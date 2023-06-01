Одна сосиска в месяц! или Новые рекомендации для немцев

Лето, солнце, отпуска - миллионы немцев открыли долгожданный грильный сезон. Однако многим могут испортить аппетит планы Немецкого общества по вопросам питания. Как соообщает газета Bild, в ее распоряжении находятся выдержки из еще не принятого документа о новой пищевой стратегии, согласно которой немцам предложат сократить употребление мяса до 10 граммов в день. Или, другими словами, - съедать не более одной колбаски в месяц.

Новая стратегия

Новая стратегия федерального правительства в области питания должна быть вынесена на обсуждение в июне. В частности, она может включить новые рекомендации Немецкого общества по вопросам питания. Что касается мяса, то до сих пор немцам рекомендовали употреблять не более 600 гр в неделю и, по возможности, соблюдать вегетарианские дни. По статистике, каждый немецкий бюргер сегодня съедает в среднем 109 гр мяса в день: 50 гр колбасных изделий, 40 гр красного мяса и 19 гр мяса птицы.

Сообщение о новых рекомендациях по потреблению мяса появилось в издании Lebensmittelzeitung . "Это безумие, и невыполнимо", - так прокомментировал эти сообщения газете Bild директор Ассоциации молочной промышленности Экхард Хойзер (Ekhard Heuser). Теоретически никто не обязан придерживаться директивы как таковой. Но на практике те же столовые могут вынудить это сделать под угрозой аннулирования какого-либо важного сертификата. "Но если вы больше не сможете получить карривурст в столовой, вы пойдете за чипсами в магазин перед ней", - иронизирует Хойзер.

Самое низкое потребление мяса за 30 лет

Тем временем, и без новых рекомендаций, немцы уже стали есть меньше мяса. В 2022 году его потребление упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. По предварительным данным Федерального информационного центра сельского хозяйства , в 2022 году в среднем каждый житель Германии съел по 52 кг мяса. Это примерно на 4 кг меньше, чем в предыдущем году. Если говорить о предпочтениях, то немцы чаще всего едят свинину - в 2022 году она составила более половины всего потребляемого мяса. Далее следует птица - 12,7 кг, и говядина - 8,7 кг на душу населения за год. Больше всего мяса едят в Баварии, а меньше всего - в земле Рейнланд-Пфальц.

Все больше немцев предпочитают вегетарианские сосиски и овощи на гриле Фото: Christin Klose/picture alliance/dpa-tmn

Но важно ли вообще есть мясо? Научно подтверждено, что оно обеспечивает организм всеми важными питательными веществами. В нем содержится около 22 процентов биологически ценных животных белков, незаменимые аминокислоты, которые организм человека не может производить сам, железо, цинк, селен и витамины группы В, а также коллаген и эластан, полезные для связок и суставов. В то же время, согласно данным Statista, в 2022 году около 9 миллионов немцев не ели мясо и называли себя вегетарианцами - это на полмиллиона больше, чем годом ранее. Почему же все больше людей отказываются от этого полезного продукта?

Повышение цен и проблемы с имиджем

Одна из причин, по мнению директора Ассоциации мясной промышленности Хайке Харстик (Heike Harstik), - это рост цен. Согласно статистике , в 2022 году мясо подорожало во всем мире. В Германии примерно на 14,5 процента. При этом больше всего выросли цены на птицу - на 23 процента по сравнению с предыдущим годом. "Совершенно очевидно, что такая инфляция влияет на покупательское поведение", - сказала Харстик в интервью агентству dpa.

Еще один из факторов - мясная промышленность, и особенно отрасль свиноводства, страдает от проблем с имиджем. В последние годы в СМИ и соцсетях появилось множество негативных сообщений об условиях содержания животных и занижении оплаты труда работников мясокомбинатов, что тоже могло повлиять на ситуацию.

Наряду с этим люди явно стремятся вести более здоровый образ жизни, частью которого является снижение или полный отказ от потребления мяса и переход на растительную пищу. По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, примерно 58 процентов выращенного в Германии зерна попадает в кормушки для свиней и крупного рогатого скота. Сократив количество животных, может появиться больше зерна для экспорта в нуждающиеся страны.

Снижение поголовья скота и птицы могло бы сгладить и негативные экологические последствия промышленного животноводства: уменьшить выбросы парниковых газов, наличие нитратов в грунтовых водах, вырубку лесов под пастбища и т.д.

Полезны ли на самом деле заменители мяса?

Выбор альтернатив мясу в последние годы невероятно вырос. Супермаркеты с многометровыми полками, заполненными продуктами без мяса - колбасками из тофу, вега-бургерами и шницелями и многими другими - встречаются в городах Германии на каждом углу. И их ассортимент пополняется новыми наименованиями чуть ли не каждую неделю. В то же время производство заменителей мяса в Германии пока не поставлено на поток. Их доля рынка составляет около двух процентов. Однако спрос стремительно растет и производство расширяется. По данным Федерального статистического ведомства, в 2021 году в Германии было выпущено около 98 тысяч тонн продуктов-заменителей мяса, а количество наименований товаров увеличилось на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Мясо без свиней и коров? В Высшей школе немецкого города Ройтлинген мясо "делают" на 3D-принтере Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

Помимо преимуществ для окружающей среды, климата и благополучия животных, производители утверждают, что заменители мяса полезны для здоровья, потому что в них высокое содержание белка и мало жира, много витаминов и ценных веществ. Можно ли доверять этим заявлениям?

Многочисленные исследования показывают, что употребление большого количества мяса может иметь негативные последствия для здоровья. Оценив более 800 научных исследований, Международное агентство по изучению рака связало высокое потребление красного мяса и колбасных изделий с повышенным риском заболеть раком толстой кишки, простаты и поджелудочной железы. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения считает, что замена мяса растениями определенно целесообразна с медицинской точки зрения. К примеру, вегетарианский шницель содержит больше так называемых "хороших жиров" - ненасыщенных жирных кислот, полезных для здоровья, - чем оригинальный.

Впрочем, это не означает автоматически, что новые продукты-заменители улучшают баланс здоровья. По наблюдениям экспертов по питанию из Центра потребительских консультаций в Берлине (Verbraucherzentrale), в продуктах-заменителях часто содержится больше соли, чем в сопоставимых мясных продуктах. Кроме того, в них часто включают добавки, загустители, антиоксиданты и стабилизаторы. В этом случае сложно говорить о пищевой ценности и полезности для здоровья продуктов-заменителей мяса на растительной основе. Многие эксперты по питанию советуют не есть такие продукты чаще одного-двух раз в неделю, а также, как и в случае с другими продуктами промышленного производства, внимательно просматривать список ингредиентов и таблицу их пищевой ценности. Ну а тот, кто хочет быть абсолютно уверен в том, что он ест, может самостоятельно готовить альтернативу мясу на растительной основе. Например, вегетарианскую "колбасу" в домашних условиях легко сделать из вареного нута, желатина и свекольного сока.

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