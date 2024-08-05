Маск заявил о вживлении мозгового чипа второму человеку

Компания Neuralink имплантировала устройство для связи с компьютером в мозг еще одного пациента с травмой спинного мозга, заявил Илон Маск.

Компания Neuralink Илона Маска успешно имплантировала в мозг второго добровольца устройство для связи с компьютером, разработанное для того, чтобы дать возможность парализованным людям использовать цифровые устройства силой мысли. Речь идет о пациенте с травмой спинного мозга, сообщило агентство Reuters в воскресенье, 4 августа, со ссылкой на заявление Маска.

По этим данным, 400 электродов в имплантированном нейрочипе работают. На сайте Neuralink сообщается, что в чипе использованы 1024 электрода.

Вживляемое устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом подобно слуховому аппарату. От капсулы к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов.

Первый чип был вживлен в январе

В конце января 2024 года мозговой чип был вживлен мужчине, парализованному ниже плеч в результате несчастного случая во время дайвинга. Он мог играть в видеоигры и шахматы, делая ходы с помощью мыслей, пользоваться интернетом и публиковать посты в соцсетях.

Через месяц после операции разработчики заметили сбои в работе устройства. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), большинство из нитевидных электродов чипа сместились и перестали считывать сигналы. После этого Neuralink заявил о намерении имплантировать чип глубже в моторную кору мозга второго добровольца, чтобы избежать повторения проблемы. В мае компания получила разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США на вживление чипа второму добровольцу.

До конца 2024 года Neuralink рассчитывает имплантировать устройства 10 добровольцам, а также подать заявки на проведение испытаний со своими чипами в Канаде и Великобритании, пишет WSJ.