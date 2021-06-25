Коронавирус: в Германии менее 600 случаев заражений за сутки

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 181 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 165,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 26 июня (время московское).
В Германии менее 600 случаев заражений за сутки
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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 592 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 726 172 случая заражения. За последние 24 часа скончались 68 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 746. Выздоровели более 3,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.
За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 5,9 случая заражения (днем ранее - 6,2). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.
Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, часто бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.
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Во время выпускного парада суворовцев в Москве
Причиной стремительного роста числа инфицированных коронавирусом в России стало массовое игнорирование профилактических мер. Об этом агентству ТАСС заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Полное пренебрежение правилами и мерами профилактики создает все условия для дальнейшего распространения коронавируса", - подчеркнула Пшеничная.
С начала пандемии коронавирусом в России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064.
В России впервые выявили инфицированного вариантом "дельта плюс"
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Условная модель мутированного коронавируса
В России впервые выявили человека, инфицированного вариантом коронавируса AY.1, который называют "дельта плюс". Об этом сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на заместителя директора санкт-петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. По ее словам, этот случай пока единственный и, скорее всего, завозной. Она также заметила, что нет оснований утверждать, что этот вариант коронавируса более опасный или смертельный, чем другие известные варианты.
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В Бразилии за сутки выявлены 79 277 случаев заражения коронавирусом, скончался 2001 пациент. С начала пандемии COVID-19 в стране в общей сложности подтверждено более 18,3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 511 142 пациента, выздоровевшими считаются более 16,5 миллиона ранее инфицированных. В стране проживают более 214 млн человек.
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Министерство образования и науки РФ подтвердило право вузов заселять в общежития только вакцинированных студентов либо тех, у кого имеются медицинские показания против прививки от коронавируса.
"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства, прокомментировавшей соответствующее решение Финансового университета при правительстве России. Данный вуз обязал студентов при заселении в общежития предоставлять справку о вакцинации или медицинский отвод.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 25 июня >>>
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Автор: Андрей Гурков