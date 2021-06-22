Коронавирус: Отели черноморских курортов с августа будут принимать только вакцинированных

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн заболевших скончались, около 165 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 24 июня (время московское).

++16.50++

В Испании с 26 июня будет отменено правило обязательного ношения защитных масок на улице в случаях, когда будет возможно соблюдение дистанции в полтора метра, сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Каролина Дариас. Маски по-прежнему будут необходимы в общественном транспорте и магазинах, указала она и напомнила, что данная мера действовала в Испании около года.

++16.00++

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) намерена выступить с инициативой координированных действий ЕС против дальнейшего распространения опасных мутаций коронавируса. "Дельта-вариант, безусловно, нас тревожит", - заявила она перед саммитом ЕС в Брюсселе. По ее словам, одной из мер может стать разработка единых правил въезда из стран, в которых высока доля новых вариантов коронавируса.

Ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer

++15.20++

В Германии полностью привита от коронавируса треть населения. 23 июня в ФРГ было сделано 1,27 миллиона прививок, что стало одним из самых высоких показателей с начала прививочной кампании. Тем самым число получивших полную защиту от COVID-19 жителей страны возросло до 33,5 процента (днем ранее - 32,4 процента), число получивших первую из двух необходимых доз - до 52,2 процента.

Отели Краснодарского края будут принимать только вакцинированных

++14.50++

Отели, санатории, пансионаты и детские лагеря Краснодарского края будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Данное правило будет действовать с 1 июля, а с 1 августа от туристов будут требовать наличие прививки, указал он. Исключение будет сделано для имеющих медицинские противопоказания.

++14.00++

Премьер-министр Франции Фан Кастекс призвал граждан активнее участвовать в кампании вакцинации от коронавируса. Вирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться, и все больше прогрессирует индийский вариант, который считается более заразным, чем британская мутация, отметил он, выступая в департаменте Ланды на юго-западе страны. Кастекс указал, что на данный момент во Франции делается около 200 тысяч прививок в день, и это невысокий показатель.

++13.00++

Центр имени Чумакова Российской академии наук с вакциной "КовиВак" подал заявку на участие в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать вакцинные препараты, сообщил директор по развитию Константин Чернов.

++11.56++

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 20 тыс. 182 случая, это максимум заболевших с конца января, следует из данных оперативного штаба. За 24 часа умерли 568 пациентов.

Число смертей в Москве бьет максимальный показатель

++11.05++

Число смертей от коронавируса в Москве третий день подряд бьет максимальный показатель за весь период пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. По данным штаба, за 24 часа в российской столице выявили 8 598 новых случаев инфекции, днем ранее их было 6 534. За сутки коронавирус привел к смерти 92 человек. С начала пандемии скончались 21 778 москвичей.

++09.55++

Московские власти заявили, что сотрудников организаций, отказавшихся от прививок, отстранят от работы, им не будут платить зарплату, а период отстранения от работы не включат в трудовой стаж и не станут учитывать при расчете отпуска.

++08.50++

Информация о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане в конце 2019 года, была изъята из американских баз данных. Об этом сообщает агентство Bloomberg. информация о генетических последовательностях коронавируса была предоставлена китайскими властями в марте 2020 года, однако затем отзвана на основании того, что она должна быть обновлена.

В Германии снижается число новых заражений

++07.45++

Московским работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных сотрудников или не предоставивших информацию о них, грозит приостановление работы сроком до 90 суток, сообщает городской оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

++06.40++

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обновили рекомендации по использованию вакцин, признав, что детей в возрасте старше 12 лет также можно прививать от коронавируса.

В обновленной рекомендации, в частности, говорится, что детям от 12 до 15 лет из групп высокого риска, а также относящихся к иным приоритетным категориям, может быть предложена вакцина от компаний BioNTech и Pfizer. При этом ВОЗ ссылается на выводы Стратегической консультативной группы экспертов этой организации.

++05.40++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 1008 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 724 806 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 93 пациента, общее число летальных исходов возросло до 80 616. Выздоровели более 3,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 6,6 случая заражения (днем ранее - 7,1). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

++04.30++

Упаковка с вакциной Janssen

Соединенные Штаты 24 июня направят Бразилии 3 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Препарат Janssen - однокомпонентный: для полной вакцинации достаточно сделать одну прививку.

Ранее в Вашингтоне заявили, что уже в ближайшее время намерены выделить 80 млн доз вакцин нуждающимся странам.

В Бразилии - пик суточного прироста случаев заражения

++03.45++

Кладбище в Сан-Паулу

В Бразилии за сутки выявлено 115 228 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это новый максимум суточного прироста числа заражений. За последние 24 часа умерли 2392 пациента. Общее число случаев заражения в Бразилии с начала эпидемии составило 18 169 881, скончались 507 109 пациентов, выздоровели около 16,5 млн человек.

++02.30++

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetschek) раскритиковал венгерских болельщиков, приезжавших в Мюнхен на матч Евро-2020 . По его словам, большинство немецких болельщиков придерживались противоэпидемических правил, в частности стараясь постоянно соблюдать масочный режим.

Венгерские болельщики в Мюнхене

Венгерские же гости вели себя так, будто правил не существует, с сожалением отметил министр, присутствовавший на стадионе Allianz Arena во время матча между сборными Германии и Венгрии.

++01.25++

В Германии за последнюю неделю более чем в два раза выросла доля инфицированных индийским вариантом коронавируса (вариантом "дельта"). Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, по состоянию на 18 июня на "дельта"-вариант приходилось около 6 процентов от общего числа заражений. 23 июня этот показатель вырос почти до 15 процентов.

В Санкт-Петербурге временно прекратили записывать на прививку вакциной "Ковивак"

++00.15++

В Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию препаратом "Ковивак". Это связано с тем, что на остаток доз вакцины образовалась очередь. Однако, как сообщили в городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, во всех пунктах вакцинации города доступна вакцина "Спутник V".

Ранее сообщалось, что в течение среды, 23 июня, в городе сделано рекордное число прививок: первично привито 10 132 человека, вторично - 6120.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 июня >>>

Смотрите также: