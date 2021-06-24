Коронавирус: ФРГ ужесточает условия въезда из России

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, свыше 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 25 июня (время московское).

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Посольство Франции в РФ сообщило о приостановке приема заявок на продление шенгенских виз. "Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трех до пяти лет, выданных Францией и истекших во время пандемии", - цитирует ТАСС заявление представителя дипмиссии. По этим данным, решение связано с внесением России в список стран красной зоны, означающее ужесточение условий въезда во Францию. 1 июня генеральное консульство Франции в Москве возобновило прием заявок на продление пятилетних шенгенских виз.

Германия ужесточила правила въезда из РФ

Паспорта РФ

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Германия ужесточает правила въезда из России. Институт имени Роберта Коха сообщил, что внес РФ, а также Португалию в список стран, в которых активно распространяются новые варианты коронавируса. Для въезжающих с территории данных стран действуют жесткие правила, включающие 14-дневный карантин, длительность которого нельзя сократить после отрицательного теста и который обязателен, в том числе для полностью вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию. Кроме того, авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам разрешено перевозить из этих стран только пассажиров с гражданством или видом на жительство Германии, отмечает dpa. Одновременно из этого списка исключены Нидерланды, Дания и Люксембург.

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Всемирная организация здравоохранения призвала не делать обязательным требованием для поездок между странами сертификат о вакцинации от коронавируса. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указал на неравенство стран при распределении вакцин. Кроме того, пока не до конца известно, в какой степени вакцинация предупреждает распространение коронавируса, подчеркнул он.

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что 15 процентов находящихся в больницах с пневмонией COVID-19, лечатся в реанимации. "Увеличивается количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд", - отметила она в эфире Первого канала. Одновременно она отметила, что к 15 июля могут быть вакцинированы первой дозой препарата 60 процентов работников столичных предприятий и учреждений, которых обязали сделать прививки.

"Дельта"-вариант присутствует в 85 странах мира

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "дельта"-вариант коронавируса присутствует в не менее чем 85 странах мира. Эта мутация является наиболее заразной среди выявленных вариантов SARS-CoV-2, заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, данный вариант быстро распространяется среди не охваченного вакцинацией населения.

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила об отмене большинства бронирований на август в Краснодарском крае, власти которого запретили с 1 августа размещать в отелях и санаториях непривитых отдыхающих. "Сегодня этот шквал сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина,… 30% аннуляций на июль… и более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться", - заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, указав на ужесточение ограничений на Кубани.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило использовать для производства вакцины от коронавируса производителя Janssen - Cilag International NV., являющегося подразделением американской корпорации Johnson & Johnson, мощности итальянской компании Catalent Anagni SRL в городе Ананьи. На данном заводе будет производиться готовая продукция, что обеспечит непрерывные поставки вакцины стрнам ЕС, указывается далее.

Меркель не исключает четвертой волны и новых ограничений

Ангела Меркель в Брюсселе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила введения новых ограничений в связи с распространением в стране "дельта"-варианта коронавируса. "Мы должны сделать все, чтобы предотвратить четвертую волну", - заявила она после саммита ЕС в Брюсселе. Тесты, соблюдение дистанции и использование защитных масок являются лишь незначительными ограничениями в сравнении с тем, "что может произойти, если ситуация выйдет из-под контроля", подчеркнула она.

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Исследователи Кентского университета в Великобритании смоделировали дату первого заражения коронавирусом в Китае. Первые случаи инфицирования могли произойти с октября по середину ноября 2019 года - раньше, чем было зафиксировано в официальных документах, говорится в исследовании, выдержки из которого опубликованы в американском журнале PLOS Pathogens. Самой вероятной датой передачи инфекции человеку могло быть 17 ноября 2019 года, а в январе 2020 года вирус, возможно, распространился по всему миру.. В официальных отчетах китайских органов здравоохранения говорилось, что у первого пациента в Ухане симптомы обнаружились в декабре 2019 года.

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Валаамским монахам грозят удалением из монастыря в случае отказа от обязательной вакцинации, о проведении которой объявило руководство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) распорядился "всем братьям готовиться к полной вакцинации", указывается в заявлении. Первая группа монахов будет вакцинирована в ближайшие выходные. "При отказе от вакцинации любой виновный будет удален из монастыря без выдачи ему средств. Последнее относится к каждому брату, невзирая на чины, выслугу лет и должность", - отмечается далее.

30 процентов сотрудников в Москве перейдут на удаленный режим

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Работодатели в Москве должны с 28 июня перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, дистанционно должны будут работать люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, отмечается далее. Требования не распространяются на работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для работы компаний, а также на людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса.

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Дания по-прежнему отказывается использовать в кампании по вакцинации населения от коронавируса препараты производителей AstraZeneca и Johnson & Johnson. Обе вакцины вновь не рекомендованы к применению в стране после повторной проверки, сообщило министерство здравоохранения в Копенгагене. Правительство Дании приостановило использование векторных вакцин в начале прививочной кампании после того как стало известно об опасных осложнениях - тромбозах, которые в ряде случаев привели к смерти пациентов.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что 60 процентов взрослого населения ЕС получили по крайней мере одну дозу прививки от коронавируса. Необходимо ускорить прививочную кампанию и сохранять бдительность, призвала она на пресс-конференции. Полная вакцинация защищает от новых мутаций коронавируса, в том числе "дельта"-варианта, подчеркнула она.

