За что немцы критикуют свою систему образования

Каким критериям должна соответствовать хорошая система образования? И насколько эти представления далеки от реальности? Новый репрезентативный опрос показал, что немцы вовсе не в восторге от качества образования.

Хорошая система образования - залог прекрасного будущего Германии, в этом уверено большинство немцев. Общественные дискуссии наглядно показывают, что эта тема волнует многих. Но что немцы вкладывают в понятие "хорошее образование" и насколько их ожидания расходятся с действительностью?

Ответы на эти вопросы дает новый репрезентативный опрос Института изучения общественного мнения в Алленсбахе (Institut für Demoskopie Allensbach). Исследование было проведено по заказу образовательного фонда Deutsche Telekom Stiftung. В июле этого года были опрошены 1000 человек старше 16 лет. Исследователи отдельно выделили родителей детей школьного возраста.

Образование - фундамент демократического общества, уверены немцы

90 процентов респондентов считают хорошее образование фундаментом демократического общества. Благосостояние страны большинство немцев связывают именно с этим фактором. Больший вес имеет только подготовка квалифицированных кадров, что, впрочем, частично также относится к сфере образования. На третьем месте среди критериев, которые, по мнению немцев, будут определять благополучие в будущем, - наличие доступного жилья.

При этом 80 процентов респондентов думают, что политика делает недостаточно для образования. Как отмечают исследователи, по сравнению с предыдущими годами критика стала громче, а недовольство населения предпринимаемыми мерами явно выросло. Абсолютное большинство родителей и населения в целом требуют решения проблемы с нехваткой учителей.

Что немцы думают о своей системе образования

Главные вопросы, которые был заданы респондентам, звучали примерно так: Что для вас - хорошая система образования? Каковы критерии? Что в действительности соответствует этим представлениям?

Первое, что бросается в глаза при анализе результатов опроса, - это то, что ожидания сильно расходятся с реальностью. 91 процент респондентов заявили, что хорошая система образования должна обеспечивать равные шансы всем детям. И только каждый четвертый считает, что в реальности равные шансы есть у всех. На втором месте в списке ключевых критериев, которым должна отвечать качественная система образования, - профессиональный кадровый состав.

Самую низкую оценку немецкая система образования получила в пункте единых стандартов. 70 процентов опрошенных заявили, что для них этот критерий важен, но вот только пять отметили, что система образования отвечает этому критерию в реальности. Здесь надо сказать, что немецкая система образования в целом выстроена децентрализованно. Все вопросы решаются на уровне федеральных земель - и даже единых учебников в Германии не существует.

Проблемной зоной немецкого образования явно остается использование цифровых технологий. Здесь явно наблюдается большое расхождение между реальностью и ожиданиями населения. Только 11 процентов респондентов довольны тем, как немецкие школы оснащены на данный момент технически. Поэтому неудивительно, что только каждый десятый респондент отметил, что преподаватели немецких школ владеют современным технологиями.

Школа и университет должны обеспечивать хорошую подготовку к профессиональной деятельности, считают большинство немцев. И только 11 процентов заявили, что это соответствует действительности.

Где же ожидания наиболее близки к реальности? Образование должно обеспечивать общую базу и давать фундаментальные знания - в этом пункте разрыв в ответах был не такой большой: 76 процентов считают, что это критерий хорошего образования, и примерно четверть заявили, что такова ситуация и в реальности.

Немецкое образование в международном сравнении

Немецкие исследователи общественного мнения спросили у населения о международных рейтингах. 67 процентов опрошенных считают, что такие исследования как PISA полезны и поддерживают участие немецких школ в международных исследованиях. Среди родителей детей школьного возраста эта доля была даже выше. Однако почти половина родителей и больше 50 процентов всех респондентов сомневаются в том, что тесты и сравнение с другими странами способны изменить ситуацию к лучшему.