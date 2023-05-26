Компании Маска разрешили испытывать на людях чипы для мозга

Компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink, создающая чипы для мозга, получила разрешение проводить клинические испытания. "Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - Ред.) на запуск нашего первого клинического исследования на людях", - сообщила Neuralink в микроблоге Twitter в пятницу, 26 мая.

В сообщении выражена уверенность в том, что технология Neuralink позволит помочь многим людям. Компания также сообщила, что набор желающих участвовать в первых клинических испытаниях еще не начат, но дополнительная информация будет обнародована в ближайшее время.

В начале марта агентство Reuters, ссылаясь на нынешних и бывших сотрудников Neuralink сообщало, что FDA отказало Маску и его компании в просьбе испытывать чипы на людях. Агентство тогда обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить опыты.

Передача сигналов мозга по Bluetooth

Neuralink - компания Маска по разработке нейрочипа. Он позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Таким образом, с его помощью можно будет напрямую управлять компьютером или смартфоном. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса.

По словам Маска, чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже заставить мозг работать эффективнее. Первые испытания уже проведены на крысах и обезьянах и были успешными, утверждал предприниматель.

В декабре Reuters сообщал о расследовании в отношении Neuralink из-за жалоб на жестокое обращение с животными. Сотрудники компании утверждали, что испытания на животных проводятся в спешке и приводят к их страданиям и гибели. В распоряжении агентства оказались десятки документов Neuralink, свидетельствующие о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество животных, тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов.

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