 ″Превысим зимний пик″: врачи о третьей волне коронавируса в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.06.2021

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Россия

"Превысим зимний пик": врачи о третьей волне коронавируса в России

Массовые отпуска, усталость от антиковидных мер и проваленная кампания по вакцинации - врачи в Москве и регионах рассказали DW, чем третья волна пандемии отличается от двух предыдущих.

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О третьей волне коронавируса, не скрывая, говорят врачи и чиновники в Москве и Санкт-Петербурге. Новые усиленные ограничения и обязательную вакцинацию вводят в ряде российских регионов, а неинфекционные больницы вновь перепрофилируют под пациентов с COVID-19. Начиная с первой волны коронавируса корреспондент DW опрашивает врачей по всей стране о том, как они борются с пандемией и с какими трудностями при этом сталкиваются. На этот раз медики рассказали о главных отличиях третьей волны от предыдущих и о том, почему ее не удалось избежать.

"Мы действительно расслабились": третья волна в Москве и Петербурге

Третья волна, зафиксированная в Москве и Санкт-Петербурге, к июлю докатится до регионов, считает главврач ГКБ №40 (Коммунарка) Денис Проценко. По его словам, сейчас в отделении реанимации Коммунарки более 400 пациентов. Ежедневно в больницу поступает свыше 200 пациентов.

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Вакцинация от коронавируса идет в России очень медленно

"Это больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Мы действительно расслабились. Вот это фееричное отношение к маскам, социальная дистанция, все то, что делалось целый год… Наверное, и правда люди очень устали. По совокупности это дало вот этот взрыв, эту третью волну", - объяснял Проценко в большом интервью телеканалу RT.

Клиническая картина у пациентов с коронавирусом, по сравнению с предыдущими волнами, изменилась не сильно. Однако врачи наблюдают сокращенный инкубационный период (симптомы проявляются в среднем на 4-5 день, а не на 7-9 день, как раньше). Кроме того, по словам Дениса Проценко, растет число пациентов, организм которых не откликается на терапию, которая успешно помогала в предыдущие две волны. Точную причину такой реакции врачи Коммунарки пока не установили.

Индийский штамм коронавируса: что говорят врачи

Врачи Санкт-Петербурга также фиксируют третью волну. "Ожидаем, что зимнего пика достигнем в июле и превысим его. Весну 2020 года уже превзошли, - рассказал DW Михаил Черкашин, заместитель главврача по медчасти Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге. На время пандемии он заведует центром компьютерной томографии. - Время на подготовку было. Заранее возвращаем в строй те больницы, которые весной вернулись к обычной работе. Что будет дальше - прогнозировать трудно. Есть надежда, что (число инфицированных. - Ред.) пойдет на спад и к осени будет хорошее снижение. Но это неточно”.

Шумиху вокруг индийского штамма коронавируса Михаил Черкашин считает преувеличенной. Он, по словам медика, способен заразить большее количество людей, но не влияет на тяжесть течения заболевания. "Основная рекомендация - вакцинироваться. К сожалению, в России пока прививочная кампания идет медленно и плохо, поэтому в ряде регионов вводят обязательную вакцинацию. Кроме того, разумеется носить маски, мыть руки, избегать мест массового скопления людей", - пояснил Черкашин.

"Я в таком аду": ситуация с пандемией в российских регионах

Врачи в регионах также ожидают серьезного роста числа инфицированных в июле. В некоторых больницах уже сейчас заканчиваются койко-места. "Последние два дня я в таком аду, меня эта третья волна просто захлестнула. Работаю по 12 часов, вымоталась, сил нет даже разговаривать. И это при том, что наша поликлиника на сто процентов укомплектована врачами, - поделилась с DW Елена Колчина, заведующая поликлиникой №14 в Красноярске. - Вчера к нам обратились 62 человека с температурой, 52 человека вызвали врача на дом. Таких цифр у нас раньше не было".

По словам Колчиной, больницы тоже постепенно переполняются. Еще несколько недель назад поликлиники получили указание всех пациентов с коронавирусом, которым больше 70 лет, везти в стационар. Сейчас место найти сложнее. "Думаю, дело в медленной вакцинации. У нас всего три тысячи человек привилось, это пшик. Мой приятель из госпиталя говорит, что все поступившие в больницу пациенты не делали прививки", - посетовала Колчина.

Места заканчиваются и в больницах Брянска, сообщил DW Владимир Перлухин, врач из больницы Клетнянского района Брянской области. "У нас в больнице есть еще места, но в Брянске, куда мы направляем больных, проблема. Отказывают госпитализировать нековидных пациентов, потому что места забиты коронавирусными пациентами", - говорит он. Резкий рост числа заболевших врач связывает с массовыми отпусками: "Люди безалаберно относятся к ситуации. Ходят толпами по пять-десять человек. Я сижу сейчас на приеме, за пять часов принял уже 30 пациентов. По сравнению с первой и второй волной я вижу все больше молодых пациентов".

Фельдшер скорой помощи из Орла Дмитрий Серегин также ждет третью волну. Его беспокоит рост количества ковид-пациентов в соседних регионах и то, что город только-только оправился от второй волны. Например, из-за весеннего снижения заболеваемости сократили число бригад, работающих с коронавирусными больными. "Принимающие медорганизации только недавно стали выводить ковидные койки в обычные. Но, боюсь, это ненадолго", - заключил Серегин.

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    Автор: Андрей Гурков


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