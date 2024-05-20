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Neuralink разрешили вживить чип в мозг второму добровольцу

Даниил Сотников
20 мая 2024 г.

Регулятор США одобрил изменения в процесс имплантации чипа Neuralink после проблем с устройством, возникших у первого участника испытаний.

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Логотип компании Neuralink
Логотип компании Neuralink Фото: NurPhoto/IMAGO

Компания Neuralink Илона Маска получила разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) на вживление чипа для прямой связи с компьютером в мозг второго добровольца. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal в понедельник, 20 мая.

Маск написал в соцсети X, что компания уже начала принимать заявки от всех, кто хочет стать вторым реципиентом мозгового чипа. "Это наш кибернетический мозговой имплант "Телепатия", который позволяет вам управлять своим телефоном и компьютером, просто думая", - написал Маск.

Вживляемое устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов.

Попытка исправить проблемы первого испытания

Как пишет WSJ, американский регулятор одобрил изменения в процесс имплантации чипа Neuralink, предложенные компанией после проблем с устройством у первого участника испытаний Нолана Арбо. Мужчине, парализованному ниже плеч, вживили чип в конце января 2024 года. В марте Neuralink опубликовала видеоролик, где видно, как он играет в шахматы, делая ходы с помощью мыслей.

Через месяц после операции разработчики заметил сбои в работе устройства. По данным WSJ, большинство из нитевидных электродов чипа сместились и перестали считывать сигналы. Теперь Neuralink собирается имплантировать чип глубже в моторную кору мозга второго добровольца, чтобы избежать повторения проблемы.

До конца 2024 года Neuralink рассчитывает имплантировать устройства 10 добровольцам, а также подать заявки на проведение испытаний со своими чипами в Канаде и Великобритании, пишет WSJ.

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