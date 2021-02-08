Какие вакцины призваны остановить пандемию (фотогалерея)

2021 год пройдет под знаком глобальной вакцинации от Covid-19. Прививать население планеты будут препаратами, созданными учеными и компаниями разных стран. О них - в фотогалерее DW.
Будет ли немецкая компания IDT Biologika выпускать российскую вакцину? Если на подготовку уйдут 4-5 месяцев, то нынешний острый дефицит прививок в ЕС к тому времени закончится.
Утверждения о том, что прививки от коронавируса приводят к смерти, появились после ряда смертельных случаев в домах престарелых в разных странах. DW проверила, можно ли им доверять.
Евросоюз не может получить в полном объеме заказанную у компании AstraZeneсa вакцину от коронавируса. Почему так происходит, при чем здесь Великобритания и что будет делать ЕС?
К производству вакцины BioNTech/Pfizer подключаются немецкие, американские, французские и швейцарские компании. Несколько заводов готовятся к массовому выпуску препарата CureVac.
Российской вакцины "Спутник V" не хватает, чтобы обеспечить ей всех желающих. О том, как в РФ планируют увеличивать производство препарата - в материале DW.
Действительно ли безопасны вакцины от коронавируса, разработанные в рекордные сроки? Какие поствакцинальные реакции и какие побочные эффекты ожидают пациента - в обзоре DW.
Китайские вакцины против коронавируса проходят испытания во многих странах. Некоторые препараты уже закупают за рубежом, например, в Украине, ОАЭ и Сербии. Насколько они действенны и безопасны?