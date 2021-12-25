Какие проблемы Евросоюз возьмет с собой в 2022 год

В преддверии 2022 года символом года минувшего для Европейского Союза стало одно слово - пандемия, борьба с которой была и останется доминирующей темой. "Пандемия продлится дольше, чем мы считали ранее", - заявил новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), как и Лаутербах дипломированный врач, сказала, что четвертая волна коронавирусной инфекции, накрывшая Европу в эти дни, достаточно тяжела, но в 2022 году нас может ждать еще более серьезное испытание.

Вакцинировать, вакцинировать и вакцинировать

Мы столкнулись с новой угрозой - вариантом "омикрон", заявила фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС должен бороться с ним путем наращивания темпов вакцинации. "Ученые говорят нам, что вакцинация и ревакцинация обеспечивают самую надежную защиту от COVID-19", - указала она и добавила, что ЕС заключил соответствующие контракты с компаниями-производителями и при необходимости вакцины могут быть адаптированы к мутациям.

В прошлом году Еврокомиссия закупила около одного миллиарда доз вакцин для граждан ЕС. Еще 350 миллионов были переданы международной кампании по вакцинации Covax Организации Объединенных Наций. В новом году ЕС продолжит закупку вакцин. "Цель на 2022 год - обеспечить, чтобы к середине года 70 процентов населения мира были полностью вакцинированы. Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где показатели вакцинации самые низкие в мире", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Процент вакцинированных во многих государствах ЕС слишком низкий

Брюссель в 2021 году закупал вакцину сначала вяло, а затем все более планомерно. После того, как весной спала очередная волна коронавирусной инфекций, наступило относительно спокойное лето. По всему Евросоюзу снова возобновилась ночная жизнь, открылись школы, стал доступен пляжный отдых. Однако средний уровень вакцинации в 66 процентов от числа взрослого населения, достигнутый в ЕС, оказался недостаточным для предотвращения осенью новой волны инфекции, и возникшей в некоторых странах-членах ЕС проблемы с нехваткой мест в больницах.

Очередь на вакцинацию в одном из городов Германии

Показатели вакцинации в ЕС сильно различаются: от 26% в Болгарии до 82% на Мальте. Однако ответственность за борьбу с пандемией несут сами входящие в ЕС страны: проведение кампании по вакцинации, введение ограничительных мер, организация тестирования на рабочих местах, в магазинах, ресторанах или школах. ЕС мог лишь со стороны наблюдать за безумной путаницей различных мер и правил. Но Брюсселю, по крайней мере, в значительной степени удалось сохранить прозрачность внутренних границ ЕС с помощью общеевропейского паспорта вакцинации.

Обязательная вакцинация в ЕС?

В Австрии и в Германии хотят ввести всеобщую обязательную вакцинацию. Греция, Италия и другие страны предусмотрели ее лишь для определенных профессиональных или возрастных групп. В 2022 году министрам здравоохранения стран ЕС предстоит срочно обсудить, имеет ли смысл вводить обязательную вакцинацию на всей территории Евросоюза. Ведь неминуемо возникает вопрос, захочет ли, например, Германия с обязательной вакцинацией разрешать въезд в страну невакцинированным гражданам ЕС из других государств.

Восстановление экономики и верховенство закона

Восстановление экономики, возобновившееся в ЕС в 2021 году, должно продолжиться и максимально расшириться в 2022 году. В какой-то момент необходимо также привести в порядок бюджеты стран-членов ЕС. Программа реконструкции ЕС стоимостью 750 миллиардов евро, из которой уже выплачиваются первые транши, служит инструментом восстановления экономики. Эта программа, впервые финансируемая за счет совместных долговых обязательств, в первую очередь принесет пользу странам на юге и востоке ЕС, прежде всего Италии.

Польша и Венгрия пока не получают никаких денег. Они представили свои инвестиционные программы, но Еврокомиссия не хочет платить до тех пор, пока не будет преодолен конфликт о верховенстве закона в Польше и Венгрии. 2021 год ознаменовался ожесточенным спором о правовой системе и основополагающих ценностях ЕС, которые открыто ставятся под сомнение или отвергаются национальными консервативными правительствами в Будапеште и Варшаве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не принимает многие общеевропейские ценности

В 2022 году могут окрепнуть центробежные силы внутри ЕС. Теперь, когда довольно умеренный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) покинула политическую сцену Европы, дело может дойти до решающей схватки. По крайней мере, об этом заявляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Одно можно сказать наверняка. С Меркель закончилась эпоха двусмысленности, неясности и замалчивания. Сейчас мы готовимся к битве с открытым забралом", - сказал Орбан по поводу смены правительства в Берлине.

Макрон планирует изменить Европу

В 2022 году все внимание будет приковано к Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле пойдет на перевыборы. Одновременно он будет занимать пост председателя Совета Европейского Союза. В предвыборной борьбе с политиками правого толка Макрон хочет показать, что он изменил Европу, как обещал. Прежде всего, французский лидер намерен сделать Евросоюз стратегическим, "суверенным" игроком во внешней политике. На "стратегическом саммите" весной 2022 года он планирует сплотить остальные правительства стран ЕС вокруг внешнеполитических целей в отношении Китая, США, России и остального мира.

Макрон видит союзника в новом немецком канцлере Шольце

Для этого внешняя и оборонная политика ЕС должна быть более взаимосвязанной. После довольно нерешительной Ангелы Меркель Макрон надеется найти союзника для своих планов в лице нового канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Первое испытание для "суверенной" Европы может наступить уже в начале 2022, когда, по различным оценкам, российский президент может вторгнуться в Украину. Как отреагирует ЕС? Как отреагирует НАТО? Страны Балтии и Польша уже давно требуют большей защиты - в том числе и со стороны Евросоюза.

Тлеющая драма: миграция

Вопросы миграции и предоставления убежища являются постоянным предметом споров в ЕС. Причем речь идет не только о ситуации на границе с Беларусью, но и на берегах Ла-Манша, Канарских островов, Италии, Греции. В 2021 году никаких решений принято не было. Принесет ли их 2022 год? Не впускать или принимать и распределять людей? Это по-прежнему важнейшие вопросы.

Между тем, сторонники жесткой линии в вопросах миграции, такие как, например, Балаж Орбан, вице-премьер венгерского правительства, могут себе представить ЕС без законов о предоставлении убежища. Нынешняя система не может остановить людей на границе, - утверждает Орбан. Тем временем международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет ЕС в дальнейшем пренебрежении правами человека и правами на получение убежище, а также в принуждении людей к опасным путешествиям.

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