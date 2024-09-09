Школьники требуют лишить Гитлера звания почетного гражданина

4000 городов в Германии во времена "третьего рейха" присудили "фюреру" звание почетного гражданина. Лишь некоторые лишили его этого титула посмертно. Немецким школьникам не дает покоя эта страница в истории их города.

Несколько месяцев назад ученикам немецкой гимназии в Бад -Хоннефе (Siebengebirgs-Gymnasium) пришла в голову идея начать самим писать историю. Чего же хотят школьники? Их город с населением в 25 тысяч человек, расположенный недалеко от Бонна, должен официально отказаться от своего почетного гражданина - диктатора "третьего рейха" Адольфа Гитлера (Adolf Hitler).

Как школьники восприняли тот факт, что Гитлер был почетным гражданином их города

Кати, Лилли, Ронья, Миа и Селин - ученицы 10-го класса. Они представляют интересы школы и вместе с учителем Томасом Роттом (Thomas Rott) хотят показать свою твердую позицию против идей правого толка: "Мы живем в этом городе, поэтому нам, конечно, небезразлично его прошлое. Мы задались вопросом, можем ли мы сегодня как-то повлиять на историю и на тот факт, что у города почетный гражданин - Гитлер. К этой теме мы подошли благодаря нашему учителю. И каждый из нас взял и написал по электронной почте бургомистру".

Устная инициатива школьников переросла в заявку, которую подписали 1363 человека, что составляет примерно пять процентов от всего населения Бад-Хоннефа и является пороговым числом для того, чтобы городской совет вынес инициативу на голосование. Это стало колоссальным успехом для школьников, которые собирали подписи по всему городу, рассказывая его жителям о темной странице в истории.

"Большинство людей, с которыми мы разговаривали, ничего не знали о том, что Гитлер был почетным гражданином. Многие сразу поставили свою подпись под нашей инициативой, - рассказывает староста класса. - Если бы нам кто-то год назад сказал, что мы сможем своим маленьким классом добиться таких больших результатов, мы бы в это ни за что не поверили. Как раз в социальных сетях сейчас много праворадикалов, и с этим надо бороться".

Гитлер был почетным гражданином в 4000 городах

Бад-Хоннеф сделал Адольфа Гитлера своим почетным гражданином 5 апреля 1933 года - спустя месяц после того, как на выборах в рейхстаг в сентябре 1930 года Национал-социалистской рабочей партии Германии (НСДАП) во главе с Гитлером удалось увеличить число своих мандатов с 12 до 107, а коммунистам - с 54 до 77. Таким образом, правые и левые экстремисты вместе завоевали почти треть мест в парламенте. Бад-Хоннеф стал одним из первых городов, отдавших честь "фюреру". К 1934 году их было уже 4000 тысячи.

И хотя статус почетного гражданина, которым при жизни был наделен диктатор нацисткой Германии, был аннулирован автоматически после того, как 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством, официально сам город Бад-Хоннеф так и не отозвал его. Учитель Томас Ротт рассказал DW, что при поиске информации помимо благодарственного письма Гитлера они наткнулись на протокол заседания городского совета от 1983 года. "Круг избирателей, поддерживавших партию "зеленых", подал заявку, которая не была принята к голосованию. Это стало для нас поводом взяться за это дело", - рассказывает о предыстории вопроса учитель.

Учеников немецкой гимназии во всех городских администрациях ждали открытые двери, и к их инициативе чиновники отнеслись серьезно и с интересом. Городский архивариус Йенс Кремб (Jens Kremb) занялся изучением документов и нашел то самое благодарственное письмо "фюрера". Этот документ сохранился, несмотря на то, что, когда войска США вошли в город в марте 1945 года, многие документы и свидетельства были сожжены.

Архивариус Йенс Кремб показывает ученикам исторические документы Фото: Thomas Rott

Школьники пришли в городскую ратушу на встречу с бургомистром Отто Нойхоффом (Otto Neuhoff). Немецкий политик был очень рад активности молодежи: "Мы гордимся этими учениками, это прекрасная инициатива. До них донесли мысль, что самоэффективность в политике возможна. Они вынесли урок из выборов на востоке страны(в Тюрингии и Саксонии у правопопулистской "Альтернативы для Германии" - рекордные результаты. - Ред.) и осознали, что в демократии не бывает жертв каких-то обстоятельств. Всегда можно проявить собственную инициативу".

Поэтапное переосмысление нацистского прошлого в Германии

В прошлом уже несколько коммун и городов дистанцировались от своего "почетного" гражданина из темного прошлого. Это был не только процесс переосмысления своей собственной истории, но еще и явный знак протеста против распространения ультраправых настроений в немецком обществе. Переосмысление прошлого в Германии происходит волнами, говорит Томас Шлеммер (Thomas Schlemmer) из Института новейшей истории. Первая волна началась сразу после окончания Второй мировой войны. На севере Германии в Киле, например, Гитлера посмертно лишили звания почетного гражданина - это произошло сразу в декабре 1945 года.

Благодарственное письмо от "фюрера", датированное 3 мая 1933 годом Фото: Stadtarchiv Bad Honnef

Томас Шлеммер описывает дальнейшее развитие: "В 1945 и 1946 годах мы имеем дело с ломкой политической системы, связанной как с союзниками по антигитлеровской коалиции, но и с политической волей элит. Отсюда идет переименование улиц и площадей, ведь в стране на том этапе практически не найти общины, улицы и площади, которые не носили бы имя Адольфа Гитлера. Но антинационал-социалистический импульс в послевоенный период более или менее быстро угас в 1948-1950-е годы".

Как отмечает немецкий историк, вскоре в Германии наблюдалось другое явление: многие ответственные за зверства нацистов внезапно почувствовали себя невинными людьми, которых обманом, под давлением небольшой клики национал-социалистов вокруг Гитлера, заставили делать то, чего они на самом деле не хотели. Таким образом Германия отложила переосмысление своей истории на десятилетия. "В 1970-1980-х года формальный ответ был таков: с самоубийством Гитлера его статус почетного гражданина был автоматически аннулирован, что снимает все вопросы", - объясняет распространенное в то время убеждение эксперт из Института новейшей истории. "Но в то же время конфронтация с нацистским прошлым получила новый импульс в январе 1979 года - с выходом в эфир американского сериала "Холокост". Профессиональные историки и просто любители, интересующиеся этой тематикой, преподаватели и студенты, - внезапно круг тех, кто захотел разобраться с нацистским прошлым страны, стал расти", - говорит Шлеммер.

Важно начать - это уже символический знак

Именно в это время, 40 лет назад, Бад-Хоннеф предпринял первую неудачную попытку дистанцироваться от почетного гражданина Адольфа Гитлера. Теперь, спустя 91 год после того, как Гитлеру был присвоен этот статус, город хочет наконец-то закрыть бесславную главу в своей истории. Для Томаса Шлеммера этот шаг хоть и запоздалый, но с большим символическим значением, а главное, считает он, - это отражение процессов, которые сейчас наблюдаются по всей стране, где многие выступают против правого экстремизма.

Однако еще большее значение имеет то, какой урок мы вынесем для настоящего, говорит немецкий историк: "Что конкретно привело тогда к разрушению демократии? Чему можно научиться из этого опыта, когда нам сегодня снова предстоит ее защищать? Такие акты символического дистанцирования представляют огромную возможность углубиться в изучение своей истории периода 1930-1950-х годов, выходя за рамки проблемы со званием почетного гражданина, присужденного Гитлеру.