В Германии допускают возникновение четвертой волны

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Большинство жителей ФРГ - 67 процентов - допускают, что распространение более заразных мутаций коронавируса может привести к четвертой волне пандемии. К такому выводу пришли авторы опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen с 22 по 24 июня. При этом 63 процента из почти 1,3 тысячи респондентов считают правильными меры властей, направленные на снижение числа инфицированных. 16 процентов опрошенных высказались за более решительные действия, а 19 процентов считают меры слишком жесткими.

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Ростуризм призвал правительство Кубани смягчить принятое накануне решение и после 1 августа по-прежнему принимать отдыхающих с отрицательным ПЦР-тестом, а не только прошедших вакцинацию. "Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом. Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне", - сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Пляж в Сочи

Она подчеркнула, что Ростуризм поддерживает соблюдение всех необходимых мер против дальнейшего распространения коронавируса. В то же время его ключевая задача - позволить туристам безопасно путешествовать, а бизнесу - продолжать работать, добавила она.

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Более трети жителей Германии - 28,3 млн человек (34,1%) - полностью привиты от коронавируса, сообщает Институт имени Роберта Коха. Почти 44 млн человек (52,9% населения) получили первую прививку.

В Москве четвертый день растет максимум смертности

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Суточный прирост новых заболевших в России составил 20 393 случая, следует из данных оперативного штаба. Жертвами коронавируса за 24 часа стал 601 пациент, это максимум с начала года. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве - 98, это максимум за все время пандемии, такое же количество летальных исходов в Санкт-Петербурге.

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В Украине за 24 часа зафиксировано 876 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 53 человека, сообщает пресс-служба Минздрава. Всего за период пандемии в Украине заболели 2 232 790 человек, выздоровели 2 160 137, скончались 52 234 пациента.

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Тест на коронавирус в Сиднее

В четырех районах Сиднея с пятницы вводится карантин как минимум на неделю из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщила премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. Въезд в районы местного самоуправления, где будет действовать карантин, возможен только в случае необходимости. Местным жителям разрешается покидать дома только для выхода в магазин за продовольствием или необходимыми товарами, по причине обращения за медицинской помощью, а также для упражнений на свежем воздухе в группах до 10 человек. Кроме того, разрешается выходить на работу и учебу в случае, если нет возможности делать это удаленно.

"Дельта"-вариант коронавируса в два раза заразнее изначального штамма

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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию первым компонетом из-за высокого спроса, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края.

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"Дельта"-вариант коронавируса в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. По ее словам, учитывая скорость распространения, этот вариант вскоре может стать доминирующим в мире.

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Трамвай в Дюссельдорфе

Федеральное правительство Германии выделит дополнительно 1 млрд евро финансовой помощи предприятиям общественного транспорта, пострадавшим из-за коронавирусного кризиса. Соответствующее решение было принято бундестагом в ночь на 25 июня. Федеральные земли, согласно новому закону, обязаны выделить своим транспортникам финансовую помощь в том же размере, что и федеральное правительство.

В 2020 году правительство ФРГ уже направило 2,5 миллиарда евро на нужды муниципального и регионального транспорта, испытывающего проблемы из-за дефицита пассажиров. Нынешнее решение вступит в силу после утверждения представительством федеральных земель - бундесратом.

В Германии - 774 новых случая заражения за сутки

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В одной из немецких школ

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 774 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 725 580 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 62 пациента, общее число летальных исходов возросло до 90 678. Выздоровели более 3,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 6,2 случая заражения (днем ранее - 6,6). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

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Флаконы с вакциной "Спутник V"

В России около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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В Бразилии за сутки выявлены 73 602 случая заражения коронавирусом, скончались 2032 пациентов. С начала эпидемии COVID-19 в стране в общей сложности подтверждено более 18,2 млн случаев заражения коронавирусом, скончался 509 141 пациент, выздоровевшими считаются более 16,4 миллиона ранее инфицированных. В Бразилии проживают более 214 млн человек.

Губернатор Петербурга отрицает связь роста заражений с Евро-2020

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает, что чемпионат Европы по футболу способствовал новому росту числа заражений коронавирусом в Петербурге, где прошло шесть матчей турнира. "Футбол здесь не виноват… Пришел новый штамм", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Польские болельщики в Санкт-Петербурге

По словам Беглова, иностранные болельщики должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, многие из обслуживающего персонала, правоохранителей и волонтеров вакцинировались, в фан-зоне соблюдаются противоэпидемические требования.

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В Германии ограничения на въезд в страну из стран, отнесенных к зонам повышенного риска, может действовать даже в том случае, если будет снят режим эпидемиологической ситуации национального масштаба. Соответствующие изменения в Закон об эпидемиологической защите приняты поздно вечером 24 июня парламентом ФРГ - бундестагом.

Согласно поправкам, ограничения для въезжающих, введенные в связи с эпидемией, охватывающей всю территорию страны, могут оставаться в силе в течение года после того, как кризисный режим будет официально отменен.

Израиль из-за "дельта"-варианта вводит масочный режим в помещениях

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На одной из улиц Яффы

Жители Израиля с понедельника, 28 июня, вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений "дельта"-вариантом коронавируса. Как сообщает The Times of Israel, ограничительная мера возвращается из-за того, что в Израиле впервые за несколько последних месяцев выявили большое число (169) случаев заражения SARS-CoV-2.

Власти Израиля также не рекомендуют жителям страны летать за границу, в особенности с непривитыми детьми. Израильтян также призывают сдавать ПЦР-тест, если они контактировали с зараженным человеком - вне зависимости от наличия прививки.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 июня >>>

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