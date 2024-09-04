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Нейробиолог из Франкфурта разгадала тайну нейронов

Лена Шмиц
4 сентября 2024 г.

Лауреат премии Кёрбера Эрин Шуман - глава Института исследований головного мозга Общества Макса Планка во Франкфурте-на-Майне. Она обнаружила механизм, являющийся основой для процессов обучения и памяти.

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Лауреат премии Кёрбера Эрин Шуман
Лауреат премии Кёрбера нейробиолог Эрин ШуманФото: Marcus Gloger/Körber-Stiftung

Американский психолог и нейробиолог Эрин Шуман (Erin Schuman) стала лауреатом немецкой премии Кёрбера  (Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft) - одной из самых престижных европейских наград в сфере науки. Уроженка Калифорнии с 2009 года руководит расположенным во Франкфурте-на-Майне Институтом исследований головного мозга, который входит в Общество имени Макса Планка (Max-Planck-Gesellschaft). Эрин Шуман - пионер нейробиологии - революционировала понимание работы нейронов, говорится в обосновании жюри.

Она обнаружила локальный синтез белков в головном мозге: этот механизм является ключевым для процессов обучения и памяти. Протеины - важнейший компонент всех клеток. В головном мозге они образуют основу для взаимодействия миллиардов нейронов друг с другом, а также отвечают за сохранение воспоминаний и за то, чтобы структура мозга могла развиваться и оставаться пластичной. До открытия, совершенного Эрин Шуман, оставалось загадкой то, как миллионы необходимых белков возникают и распределяются в нейронах.

Премиальный фонд - 1 миллион евро

Немецкий Фонд Кёрбера (Koerber-Stiftung) присуждает одноименную награду с 1985 года. Ежегодно ею отмечают инновационную и многообещающую исследовательскую работу ученых в Европе. В прошлом году ее лауреатом стала немецкий информатик и исследовательница искусственного интеллекта Корделия Шмид (Cordelia Schmid). Восемь ее лауреатов позднее получили Нобелевскую премию. Премиальный фонд составляет 1 миллион евро.

Эрин Шуман премия будет вручена 20 сентября в городской ратуше Гамбурга. Полученные средства ученая планирует потратить на исследование изменений в белках нейронов, вызванные заболеваниями, и поиск новых возможностей лечения таких генетических заболеваний головного мозга, как болезнь Хантингтона и синдром Мартина-Белл.

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