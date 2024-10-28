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Германии не хватает директоров школ

Марина Борисова
28 октября 2024 г.

Немецким школам хорошо знакома проблема нехватки кадров. На данный момент в Германии не могут найти более тысячи директоров школ.

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В классе немецкой школы
Немецким школам не хватает не только учителей, но и директоровФото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Более тысячи школ в Германии остаются без директоров. Причина: нехватка квалифицированных кадров - учебные заведения не могут найти подходящих кандидатов для школ. Таковы результаты опроса, опубликованного газетой Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) в понедельник, 28 октября. Согласно опросу, в настоящий момент по всей стране 1286 вакансий директора школы остаются незанятыми или на них находятся врио.

Нехватка персонала для немецких школ - знакомая проблема

Больше всего вакансий главы учебного заведения в данный момент предлагает самая густонаселенная земля - Северный Рейн - Вестфалия. Ровно четверть всех вакансий приходится на нее. Немецкие чиновники в федеральной столице Дюссельдорфе объясняют такую нехватку кадров в школах общим дефицитом преподавательского персонала в стране, который будет невозможно покрыть еще несколько лет. Надо отметить, что Северный Рейн - Вестфалия уже в прошлом году стал абсолютным рекордсменом по числу незанятых вакансий в преподавательской среде: в 2023 году здесь недосчитались 8000 преподавателей. Для сравнения: в Берлине свободными были 800 вакансий.

Табличка на школе
Более тысячи вакансий директора школы остаются незанятымиФото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

То, что немецким школам не хватает преподавателей, известно уже давно. В 2023 году немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что по всей стране насчитывается более 12 тыс. вакансий. Глава Немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) уже тогда назвал такую оценку дефицита кадров "опрометчивой". По его подсчетам, ситуация еще хуже: реально стране не хватает от 32 тыс. до 40 тыс. учителей. Цифру в 12341 он назвал "слишком приукрашенной".

Поэтому тот факт, что немецким школам не хватает руководителей, вписывается в общую картину дефицита квалицифированных кадров. В Баден-Вюртемберге на данный момент 221 вакансия директора школы. В Нижней Саксонии - 162. Меньше всего свободных вакансий директора школы в Гамбурге - всего 6. Некоторые земельные министерства не захотели предоставлять точной информации о дефиците кадров - например, Гессен.

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