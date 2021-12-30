Что ждет Германию в 2022 году? От пандемии до защиты климата

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Новое правительство Германии настроено на перемены. Но ситуация на международной арене и пандемия коронавируса мало этому способствуют. Что же ждет Германию в 2022 году?
Как и год назад, самой важной темой для немцев остается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что на пороге 2022 года есть хорошие новости в борьбе с распространением коронавируса, пандемия еще не закончилась. Но есть очень важное отличие: год назад предстоящая кампания вакцинации только начиналась и давала надежду на то, что скоро с коронавирусом будет покончено.
Но и по прошествии года показатели инфицирования остаются высокими. Чтобы заставить людей прививаться, скоро даже может быть введена всеобщая обязательная вакцинация. Если это произойдет, то станет вопиющим нарушением обещаний - ведь и предыдущий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), и ее преемник Олаф Шольц (Olaf Scholz), и лидер СвДП - партии входящей в правящую коалицию, Кристиан Линднер (Christian Lindner), всего несколько недель назад исключали обязательную вакцинацию.
Отношение к мерам по борьбе с коронавирусом уже сейчас разделяет общество; раскол проходит, прежде всего, между большинством населения, выступающим за вакцинацию, и меньшинством, которое ее отвергает.
После 16 лет правления Ангелы Меркель новое правительство Германии в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов стремится поддержать настрой на перемены. В коалиционном соглашении трех партий, название которого "Решиться на больший прогресс" ("Mehr Fortschritt wagen"), речь идет, среди прочего, об усилении борьбы с изменением климата за счет перехода к возобновляемым источникам энергии и отказа от угольной энергетики по возможности уже к 2030 году.
"Решиться на больший прогресс" ("Mehr Fortschritt wagen") - так называется коалиционное соглашение трех партий Германии
Что о политике красно-желто-зеленого правительства Германии думают простые люди, можно будет судить, в частности, по результатам четырех земельных выборов, которые пройдут в 2022 году: в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне - Вестфалии весной и в Нижней Саксонии осенью. Согласно социологическим опросам, рост популярности социал-демократов, пришедший в последнее время на смену длительному спаду, будет продолжаться.
Между тем в начале года потерявший позиции Христианско-демократический союз (ХДС) - партия, которую долгое время возглавляла Меркель, надеется получить новый импульс, избрав нового партийного лидера. Тем самым будет определен и курс ХДС. Ожидается, что победу с третьей попытки одержит бывший лидер парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz), и тогда ХДС возьмет крен вправо, в то время как два других кандидата - эксперт по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) и бывший глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун (Helge Braun) - скорее выступали бы за сохранение центристского курса, которого придерживалась и Ангела Меркель.
В то же время не следует ожидать изменений на президенстких выборах, которые пройдут в ФРГ в феврале. Федеральный президент, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) готов остаться на своем посту на второй срок, и шансы его высоки: пока что другого кандидата в президенты нет.
В 2022 году Германия сможет проявить себя во внешней политике - прежде всего, благодаря председательству в G7. Двумя главными внешнеполитическими вызовами продолжают оставаться российская агрессия в отношении Украины и Китай, который все больше проявляет себя в мировой политике.
Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), представляющая партию "зеленых", намекнула в интервью газете Tageszeitung на предстоящие перемены по сравнению с политикой Меркель в отношении Китая: "В долгосрочной перспективе многозначительное молчание не является формой дипломатии". Бербок нацелена на то, чтобы проводить внешнюю политику, основанную на ценностях, и настойчивее поднимать вопросы прав человека в тоталитарных государствах.
В то же время канцлер Олаф Шольц, похоже, хочет продолжить сдержанную внешнюю политику своей предшественницы и ясно дал понять, что не оставит эту сферу полностью на усмотрение своего министра иностранных дел: "В мире должно иметь место взаимодействие - даже с теми правительствами, которые сильно отличаются от нашего", - заявил он вскоре после вступления в должность.
В этой связи будет интересно посмотреть, станет ли новое правительство Германии на сторону президента США Джо Байдена и позволит ли подтолкнуть себя к более сильной конфронтации с Китаем.
Политолог Йоханнес Фарвик (Johannes Varwick) из университета в Галле прогнозирует, что Анналена Бербок скоро почувствует определенные ограничения на своем посту и давление реальной политики - особенно в вопросе о том, действительно ли можно считать права человека высшим критерием для внешнеполитических действий.
Что касается европейской политики Берлина, то долгосрочную цель новое коалиционное правительство видит в превращении Евросоюза в "европейское федеративное государство". Такие честолюбивые идеи давно не звучали в ЕС. Одновременно германская правящая коалиция выступает за сравнительно либеральную политику приема беженцев и предоставления им убежища, в том числе и на европейском уровне.
Уже в конце 2021 года стало ясно, насколько горячи эти темы в двух странах ЕС, особенно важных для ФРГ, - Польше и Франции. Так, Ярослав Качиньский, лидер польской правящей партии "Закон и справедливость" (PiS), заявил, что политика нового федерального правительства ставит под угрозу суверенитет европейских стран. Это, по его мнению, равносильно возврату к гегемонистским претензиям.
То, как тема миграции воспринимается во Франции, важно не только из-за ее тесного партнерства с Германией, но и потому, что весной следующего года там состоятся президентские выборы. И наиболее важным вопросом в повестке является борьба с нежелательной миграцией. Президент Эмманюэль Макрон хочет использовать председательство Франции в ЕС в ближайшие полгода для обеспечения безопасности внешних границ ЕС - вопрос, не приоритетный для Берлина. А бывший еврокомиссар, консерватор Мишель Барнье в ходе предвыборной кампании высказался за то, чтобы Франция вернула себе "суверенитет во всех вопросах миграции" и "больше не позволяла Суду ЕС и Европейской конвенции по правам человека диктовать" соответствующие законы.
На мировой дипломатической арене канцлер Ангела Меркель играла очень важную, а в европейской политике - даже абсолютно ведущую роль. Захочет ли и сможет ли Олаф Шольц пойти по ее стопам?
Йоханнес Фарвик уверен, что "никто не может сравниться в опыте с Ангелой Меркель". Но Германия, по его мнению, и сама по себе имеет большой политический вес, который совершенно не зависит от личности канцлера. А в Олафе Шольце "с его непретенциозной, уравновешенной манерой" эксперт видит "прирожденного преемника вечного канцлера" Меркель.
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