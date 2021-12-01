 Эксперты ожидают стагнации экономики Германии в 2022 году. Почему? | Германия | DW | 14.12.2021

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Германия

Эксперты ожидают стагнации экономики Германии в 2022 году. Почему?

Когда восстановятся цепочки поставок сырья и материалов для промышленных предприятий Германии и в какой степени рост цен на электроэнергию отразится на темпах роста ВВП страны - у DW.

Газовая турбина Siemens (фото из архива)

В период пандемии машиностроение Германии страдает от проблем с поставками материалов

Экономика Германии в 2022 году будет расти существенно медленнее, чем ожидалось ранее. По прогнозу мюнхенского института экономических исследований ifo, обнародованному во вторник, 13 декабря, до конца текущего года ВВП страны сократится на 0,5%, а в наступающем году ожидается стагнация. DW - о причинах и возможных последствиях такого развития событий.

"Восстановление экономики откладывается"

По данным министерства экономики ФРГ, одной из причин замедления роста немецкой экономики зимой 2021-2022 года станет распространяющийся сейчас в мире новый вариант коронавируса - омикрон. "На фоне текущей ситуации с пандемией конъюнктурные риски снова возросли", - констатировали в министерстве. Между тем в институте ifo обращают внимание и на другие негативные последствия пандемии: плачевное состояние ресторанного и гостиничного бизнеса, а также продолжающиеся проблемы с поставками комплектующих в сфере промышленности.

По оценке ifo, в наступающем году ВВП ФРГ увеличится лишь на 3,7% вместо ожидавшихся осенью 5,1%. "Мощное восстановление, которого мы ждали в 2022 году, откладывается", - признал в этой связи глава института Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). При этом прогнозы ifo на 2023 год более оптимистичны: по мнению экспертов института, за этот период ВВП Германии увеличится на 2,9%. Это в два раза больше, чем указывалось в прогнозах в сентябре.

В то же время в ifo ожидают дальнейшего роста инфляции: с 3,1% в 2021 году до 3,3% в 2022-м. "На этот показатель повлияют растущие расходы, связанные с задержками в поставках, а также отложенное приведение цен на товары в соответствие с растущими ценами на электроэнергию и ресурсы", - пояснили в ifo.

Проблемы машиностроительной отрасли

Особенно сильно влияют текущие условия на работу машиностроительных предприятий. Так, в Германии отраслевое объединение VDMA уже понизило ожидания роста объема производства в 2021 году до 7% вместо прогнозировавшихся экспертами летом 10%. По словам главы VDMA Карла Хойсгена (Karl Haeusgen), с января по октябрь 2021 года число заказов предприятиям увеличилось более чем на треть (34%), однако из-за проблем с поставками сырья и материалов увеличить объемы производства оказалось возможным лишь на 7,2%.

Глава VDMA Карл Хойсген

Глава VDMA Карл Хойсген

Между тем в Институте экономических исследований (IWH) в Галле полагают, что благодаря постепенному восстановлению цепочек поставок конъюнктура германского и мирового рынка начнет улучшаться с лета 2022 года. Однако из-за неопределенности в плане дальнейшего развития пандемии существенные риски для глобальной экономики сохраняются, указали аналитики. "Все зависит от того, насколько успешно нам удастся взять под контроль распространение омикрон-варианта", - отмечает замглавы IWH Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller).

Аналитики его института также ожидают стагнации экономики ФРГ этой зимой. Однако если весной эпидемиологическая ситуация улучшится, возрастет и частное потребление, что приведет к существенному улучшению конъюнктуры, указывают эксперты. По оценке IWH, в 2022 году ВВП Германии увеличится на 3,5%, а инфляция останется на уровне 2021 года - 3,1%.

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