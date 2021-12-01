Какова роль либералов в будущем правительстве Германии?

Формирование нового правительства Германии происходит по сценарию, возможность которого во время предвыборной кампании неоднократно ставил под сомнение глава либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). "Не могу себе такого представить", - говорил он о вероятности того, что после 16 лет Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ее Христианско-демократического союза (ХДС) Германией будут править социал-демократы (СДПГ), "зеленые" и СвДП.

Линднер во главе Минфина вызывает неприятные ощущения у "зеленых"

Однако именно это и произойдет в ближайшее время: три партии договорились о создании "светофорной коалиции"., называемой так по их политическим цветам. Больше всего убеждать однопартийцев в целесообразности такого союза пришлось "зеленым". В их рядах многие считают, что защита климата слишком слабо отражена в коалиционном соглашении. Широко распространено мнение, что на переговорах о повестке дня будущего правительства больше всех добилась либеральная СвДП. Это впечатление усиливается у "зеленых" за счет того, что министром финансов станет Кристиан Линднер. То есть самый малый из будущих партнеров по коалиции получает одно из самых влиятельных ведомств.

Посты в правительстве распределены сбалансировано

Так можно ли считать СвДП победителем в борьбе за посты в кабинете министров? А как быть с тематическими акцентами коалиционного соглашения? Самый важный пост - федерального канцлера - конечно же займет победитель на выборах.

Будущие министр финансов Кристиан Линднер (слева), канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек

Помимо будущего канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) у социал-демократов будет шесть министерств, у "зеленых" - пять, у свободных демократов - четыре. Это соотношение примерно соответствует результату на сентябрьских выборах в бундестаг: СДПГ набрала 25,7%, "зеленые" - 14,8% и СвДП - 11,5%.

Будущий министр финансов Кристиан Линднер "доволен" итогами коалиционных переговоров. Представляя 177-страничное соглашение, он говорил о будущем "центристском правительстве". По мнению Линднера, социал-демократы и "зеленые" могут "гордиться тем, о чем они договорились", они были "сильными переговорщиками с хорошими аргументами".

СвДП впервые не возглавит МИД

Слушая утверждения о том, что СвДП на коалиционных переговорах добилась большего, чем другие партии, следует обратить внимание на распределение министерств между ними. Помимо финансов, либералы будут отвечать за юстицию, транспорт, цифровые технологии и образование. Эти сферы наиболее подходят политической силе, которая всегда была особо привержена отстаиванию гражданских прав и свобод. В ходе предвыборной кампании СвДП, кроме того, призывала сделать образование в Германии "лучшим в мире".

Чего не хватает СвДП в этот раз, так это "международного" министерства в классическом смысле этого слова. Во всех правительствах, в которых СвДП участвовала с 1949 года, ее представитель возглавлял МИД. В новом правительстве этот пост во второй раз в истории достанется "зеленым" и впервые женщине - сопредседателю партии Анналене Баербок (Annalena Baerbock). А Минобороны и министерство экономического развития возглавят представители СДПГ.

Можно, конечно, и Минфин отнести к числу ведомств, имеющих большое международное значение. В подтверждение этой мысли можно привести вопросы регулирования финансовых рынков или введения глобального минимального налога, в переговорах по которым будущий канцлер Германии Олаф Шольц участвовал в качестве министра финансов.

С этой точки зрения СвДП будет заметна и влиятельна и за пределами Германии. Это еще более верно для "зеленых", которые в "светофорной коалиции" возглавят министерство иностранных дел и Минэкономики, которое теперь будет отвечать еще и за защиту климата.

Нет повышению налогов, но увеличение минимальной зарплаты

А как насчет основных тем коалиционного соглашения? Будущий министр финансов Кристиан Линднер еще в ходе предвыборной кампании заявлял, что повышения налогов правительством с участием СвДП не будет. В то же время СДПГ и "зеленые" выступали за увеличение налогового бремени для граждан с высокими доходами. Так победила СвДП? Да и нет. Потому что либералы хотели снижения налогов. Но это желание невыполнимо, учитывая многомиллиардные долги государства в результате пандемии коронавируса.

Тот факт, что "долговой тормоз" (направлен на предотвращение роста госдолга), закрепленный в конституции Германии, не должен применяться до 2023 года, можно интерпретировать как компромисс между тремя участниками новой коалиции. Что касается минимальной заработной платы, СвДП была вынуждена уступить пожеланиям СДПГ и "зеленых". Установленный законом нижний уровень заработной платы должен повыситься с 9,60 до 12 евро в час. СвДП в целом скептически относится к минимальной заработной плате как таковой.

СвДП войдет в правительство после четырехлетнего перерыва

Неужели соглашение "светофорной коалиции" имеет более желтую окраску, как некоторые думают? Или красный и зеленый цвета светятся так же ярко? Каждый ответит на этот вопрос, исходя из своих целей и надежд. На первый взгляд кажется, что СвДП выглядит самой довольной результатами переговоров. В СДПГ и у "зеленых" коалиционное соглашение резко критикуют молодежные организации.

На презентации коалиционного соглашения Кристиан Линднер заявил об общей задаче по модернизации Германии: "Мы формируем коалицию, в которой три партнера не ограничены тем, что было несовместимо в их программах". Результатом поиска компромисса стал девиз "Смелее к прогрессу". Так называется коалиционное соглашение. После избрания федеральным канцлером, намеченного на следующую неделю, Олаф Шольц представит свой кабинет, в который войдут четыре представителя СвДП. В последний раз партия входила в правительственную коалицию с 2013 по 2017 год.

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