Президент ФРГ Штайнмайер заявил о готовности идти на второй срок

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил о готовности выставить свою кандидатуру на второй срок на будущих выборах главы государства, которые намечены на февраль 2022 года. "Я хотел бы возглавить нашу страну на пути в будущее после пандемии, будущее, которое, наконец, вырисовывается", - сказал Штайнмайер в пятницу, 28 мая.

По его словам, пандемия оставила глубокие раны в обществе, и Штайнмайер "хотел бы помочь их залечить". Федеральный президент не определяет политический курс, однако он способен "наводить мосты", сказал Штайнмайер. По его словам, быть на посту главы государства - честь, радость и огромный вызов. Штайнмайер был избран президентом Германии в 2017 году.

Социал-демократы, "зеленые" и либералы выразили готовность поддержать его кандидатуру. Блок консервативных партий ХДС/ХСС дал понять, что определится с кандидатом в президенты после выборов в бундестаг, которые запланированы на сентябрь 2021 года.

По словам Штайнмайера, он осознает, что в настоящий момент политические партии сконцентрированы на парламентских выборах. Однако этим заявлением он хотел четко обозначить свою позицию в этом вопросе. "Я знаю, что не могу рассчитывать на поддержку большинства в Федеральном собрании, однако я иду на выборы не из удобства, а по убеждению", - сказал 65-летний политик. "Уверенности (в результатах выборов. - Ред.) в демократии не бывает, в том числе и в случае выборов федерального президента. Однако это ее сильная сторона, а не недостаток", - отметил он.

Президент ФРГ избирается сроком на пять лет и может быть избран повторно лишь один раз. Президент Германии избирается Федеральным собранием, которое состоит из всех депутатов бундестага и такого же количества выборщиков, избираемых парламентами федеральных земель.

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