыдущий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), и ее преемник Олаф Шольц (Olaf Scholz), и лидер СвДП - партии входящей в правящую коалицию, Кристиан Линднер (Christian Lindner), всего несколько недель назад исключали обязательную вакцинацию.

Отношение к мерам по борьбе с коронавирусом уже сейчас разделяет общество; раскол проходит, прежде всего, между большинством населения, выступающим за вакцинацию, и меньшинством, которое ее отвергает.

Амбициозные планы по защите климата

После 16 лет правления Ангелы Меркель новое правительство Германии в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов стремится поддержать настрой на перемены. В коалиционном соглашении трех партий, название которого "Решиться на больший прогресс" ("Mehr Fortschritt wagen"), речь идет, среди прочего, об усилении борьбы с изменением климата за счет перехода к возобновляемым источникам энергии и отказа от угольной энергетики по возможности уже к 2030 году.

"Решиться на больший прогресс" ("Mehr Fortschritt wagen") - так называется коалиционное соглашение трех партий Германии

Что о политике красно-желто-зеленого правительства Германии думают простые люди, можно будет судить, в частности, по результатам четырех земельных выборов, которые пройдут в 2022 году: в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне - Вестфалии весной и в Нижней Саксонии осенью. Согласно социологическим опросам, рост популярности социал-демократов, пришедший в последнее время на смену длительному спаду, будет продолжаться.

Выборы лидера в партии ХДС

Между тем в начале года потерявший позиции Христианско-демократический союз (ХДС) - партия, которую долгое время возглавляла Меркель, надеется получить новый импульс, избрав нового партийного лидера. Тем самым будет определен и курс ХДС. Ожидается, что победу с третьей попытки одержит бывший лидер парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz), и тогда ХДС возьмет крен вправо, в то время как два других кандидата - эксперт по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) и бывший глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун (Helge Braun) - скорее выступали бы за сохранение центристского курса, которого придерживалась и Ангела Меркель.

В то же время не следует ожидать изменений на президенстких выборах, которые пройдут в ФРГ в феврале. Федеральный президент, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) готов остаться на своем посту на второй срок, и шансы его высоки: пока что другого кандидата в президенты нет.

Какой будет внешняя политика Германии

В 2022 году Германия сможет проявить себя во внешней политике - прежде всего, благодаря председательству в G7. Двумя главными внешнеполитическими вызовами продолжают оставаться российская агрессия в отношении Украины и Китай, который все больше проявляет себя в мировой политике.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), представляющая партию "зеленых", намекнула в интервью газете Tageszeitung на предстоящие перемены по сравнению с политикой Меркель в отношении Китая: "В долгосрочной перспективе многозначительное молчание не является формой дипломатии". Бербок нацелена на то, чтобы проводить внешнюю политику, основанную на ценностях, и настойчивее поднимать вопросы прав человека в тоталитарных государствах.

В то же время канцлер Олаф Шольц, похоже, хочет продолжить сдержанную внешнюю политику своей предшественницы и ясно дал понять, что не оставит эту сферу полностью на усмотрение своего министра иностранных дел: "В мире должно иметь место взаимодействие - даже с теми правительствами, которые сильно отличаются от нашего", - заявил он вскоре после вступления в должность.

В этой связи будет интересно посмотреть, станет ли новое правительство Германии на сторону президента США Джо Байдена и позволит ли подтолкнуть себя к более сильной конфронтации с Китаем.

Политолог Йоханнес Фарвик (Johannes Varwick) из университета в Галле прогнозирует, что Анналена Бербок скоро почувствует определенные ограничения на своем посту и давление реальной политики - особенно в вопросе о том, действительно ли можно считать права человека высшим критерием для внешнеполитических действий.

Цель Германии в европейской политике

Что касается европейской политики Берлина, то долгосрочную цель новое коалиционное правительство видит в превращении Евросоюза в "европейское федеративное государство". Такие честолюбивые идеи давно не звучали в ЕС. Одновременно германская правящая коалиция выступает за сравнительно либеральную политику приема беженцев и предоставления им убежища, в том числе и на европейском уровне.

Уже в конце 2021 года стало ясно, насколько горячи эти темы в двух странах ЕС, особенно важных для ФРГ, - Польше и Франции. Так, Ярослав Качиньский, лидер польской правящей партии "Закон и справедливость" (PiS), заявил, что политика нового федерального правительства ставит под угрозу суверенитет европейских стран. Это, по его мнению, равносильно возврату к гегемонистским претензиям.

Мишель Барнье добивается "суверенитета Франции в вопросах миграции"

То, как тема миграции воспринимается во Франции, важно не только из-за ее тесного партнерства с Германией, но и потому, что весной следующего года там состоятся президентские выборы. И наиболее важным вопросом в повестке является борьба с нежелательной миграцией. Президент Эмманюэль Макрон хочет использовать председательство Франции в ЕС в ближайшие полгода для обеспечения безопасности внешних границ ЕС - вопрос, не приоритетный для Берлина. А бывший еврокомиссар, консерватор Мишель Барнье в ходе предвыборной кампании высказался за то, чтобы Франция вернула себе "суверенитет во всех вопросах миграции" и "больше не позволяла Суду ЕС и Европейской конвенции по правам человека диктовать" соответствующие законы.

По стопам Меркель

На мировой дипломатической арене канцлер Ангела Меркель играла очень важную, а в европейской политике - даже абсолютно ведущую роль. Захочет ли и сможет ли Олаф Шольц пойти по ее стопам?

Йоханнес Фарвик уверен, что "никто не может сравниться в опыте с Ангелой Меркель". Но Германия, по его мнению, и сама по себе имеет большой политический вес, который совершенно не зависит от личности канцлера. А в Олафе Шольце "с его непретенциозной, уравновешенной манерой" эксперт видит "прирожденного преемника вечного канцлера" Меркель.

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Новое правительство Германии - фотогалерея Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel). 63-летний Шольц был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. За период пандемии его популярность в партии и политический рейтинг резко возросли.

Новое правительство Германии - фотогалерея Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии - фотогалерея Роберт Хабек 52-летний Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". Настоящая "звезда" партии - в 2019 году был на втором месте после Ангелы Меркель в списке политиков, которых немцы хотели бы видеть канцлером. В правительстве Шольца получил пост вице-канцлера и стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата.

Новое правительство Германии - фотогалерея Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. В кабинете Шольца Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".

Новое правительство Германии - фотогалерея Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии - фотогалерея Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии - фотогалерея Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь "стратегию выхода". Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии - фотогалерея Хубертус Хайль Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

Новое правительство Германии - фотогалерея Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии - фотогалерея Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии - фотогалерея Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии - фотогалерея Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии - фотогалерея Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии - фотогалерея Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии - фотогалерея Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии - фотогалерея Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии - фотогалерея Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии - фотогалерея Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

